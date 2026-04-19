A Juve újabb győzelmével nagyot lépett a BL-indulás felé

Az előző hét tétmeccsén veretlen, ezekből ötöt meg is nyerő Juventus már a 2. percben megszerezte a vezetést a Bologna ellen: az öt és felesnél érkező Jonathan David tette bele a fejét Pierre Kalulu jobbról középre lőtt labdájába, amely a földre pattanva jutott a kapuba. 1–0

A 23. percben a jobb szélen teljesen üresen kilépő Francisco Conceicao növelhette volna a Juve előnyét, de nem tudta ellőni a labdát a kapus mellett a hosszúba, Federico Ravaglia kapusról szögletre pattant. Később pedig Emil Holm elemi erejű lökete csattant a lécen.

A második félidőben aztán a szünetben éppen Holm helyére becserélt Khepren Thuram közelről a kapuba fejelte Weston McKennie mesteri, jobb oldali beadását, végleg eldöntve a meccset. 2–0

A folytatásban a Bologna is eljutott egy kapufáig Jonathan Rowe révén, de az eredmény már nem változott. A Juventus a győzelmével hatalmas lépést tett a BL-szereplést érő 4. hely bebiztosításáért, öt pontra növelte az előnyét a tabellán a pénteken a Sassuolótól vereséget szenvedő Comóval és a szombaton az Atalantával ikszelő Romával szemben, ráadásul csak három pont választja el a dobogón álló Milan, Napoli kettőstől, és jövő vasárnap épp a piros-feketékhez látogat Milánóba.

SERIE A

33. FORDULÓ, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)

Korábban

Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)

Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)

Cremonese–Torino 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

PÉNTEK

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)