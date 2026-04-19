A Juve újabb győzelmével nagyot lépett a BL-indulás felé

P. K.
2026.04.19. 22:44
null
Jonathan David góljával már a 2. percben megszerezte a vezetést a Juventus (Fotó: AFP)
Juventus Serie A Jonathan David  Bologna
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójában a Juventus 2–0-ra győzött hazai pályán a Bologna ellen.

 

Az előző hét tétmeccsén veretlen, ezekből ötöt meg is nyerő Juventus már a 2. percben megszerezte a vezetést a Bologna ellen: az öt és felesnél érkező Jonathan David tette bele a fejét Pierre Kalulu jobbról középre lőtt labdájába, amely a földre pattanva jutott a kapuba. 1–0

A 23. percben a jobb szélen teljesen üresen kilépő Francisco Conceicao növelhette volna a Juve előnyét, de nem tudta ellőni a labdát a kapus mellett a hosszúba, Federico Ravaglia kapusról szögletre pattant. Később pedig Emil Holm elemi erejű lökete csattant a lécen.

A második félidőben aztán a szünetben éppen Holm helyére becserélt Khepren Thuram közelről a kapuba fejelte Weston McKennie mesteri, jobb oldali beadását, végleg eldöntve a meccset. 2–0

A folytatásban a Bologna is eljutott egy kapufáig Jonathan Rowe révén, de az eredmény már nem változott. A Juventus a győzelmével hatalmas lépést tett a BL-szereplést érő 4. hely bebiztosításáért, öt pontra növelte az előnyét a tabellán a pénteken a Sassuolótól vereséget szenvedő Comóval és a szombaton az Atalantával ikszelő Romával szemben, ráadásul csak három pont választja el a dobogón álló Milan, Napoli kettőstől, és jövő vasárnap épp a piros-feketékhez látogat Milánóba.

SERIE A
33. FORDULÓ, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)
Korábban
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)
Cremonese–Torino 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

1. Internazionale33253578–29+49 78 
2. Milan33199548–27+21 66 
3. Napoli 33206748–33+15 66 
4. Juventus33189657–29+28 63 
5. Como331610757–28+29 58 
6. Roma331841146–29+17 58 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna331461342–39+3 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo331361441–44–3 45 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Torino331171537–54–17 40 
13. Genoa331091440–46–6 39 
14. Parma339121224–40–16 39 
15. Fiorentina328111337–44–7 35 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Cremonese336101726–47–21 28 
18. Lecce32761921–45–24 27 
19. Verona33392123–56–33 18 
20. Pisa332121924–60–36 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

Juventus Serie A Jonathan David  Bologna
