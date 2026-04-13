Legyőzte a Laziót, nyolc pontra a kiesőzónától a Fiorentina
Mind a Fiorentina, mind a Lazio négymeccses veretlenségi szériával vágott neki a Serie A 32. fordulójának hétfői mérkőzésén. A meccs legelején a rómaiak alaposan nekirontottak ellenfelüknek, s mindössze David de Gea bravúrjainak volt köszönhető, hogy Mattia Zaccagni vagy Matteo Cancellieri nem szerzett gólt már az első tíz percben. A vendéglátók aztán kijöttek a szorításból, és a 28. percben Jack Harrison jobb oldali beívelését követően Robin Gosens ellentmondást nem tűrően felugorva, két védő közül a kapu jobb oldalába fejelt.
A második félidőben már lényegesen kevesebb volt az esemény, sokáig az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy a Lazio tizenegyest kap-e, miután a firenzei Rolando Mandragora a hazai tizenhatoson belül odarúgott a kétségkívül nagyot homorító Tijjani Noslin lábára. Nos, a fővárosiak hamar örültek, Michael Fabbri játékvezető a VAR-vizsgálat után ugyanis úgy ítélte meg, hogy a holland nem kapott eléggé nagyot ahhoz, hogy büntetőt fújjon. A hajrában De Geának Petar Ratkov fejesénél kellett még bemutatnia egy nagy védést, de gól már nem esett, így a két csapat közül a Lazio veretlenségi sorozata szakadt meg, a Fiorentina pedig újabb nagy lépést tett a bennmaradás kiharcolása felé.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Fiorentina–Lazio 1–0 (Gosens 28.)
Vasárnap játszották
Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)
Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)
Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|32
|24
|3
|5
|75–29
|+46
|75
|2. Napoli
|32
|20
|6
|6
|48–31
|+17
|66
|3. Milan
|32
|18
|9
|5
|47–27
|+20
|63
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|32
|16
|10
|6
|56–26
|+30
|58
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|32
|14
|11
|7
|44–28
|+16
|53
|8. Bologna
|32
|14
|6
|12
|42–37
|+5
|48
|9. Lazio
|32
|11
|11
|10
|32–30
|+2
|44
|10. Udinese
|32
|12
|7
|13
|38–42
|–4
|43
|11. Sassuolo
|32
|12
|6
|14
|39–43
|–4
|42
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|14. Parma
|32
|8
|12
|12
|23–40
|–17
|36
|15. Fiorentina
|32
|8
|11
|13
|37–44
|–7
|35
|16. Cagliari
|32
|8
|9
|15
|33–44
|–11
|33
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|32
|7
|6
|19
|21–45
|–24
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18