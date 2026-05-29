Pénteki sportműsor: kezdődik a Veszprém–Szeged döntő a férfi kézilabda NB I-ben
MÁJUS 29., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.45: a Paris Saint-Germain sajtótájékoztatója a szombati BL-döntő előtt, Budapest, Puskás Aréna
18.15: az Arsenal sajtótájékoztatója a szombati BL-döntő előtt, Budapest, Puskás Aréna
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Irán–Gambia, Antalya
18.00: Andorra–Irak, Girona
18.00: Dél-Afrika–Nicaragua, Johannesburg
20.30: Bosznia-Hercegovina–Észak-Macedónia, Szarajevó
CIPRUSI KUPA
DÖNTŐ
19.00: Apollon Limassol–Pafosz, Nicosia
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Nice–St.-Étienne (II.)
LUXEMBURGI KUPA
DÖNTŐ
19.30: Differdange–Victoria Rosport, Luxemburg
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
13.30: Montenegró–Olaszország (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
E-CSOPORT, 3. FORDULÓ
18.45: Magyarország–Kazahsztán
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT
17.10: Irena Szewinska Memorial, Bydgoszcz (Tv: Duna World)
17.30: női 100 méter gát (Kozák Luca)
AUTÓSPORT
NASCAR
Szombat, 2.00: Truck Series, Flote 200 (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szombat, 0.30: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR, KIEL
13.00: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: 1. nap, esti program (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
22.00: Charles Schwab Challenge, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
12.30: 19. szakasz, Feltre–Alleghe, 151 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Eisenach–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 156, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
21.00: MMA, Hexagone 44., Bordeaux (Tv: Match4)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
17.50: felnőtt egyéni verseny, selejtező (buzogány és szalag)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
18.30: Debreceni VSE-Master Good–KSI SE
18.30: Metalcom-Szentes–PannErgy-Miskolci VLC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Hősök, ikonok, példaképek – vendégünk Lipcsei Péter és Fazekas Zoltán
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás: az 500. adásban az eddigi műsorok legemlékezetesebb pillanatait elevenítik fel a stáb tagjai, Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László
12.00: Bajnokok – Woth Péter bajnok lett az NB I/B-ben az MTK női kézilabdacsapatával. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: Arsenal vagy PSG? A labdarúgó BL-döntő esélylatolgatása, vendégek: Kis Tamás és Szabó Christophe – közben élő bejelentkezés a BL-döntő kísérőprogramjairól
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Szegő Tibor, Thury Gábor
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2025
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Interjú Skardelli Györggyel, a Puskás Aréna tervezőjével
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A Veszprém és a Szeged férfi kézilabdacsapatok idényének bemutatása
18.40: A Veszprém–Szeged bajnoki döntő felvezetése Marosán Györggyel
19.00: Közvetítés a Veszprém–Szeged férfi NB I-es bajnoki kézilabdadöntő 1. mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György
20.40: Interjú Imre Bencével és Sipos Adriánnal, akik a hétvégén a kézilabda Európa-liga négyes döntőjében szerepelnek
21.00: Hogyan várják a szurkolók a szombat esti budapesti BL-döntőt? – interjúk a Hősök terén felállított szurkolói zónából
21.15: Angol labdarúgóklubok a Bajnokok Ligájában
21.40: Interjú Balogh Gergellyel, aki megnyerte a szétlövést K–1 200 méteren, és indulhat a kajak-kenu Eb-n
22.00: A Hárompontos kosárlabda-magazin ismétlése
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval