Szombati sportműsor: PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában

MÁJUS 30., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Skócia–Curacao, Glasgow (Tv: Spíler2)

Vasárnap, 1.30: Ecuador–Szaúd-Arábia, Harrison

Vasárnap, 3.00: Dél-Korea–Trinidad és Tobago, Provo

Vasárnap, 4.00: Mexikó–Ausztrália, Pasadena

FUTSAL

NŐI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

15.00: DEAC–TFSE, Debreceni Egyetemi Sportaréna

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

HYPOMEETING, GÖTZIS

11.05: 1. nap

AUTÓSPORT

GYORSASÁGI KAMIONOS EURÓPA-BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ, MISANO

15.15: 1. futam (Tv: Match4)

17.30: 2. futam (Tv: Match4)

RALIKROSSZ EURÓPA-BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ, NYIRÁD

8.00: 1. szabadedzés

10.05: 2. szabadedzés

12.30: 1. időmérő

15.00: 2. időmérő

17.30: 3. időmérő

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 1.00: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

BILIÁRD

UK OPEN

20.00: 5. nap (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, KIEL

13.00 és 19.00: 2. forduló (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

21.00: Charles Schwab Challenge, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

ELŐDÖNTŐ

15.20: Svájc–Norvégia (Tv: Sport1)

20.00: Kanada–Finnország (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

FÉRFI GIRO D'ITALIA

10.30: 20. szakasz, Gemona del Friuli–Piancavallo, 200 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

NŐI GIRO D'ITALIA

15.30: 1. szakasz, Cesenatico–Ravenna, 139 km (Zsankó Petra)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

ELŐDÖNTŐ

12.15: Montpellier (francia)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)

15.15: Melsungen (német)–Flensburg (német) (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, OLASZ NAGYDÍJ

10.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)

HARLEY DAVIDSON BAGGER-VILÁGKUPA, OLASZ NAGYDÍJ

11.45: 3. verseny (Tv: Arena4)

16.00: 4. verseny (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

9.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)

14.00: kéziszercsapat-selejtező (Tv: M4 Sport)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 3. FORDULÓ, ALGHERO

11.00: női verseny (Kropkó Márta)

14.00: férfiverseny (Lehmann Csongor, Kiss Gergely, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kovács Gyula) (Tv: M4 Sport+)

ÚSZÁS

MARE NOSTRUM-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, BARCELONA

8.30: előfutamok

17.00: döntők

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

17.00: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

ALSÓHÁZ

11.00: PVSK-Mecsek Füszért–UVSE

17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Dániel

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Melyik volt a legjobb BL-döntő?

9.00: A telefonnál Bánki József

9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: A nagy futballkvíz – a BEK/BL-döntők

16.00: A legemlékezetesebb finálék története

17.00: Így várjuk a 2026-os BL-döntőt

18.00: Interjúk a BEK- és BL-döntők korábbi magyar szereplőivel

20.00: Értékelés az Arsenal–PSG BL-döntő után. Szakértő: Wukovics László

21.00: A hét értékteremtő anyagai – ismétlés

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel