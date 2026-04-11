Serie A: a Torino és a Cagliari is győzött az „alsóházi helyosztón”

P. K.P. K.
2026.04.11. 16:58
Casadei szerezte a Torino második gólját a Verona ellen (Fotó: facebook.com/TorinoFootballClub)
Serie A Verona Torino Cagliari Cremonese
Az olasz Serie A 32. fordulójában a Torino legyőzte a Veronát, a Cagliari pedig a Cremonesét.

 

A Serie A 32. fordulójának szombati programja alsóházi csapatok mérkőzéseivel kezdődött, és a Torino már a 6. percben megszerezte a vezetést Giovanni Simeone lapos lövésével az utolsó előtti, 19. helyen álló Verona ellen. 

A vendégek azonban még a szünet előtt egyenlítettek az olasz élvonalban másodszor eredményes Kieron Bowie szép góljával, aki Lorenzo Montipo kapus kirúgásából indult meg és talált a kapuba, miután megnyerte a védőkkel szembeni versenyfutást. A második félidőben azonban Cesare Casadei ismét a Torinót juttatta vezetéshez, majd Che Adams is a kapuba fejelt, de les maitt azt a találatot érvénytelenítette a játékvezető, így 2–1-re nyert a Torino. A Verona sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el.

A másik korai meccsen a forduló előtt 16. Cagliari 1–0-ra nyert a 17. Cremonese ellen Sebastiano Esposito fejesével.

 

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ 
Szombat
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

1. Internazionale31233571–26+45 72 
2. Napoli31205647–30+17 65 
3. Milan31189447–24+23 63 
4. Como311610553–22+31 58 
5. Juventus31169654–29+25 57 
6. Roma321831145–28+17 57 
7. Atalanta311411644–27+17 53 
8. Bologna311361240–37+3 45 
9. Lazio311111932–29+3 44 
10. Sassuolo311261338–41–3 42 
11. Udinese311171335–42–7 40 
12. Torino321161537–54–17 39 
13. Parma318111222–39–17 35 
14. Genoa31891436–44–8 33 
15. Cagliari32891533–44–11 33 
16. Fiorentina317111336–44–8 32 
17. Cremonese32691726–47–21 27 
18. Lecce31761821–43–22 27 
19. Verona32392023–55–32 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 
AZ ÁLLÁS

 

