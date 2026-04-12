Két csere hozta össze a győztes gólt, a Genoa legyőzte a Sassuolót

Ruszlan Malinovszkij volt az első félidő hőse a Genoa és Sassuolo kora délutáni randevúján, az ukrán középpályás távoli lövéssel talált be a 18. percben. A játékrész hosszabbításában a futball helyett az indulatok vették át a főszerepet: a genovai Mikael Ellertsson és az emiliai Domenico Berardi egy balhé után jutott a kiállítás sorsára.

Nem telt el negyedóra a második felvonásból, amikor egyenlített a vendégcsapat: Tarik Muharemovic ért oda jó ütemben egy szögletre, fejesét nagy bravúrral még ki tudta piszkálni Justin Bijlow, ám a kipattanóra Ismaël Koné érkezett a leghamarabb, és közelről a kapuba pöckölt. Negyedórával a meccs vége előtt a csereként beállt Caleb Ekuban szerezhetett volna újból előnyt a vendéglátóknak, ám lövését a jó ütemben elvetődő Arijanet Muric a meccs legbizarrabb védését bemutatva fejjel hárította.

Ám a ghánai csatárnak nem kellett sokáig várnia a gólra: a 84. percben egy másik csere, Júnior Messias tört be a szélről és hozta helyzetbe társát, aki ezúttal nem hibázott – a Genoa két vereség után újra visszatért a győztes ösvényre. 2–1

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)

Kiállítva: Ellertson (45+2., Genoa), ill. Berardi (45+2., Sassuolo)

15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Lecce

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)

Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)

Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)