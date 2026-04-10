Nemzeti Sportrádió

A Roma Malen három góljával legyőzte a Pisát

R. P.R. P.
2026.04.10. 22:40
Donyell Malen az egyik legjobb formában játszó támadó jelenleg Európában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Roma Serie A Pisa
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 32. fordulójában a Roma 3–0-ra legyőzte a ligautolsó Pisát.

 

A találkozón mesterhármast jegyző Donyell Malen januárban csatlakozott a Romához, de ilyen rövid idő alatt is bebizonyította, hogy mennyire jól sült el a szerződtetése. Ebben a negyedévben a holland összesen 10 gólt szerzett az olasz élvonalban, ennél többet csak Harry Kane ért el el (11-et) az öt legerősebb bajnokságban az Opta statisztikája szerint.

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

Szombat
15.00: Cagliari–Cremonese
15.00: Torino–Hellas Verona
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

31

23

3

5

71–26

+45 

72 

  2. Napoli

31

20

5

6

47–30

+17 

65 

  3. Milan

31

18

9

4

47–24

+23 

63 

  4. Como

31

16

10

5

53–22

+31 

58 

  5. Juventus

31

16

9

6

54–29

+25 

57 

  6. Roma

32

18

3

11

45–28

+17 

57 

  7. Atalanta

31

14

11

6

44–27

+17 

53 

  8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

  9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

11. Udinese

31

11

7

13

35–42

–7 

40 

12. Torino

31

10

6

15

35–53

–18 

36 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

31

8

9

14

36–44

–8 

33 

15. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

16. Cagliari

31

7

9

15

32–44

–12 

30 

17. Cremonese

31

6

9

16

26–46

–20 

27 

18. Lecce

31

7

6

18

21–43

–22 

27 

19. Verona

31

3

9

19

22–53

–31 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

 

 

