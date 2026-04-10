A Roma Malen három góljával legyőzte a Pisát
A találkozón mesterhármast jegyző Donyell Malen januárban csatlakozott a Romához, de ilyen rövid idő alatt is bebizonyította, hogy mennyire jól sült el a szerződtetése. Ebben a negyedévben a holland összesen 10 gólt szerzett az olasz élvonalban, ennél többet csak Harry Kane ért el el (11-et) az öt legerősebb bajnokságban az Opta statisztikája szerint.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
Szombat
15.00: Cagliari–Cremonese
15.00: Torino–Hellas Verona
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
31
23
3
5
71–26
+45
72
|2. Napoli
31
20
5
6
47–30
+17
65
|3. Milan
31
18
9
4
47–24
+23
63
|4. Como
31
16
10
5
53–22
+31
58
|5. Juventus
31
16
9
6
54–29
+25
57
|6. Roma
32
18
3
11
45–28
+17
57
|7. Atalanta
31
14
11
6
44–27
+17
53
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|11. Udinese
31
11
7
13
35–42
–7
40
|12. Torino
31
10
6
15
35–53
–18
36
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
31
8
9
14
36–44
–8
33
|15. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|16. Cagliari
31
7
9
15
32–44
–12
30
|17. Cremonese
31
6
9
16
26–46
–20
27
|18. Lecce
31
7
6
18
21–43
–22
27
|19. Verona
31
3
9
19
22–53
–31
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18