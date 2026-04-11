Serie A: a Torino és a Cagliari is győzött az „alsóházi helyosztón”
A Serie A 32. fordulójának szombati programja alsóházi csapatok mérkőzéseivel kezdődött, és a Torino már a 6. percben megszerezte a vezetést Giovanni Simeone lapos lövésével az utolsó előtti, 19. helyen álló Verona ellen.
A vendégek azonban még a szünet előtt egyenlítettek az olasz élvonalban másodszor eredményes Kieron Bowie szép góljával, aki Lorenzo Montipo kapus kirúgásából indult meg és talált a kapuba, miután megnyerte a védőkkel szembeni versenyfutást. A második félidőben azonban Cesare Casadei ismét a Torinót juttatta vezetéshez, majd Che Adams is a kapuba fejelt, de les maitt azt a találatot érvénytelenítette a játékvezető, így 2–1-re nyert a Torino. A Verona sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el.
A másik korai meccsen a forduló előtt 16. Cagliari 1–0-ra nyert a 17. Cremonese ellen Sebastiano Esposito fejesével.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
Szombat
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|1. Internazionale
|31
|23
|3
|5
|71–26
|+45
|72
|2. Napoli
|31
|20
|5
|6
|47–30
|+17
|65
|3. Milan
|31
|18
|9
|4
|47–24
|+23
|63
|4. Como
|31
|16
|10
|5
|53–22
|+31
|58
|5. Juventus
|31
|16
|9
|6
|54–29
|+25
|57
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|31
|14
|11
|6
|44–27
|+17
|53
|8. Bologna
|31
|13
|6
|12
|40–37
|+3
|45
|9. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|10. Sassuolo
|31
|12
|6
|13
|38–41
|–3
|42
|11. Udinese
|31
|11
|7
|13
|35–42
|–7
|40
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Parma
|31
|8
|11
|12
|22–39
|–17
|35
|14. Genoa
|31
|8
|9
|14
|36–44
|–8
|33
|15. Cagliari
|32
|8
|9
|15
|33–44
|–11
|33
|16. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|31
|7
|6
|18
|21–43
|–22
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18