Két góllal kikapott otthon, mégis visszatért a Serie A-ba a Monza

2026.05.29. 22:18
A Catanzaro idegenben nyert, de a Monza jutott fel az élvonalba (Fotó: Getty Images)
Serie B Monza Catanzaro
A Catanzaro 2–0-ra legyőzte a Monzát az olasz labdarúgó-bajnokság másodosztályának osztályozóján, de 2–2-es összesítéssel a monzaiak harcolták ki az élvonalbeli szereplés jogát, mivel az alapszakaszban előrébb végeztek ellenfelüknél.

A Monza kényelmes helyzetből várta a visszavágót, mivel 2–0-s győzelmet aratott a Catanzaro otthonában.

A Catanzaro viszont Fellipe Jack révén a 39. percben egy gólt ledolgozott, majd Ruggero Frosinini a 78. percben megszerezte a másodikat. Bár összesítésben 2–2 volt az állás, a Monza jutott fel, mivel az alapszakaszban előrébb végzett ellenfelénél.

A Monza egy év kihagyás után került vissza a Serie A-ba, míg a Catanzaro legutóbb az 1982–1983-as idényben szerepelt a legjobbak között.

OLASZ SERIE B
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
Monza–Catanzaro 0–2
Feljutott: a Monza, 2–2-vel, jobb alapszakaszbeli eredményének köszönhetően

 

