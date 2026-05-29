Pénteki sportműsor: kezdődik a Veszprém–Szeged döntő a férfi kézilabda NB I-ben

MÁJUS 29., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.45: a Paris Saint-Germain sajtótájékoztatója a szombati BL-döntő előtt, Budapest, Puskás Aréna

18.15: az Arsenal sajtótájékoztatója a szombati BL-döntő előtt, Budapest, Puskás Aréna

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

14.00: Irán–Gambia, Antalya

18.00: Andorra–Irak, Girona

18.00: Dél-Afrika–Nicaragua, Johannesburg

20.30: Bosznia-Hercegovina–Észak-Macedónia, Szarajevó

CIPRUSI KUPA

DÖNTŐ

19.00: Apollon Limassol–Pafosz, Nicosia

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Nice–St.-Étienne (II.)

LUXEMBURGI KUPA

DÖNTŐ

19.30: Differdange–Victoria Rosport, Luxemburg

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

13.30: Montenegró–Olaszország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 3. FORDULÓ

18.45: Magyarország–Kazahsztán

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT

17.10: Irena Szewinska Memorial, Bydgoszcz (Tv: Duna World)

17.30: női 100 méter gát (Kozák Luca)

AUTÓSPORT

NASCAR

Szombat, 2.00: Truck Series, Flote 200 (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szombat, 0.30: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, KIEL

13.00: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: 1. nap, esti program (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

22.00: Charles Schwab Challenge, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

12.30: 19. szakasz, Feltre–Alleghe, 151 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Eisenach–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 156, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

21.00: MMA, Hexagone 44., Bordeaux (Tv: Match4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

17.50: felnőtt egyéni verseny, selejtező (buzogány és szalag)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ

18.30: Debreceni VSE-Master Good–KSI SE

18.30: Metalcom-Szentes–PannErgy-Miskolci VLC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hősök, ikonok, példaképek – vendégünk Lipcsei Péter és Fazekas Zoltán

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás: az 500. adásban az eddigi műsorok legemlékezetesebb pillanatait elevenítik fel a stáb tagjai, Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László

12.00: Bajnokok – Woth Péter bajnok lett az NB I/B-ben az MTK női kézilabdacsapatával. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: Arsenal vagy PSG? A labdarúgó BL-döntő esélylatolgatása, vendégek: Kis Tamás és Szabó Christophe – közben élő bejelentkezés a BL-döntő kísérőprogramjairól

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Szegő Tibor, Thury Gábor

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2025

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Interjú Skardelli Györggyel, a Puskás Aréna tervezőjével

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A Veszprém és a Szeged férfi kézilabda­csapatok idényének bemutatása

18.40: A Veszprém–Szeged bajnoki döntő felvezetése Marosán Györggyel

19.00: Közvetítés a Veszprém–Szeged férfi NB I-es bajnoki kézilabdadöntő 1. mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

20.40: Interjú Imre Bencével és Sipos Adriánnal, akik a hétvégén a kézilabda Európa-liga négyes döntőjében szerepelnek

21.00: Hogyan várják a szurkolók a szombat esti budapesti BL-döntőt? – interjúk a Hősök terén felállított szurkolói zónából

21.15: Angol labdarúgóklubok a Bajnokok Ligájában

21.40: Interjú Balogh Gergellyel, aki megnyerte a szétlövést K–1 200 méteren, és indulhat a kajak-kenu Eb-n

22.00: A Hárompontos kosárlabda-magazin ismétlése

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval