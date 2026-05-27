Csütörtöki sportműsor: negyeddöntő a jégkorong-vb-n, Giro, Roland Garros
MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00, Kairó: Egyiptom–Oroszország
20.45, Dublin: Írország–Katar
NŐI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Az első mérkőzésen: 2–6
MONTENEGRÓI KUPADÖNTŐ, PODGORICA
20.30: Decsics–Mornar
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
13.30: Belgium–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
E-CSOPORT, 2. FORDULÓ
21.50: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
FÉRFI FUTSAL NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.15: Újpest–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: döntő, London (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (ZÜRICH, FRIBOURG)
NEGYEDDÖNTŐ
16.20: Finnország–Csehország (Tv: Sport1)
16.20: Kanada–Egyesült Államok (Tv: Sport2)
20.20: Svájc–Svédország (Tv: Sport2)
20.20: Norvégia–Lettország (Tv: Sport2 – 23 órától)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 18. szakasz, Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 171 km (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1081 (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
12.20: felnőtt egyéni verseny, selejtező (karika és labda)
19.30: junior egyéni verseny, döntő
TENISZ
Roland Garros, Párizs
11.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport2)
17.45: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon
9.00: előfutamok
18.00: döntők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kiakadt a csatár apja, hogy a fia nem került be a válogatottba
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Teljes bukás az Enhanced games
9.00: A vonalban Kovács Péter. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 8. rész: 2007–2013
12.00: Bajnokok – Kű Lajos, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Jégkorong, itthon a magyar válogatott, a negyeddöntővel folytatódik a vb
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2024
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vendégünk az Arsenal-szurkoló Kovács „Kokó” István
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: A Nagy Futballkvíz, a BEK/BL-döntők története. Játékosok: L. Pap István, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
19.00: Vendégünk Halm Rolland, korábbi 98-szoros válogatott kosárlabdázó
20.00: Összeállítás a Crystal Palace–Rayo Vallecano Konferencialiga-döntőről
20.30: Paradigmaváltás a PSG-nél, az Arteta-éra az Arsenalnál – háttéranyagok a két BL-döntősről
21.00: Interjúk a Puskás Akadémia–Ferencváros női NB I-es bajnoki labdarúgódöntő után
21.30: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág