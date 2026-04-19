A Juve újabb győzelmével nagyot lépett a BL-indulás felé
Az előző hét tétmeccsén veretlen, ezekből ötöt meg is nyerő Juventus már a 2. percben megszerezte a vezetést a Bologna ellen: az öt és felesnél érkező Jonathan David tette bele a fejét Pierre Kalulu jobbról középre lőtt labdájába, amely a földre pattanva jutott a kapuba. 1–0
A 23. percben a jobb szélen teljesen üresen kilépő Francisco Conceicao növelhette volna a Juve előnyét, de nem tudta ellőni a labdát a kapus mellett a hosszúba, Federico Ravaglia kapusról szögletre pattant. Később pedig Emil Holm elemi erejű lökete csattant a lécen.
A második félidőben aztán a szünetben éppen Holm helyére becserélt Khepren Thuram közelről a kapuba fejelte Weston McKennie mesteri, jobb oldali beadását, végleg eldöntve a meccset. 2–0
A folytatásban a Bologna is eljutott egy kapufáig Jonathan Rowe révén, de az eredmény már nem változott. A Juventus a győzelmével hatalmas lépést tett a BL-szereplést érő 4. hely bebiztosításáért, öt pontra növelte az előnyét a tabellán a pénteken a Sassuolótól vereséget szenvedő Comóval és a szombaton az Atalantával ikszelő Romával szemben, ráadásul csak három pont választja el a dobogón álló Milan, Napoli kettőstől, és jövő vasárnap épp a piros-feketékhez látogat Milánóba.
SERIE A
33. FORDULÓ, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)
Korábban
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)
Cremonese–Torino 0–0
A TOVÁBBI PROGRAM
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|1. Internazionale
|33
|25
|3
|5
|78–29
|+49
|78
|2. Milan
|33
|19
|9
|5
|48–27
|+21
|66
|3. Napoli
|33
|20
|6
|7
|48–33
|+15
|66
|4. Juventus
|33
|18
|9
|6
|57–29
|+28
|63
|5. Como
|33
|16
|10
|7
|57–28
|+29
|58
|6. Roma
|33
|18
|4
|11
|46–29
|+17
|58
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|33
|14
|6
|13
|42–39
|+3
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|33
|13
|6
|14
|41–44
|–3
|45
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Torino
|33
|11
|7
|15
|37–54
|–17
|40
|13. Genoa
|33
|10
|9
|14
|40–46
|–6
|39
|14. Parma
|33
|9
|12
|12
|24–40
|–16
|39
|15. Fiorentina
|32
|8
|11
|13
|37–44
|–7
|35
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Cremonese
|33
|6
|10
|17
|26–47
|–21
|28
|18. Lecce
|32
|7
|6
|19
|21–45
|–24
|27
|19. Verona
|33
|3
|9
|21
|23–56
|–33
|18
|20. Pisa
|33
|2
|12
|19
|24–60
|–36
|18