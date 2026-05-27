Csütörtöki sportműsor: negyeddöntő a jégkorong-vb-n, Giro, Roland Garros

MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00, Kairó: Egyiptom–Oroszország

20.45, Dublin: Írország–Katar

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 2–6

MONTENEGRÓI KUPADÖNTŐ, PODGORICA

20.30: Decsics–Mornar

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

13.30: Belgium–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.50: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

FÉRFI FUTSAL NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.15: Újpest–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: döntő, London (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (ZÜRICH, FRIBOURG)

NEGYEDDÖNTŐ

16.20: Finnország–Csehország (Tv: Sport1)

16.20: Kanada–Egyesült Államok (Tv: Sport2)

20.20: Svájc–Svédország (Tv: Sport2)

20.20: Norvégia–Lettország (Tv: Sport2 – 23 órától)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 18. szakasz, Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 171 km (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1081 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

12.20: felnőtt egyéni verseny, selejtező (karika és labda)

19.30: junior egyéni verseny, döntő

TENISZ

Roland Garros, Párizs

11.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport2)

17.45: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon

9.00: előfutamok

18.00: döntők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kiakadt a csatár apja, hogy a fia nem került be a válogatottba

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Teljes bukás az Enhanced games

9.00: A vonalban Kovács Péter. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 8. rész: 2007–2013

12.00: Bajnokok – Kű Lajos, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Jégkorong, itthon a magyar válogatott, a negyeddöntővel folytatódik a vb

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2024

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, vendégünk az Arsenal-szurkoló Kovács „Kokó” István

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: A Nagy Futballkvíz, a BEK/BL-döntők története. Játékosok: L. Pap István, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

19.00: Vendégünk Halm Rolland, korábbi 98-szoros válogatott kosárlabdázó

20.00: Összeállítás a Crystal Palace–Rayo Vallecano Konferencialiga-döntőről

20.30: Paradigmaváltás a PSG-nél, az Arteta-éra az Arsenalnál – háttéranyagok a két BL-döntősről

21.00: Interjúk a Puskás Akadémia–Ferencváros női NB I-es bajnoki labdarúgódöntő után

21.30: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág