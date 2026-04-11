Serie A: a Torino és a Cagliari is győzött az „alsóházi helyosztón”

A Serie A 32. fordulójának szombati programja alsóházi csapatok mérkőzéseivel kezdődött, és a Torino már a 6. percben megszerezte a vezetést Giovanni Simeone lapos lövésével az utolsó előtti, 19. helyen álló Verona ellen.

A vendégek azonban még a szünet előtt egyenlítettek az olasz élvonalban másodszor eredményes Kieron Bowie szép góljával, aki Lorenzo Montipo kapus kirúgásából indult meg és talált a kapuba, miután megnyerte a védőkkel szembeni versenyfutást. A második félidőben azonban Cesare Casadei ismét a Torinót juttatta vezetéshez, majd Che Adams is a kapuba fejelt, de les maitt azt a találatot érvénytelenítette a játékvezető, így 2–1-re nyert a Torino. A Verona sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el.

A másik korai meccsen a forduló előtt 16. Cagliari 1–0-ra nyert a 17. Cremonese ellen Sebastiano Esposito fejesével.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

Szombat

Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Lecce

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)