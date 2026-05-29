Szombati sportműsor: PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában
MÁJUS 30., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Skócia–Curacao, Glasgow (Tv: Spíler2)
Vasárnap, 1.30: Ecuador–Szaúd-Arábia, Harrison
Vasárnap, 3.00: Dél-Korea–Trinidad és Tobago, Provo
Vasárnap, 4.00: Mexikó–Ausztrália, Pasadena
FUTSAL
NŐI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
15.00: DEAC–TFSE, Debreceni Egyetemi Sportaréna
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
HYPOMEETING, GÖTZIS
11.05: 1. nap
AUTÓSPORT
GYORSASÁGI KAMIONOS EURÓPA-BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ, MISANO
15.15: 1. futam (Tv: Match4)
17.30: 2. futam (Tv: Match4)
RALIKROSSZ EURÓPA-BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ, NYIRÁD
8.00: 1. szabadedzés
10.05: 2. szabadedzés
12.30: 1. időmérő
15.00: 2. időmérő
17.30: 3. időmérő
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 1.00: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
BILIÁRD
UK OPEN
20.00: 5. nap (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR, KIEL
13.00 és 19.00: 2. forduló (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
21.00: Charles Schwab Challenge, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH
ELŐDÖNTŐ
15.20: Svájc–Norvégia (Tv: Sport1)
20.00: Kanada–Finnország (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
FÉRFI GIRO D'ITALIA
10.30: 20. szakasz, Gemona del Friuli–Piancavallo, 200 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
NŐI GIRO D'ITALIA
15.30: 1. szakasz, Cesenatico–Ravenna, 139 km (Zsankó Petra)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
ELŐDÖNTŐ
12.15: Montpellier (francia)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)
15.15: Melsungen (német)–Flensburg (német) (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, OLASZ NAGYDÍJ
10.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)
HARLEY DAVIDSON BAGGER-VILÁGKUPA, OLASZ NAGYDÍJ
11.45: 3. verseny (Tv: Arena4)
16.00: 4. verseny (Tv: Arena4)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
9.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)
14.00: kéziszercsapat-selejtező (Tv: M4 Sport)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 3. FORDULÓ, ALGHERO
11.00: női verseny (Kropkó Márta)
14.00: férfiverseny (Lehmann Csongor, Kiss Gergely, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kovács Gyula) (Tv: M4 Sport+)
ÚSZÁS
MARE NOSTRUM-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, BARCELONA
8.30: előfutamok
17.00: döntők
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
17.00: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
ALSÓHÁZ
11.00: PVSK-Mecsek Füszért–UVSE
17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Dániel
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Melyik volt a legjobb BL-döntő?
9.00: A telefonnál Bánki József
9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: A nagy futballkvíz – a BEK/BL-döntők
16.00: A legemlékezetesebb finálék története
17.00: Így várjuk a 2026-os BL-döntőt
18.00: Interjúk a BEK- és BL-döntők korábbi magyar szereplőivel
20.00: Értékelés az Arsenal–PSG BL-döntő után. Szakértő: Wukovics László
21.00: A hét értékteremtő anyagai – ismétlés
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel