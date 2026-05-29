Fonseca megint fordított a Roland Garroson, és ezt már Djokovics bánta

Novak Djokovics megküzdött az első két játszmáért Joao Fonseca ellen, aztán a harmadikat már a brazil tinédzser nyerte meg, majd a negyedik elején rögtön elvette a szerb világklasszis adogatójátékát. S bár Djokovics már akkor nagyon fáradtnak tűnt, ellenfele 2:0-s vezetésénél mozgósította tartalékait, és két simára nyert adogatógém között elvette Fonseca szerváit is. A szerb 4:3-as vezetését követő két gémben mindkét fogadó kiharcolt két bréklabdát, de egyikük sem tudott élni velük, aztán 5:5-nél a kevesebbet hibázó Fonseca már lépéselőnybe került, és ez elég volt a játszma megnyeréséhez.

A döntő szett negyedik gémjében Djokovics nullára nyerte el húsz évvel fiatalabb riválisa adogatását, 3:1-re elhúzott, de azonnal jött a visszabrék, kilenc labdamenetből nyolcat Fonseca nyert meg (3:3). Djokovics úrrá lett meggyötört testén, 0:30-ról visszahozta az adogatójátékát egy elképesztő labdamenet végén, alapvonali mentések után beérve ellenfele rövidítésére (4:3), és parádés ütésváltással zárta le a következő szervagémjét is (5:4).

A fiatal brazil azonban nem tágított, mindig volt válasza, hozta a saját gémjeit, egy pimasz rövidítéssel még egyszer elvette Djokovics adogatását, majd bréklabdáról három ásszal (!) fordítva megnyerte a játszmát (7:5) és a néhány perc híján ötórás mérkőzést. Fonseca ugyanúgy 0:2-ről győzött, ahogyan egy körrel korábban a horvát Dino Prizmicet is felülmúlta.

Novak Djokovics nagyot küzdött, de ellenfele jobban bírta erővel (Fotó: Getty Images)

Rafael Jodar egylabdányira volt attól, hogy a második szettet is megnyerje rövidítésben Alex Michelsen ellen, de két kettős hibával felkínálta az egyenlítés lehetőségét az amerikainak, aki élt is vele, sőt lendületből megnyerte a harmadik játszmát is. A 19 éves Jodar azonban összekapta magát, hozta a negyedik játszmát – ellenfele orvosi segítséget is kért derékfájdalma miatt –, majd fáradó vetélytársát háromszor brékelve az ötödiket is.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Fonseca (brazil, 28.)–Djokovics (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

Jodar (spanyol, 27.)–Michelsen (amerikai) 7:6 (7–2), 6:7 (5–7), 4:6, 6:3, 6:3

Mensík (cseh, 26.)–De Minaur (ausztrál, 8.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3

Rubljov (orosz. 11.)–Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7–2), 7:6 (7–2)

Carreno (spanyol)–Tirante (argentin) 7:6 (7–0), 7:5, 6:4

De Jong (holland)–Hacsanov (orosz, 13.) 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2–7), 6:2

Később

Ruud (norvég, 15.)–Paul (amerikai, 24.)

Halys (francia)–Zverev (német, 2.)