Legyőzte a Laziót, nyolc pontra a kiesőzónától a Fiorentina

2026.04.13. 22:52
Robin Gosens gólját ünneplik a firenzeiek (Fotó: Getty images)
Lazio Fiorentina Serie A 32. forduló
A Fiorentinánál Robin Gosens és David de Gea volt a hős a Lazio ellen 1–0-ra megnyert hazai bajnokin, előbbi győztes gólt szerzett, utóbbi több nagy védést is bemutatott a Serie A 32. fordulójának hétfői mérkőzésén.

Mind a Fiorentina, mind a Lazio négymeccses veretlenségi szériával vágott neki a Serie A 32. fordulójának hétfői mérkőzésén. A meccs legelején a rómaiak alaposan nekirontottak ellenfelüknek, s mindössze David de Gea bravúrjainak volt köszönhető, hogy Mattia Zaccagni vagy Matteo Cancellieri nem szerzett gólt már az első tíz percben. A vendéglátók aztán kijöttek a szorításból, és a 28. percben Jack Harrison jobb oldali beívelését követően Robin Gosens ellentmondást nem tűrően felugorva, két védő közül a kapu jobb oldalába fejelt.

A második félidőben már lényegesen kevesebb volt az esemény, sokáig az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy a Lazio tizenegyest kap-e, miután a firenzei Rolando Mandragora a hazai tizenhatoson belül odarúgott a kétségkívül nagyot homorító Tijjani Noslin lábára. Nos, a fővárosiak hamar örültek, Michael Fabbri játékvezető a VAR-vizsgálat után ugyanis úgy ítélte meg, hogy a holland nem kapott eléggé nagyot ahhoz, hogy büntetőt fújjon. A hajrában De Geának Petar Ratkov fejesénél kellett még bemutatnia egy nagy védést, de gól már nem esett, így a két csapat közül a Lazio veretlenségi sorozata szakadt meg, a Fiorentina pedig újabb nagy lépést tett a bennmaradás kiharcolása felé.

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Fiorentina–Lazio 1–0 (Gosens 28.)

Vasárnap játszották
Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)
Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)
Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale32243575–29+46 75 
2. Napoli32206648–31+17 66 
3. Milan32189547–27+20 63 
4. Juventus32179655–29+26 60 
5. Como321610656–26+30 58 
6. Roma321831145–28+17 57 
7. Atalanta321411744–28+16 53 
8. Bologna321461242–37+5 48 
9. Lazio3211111032–30+2 44 
10. Udinese321271338–42–4 43 
11. Sassuolo321261439–43–4 42 
12. Torino321161537–54–17 39 
13. Genoa32991438–45–7 36 
14. Parma328121223–40–17 36 
15. Fiorentina328111337–44–7 35 
16. Cagliari32891533–44–11 33 
17. Cremonese32691726–47–21 27 
18. Lecce32761921–45–24 27 
19. Verona32392023–55–32 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 

 

 

