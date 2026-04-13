Legyőzte a Laziót, nyolc pontra a kiesőzónától a Fiorentina

Mind a Fiorentina, mind a Lazio négymeccses veretlenségi szériával vágott neki a Serie A 32. fordulójának hétfői mérkőzésén. A meccs legelején a rómaiak alaposan nekirontottak ellenfelüknek, s mindössze David de Gea bravúrjainak volt köszönhető, hogy Mattia Zaccagni vagy Matteo Cancellieri nem szerzett gólt már az első tíz percben. A vendéglátók aztán kijöttek a szorításból, és a 28. percben Jack Harrison jobb oldali beívelését követően Robin Gosens ellentmondást nem tűrően felugorva, két védő közül a kapu jobb oldalába fejelt.

A második félidőben már lényegesen kevesebb volt az esemény, sokáig az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy a Lazio tizenegyest kap-e, miután a firenzei Rolando Mandragora a hazai tizenhatoson belül odarúgott a kétségkívül nagyot homorító Tijjani Noslin lábára. Nos, a fővárosiak hamar örültek, Michael Fabbri játékvezető a VAR-vizsgálat után ugyanis úgy ítélte meg, hogy a holland nem kapott eléggé nagyot ahhoz, hogy büntetőt fújjon. A hajrában De Geának Petar Ratkov fejesénél kellett még bemutatnia egy nagy védést, de gól már nem esett, így a két csapat közül a Lazio veretlenségi sorozata szakadt meg, a Fiorentina pedig újabb nagy lépést tett a bennmaradás kiharcolása felé.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Fiorentina–Lazio 1–0 (Gosens 28.)

Vasárnap játszották

Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)

Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)

Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)

Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)

Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)

Szombaton játszották

Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)

Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)

Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)