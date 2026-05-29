Két góllal kikapott otthon, mégis visszatért a Serie A-ba a Monza
A Catanzaro 2–0-ra legyőzte a Monzát az olasz labdarúgó-bajnokság másodosztályának osztályozóján, de 2–2-es összesítéssel a monzaiak harcolták ki az élvonalbeli szereplés jogát, mivel az alapszakaszban előrébb végeztek ellenfelüknél.
A Monza kényelmes helyzetből várta a visszavágót, mivel 2–0-s győzelmet aratott a Catanzaro otthonában.
A Catanzaro viszont Fellipe Jack révén a 39. percben egy gólt ledolgozott, majd Ruggero Frosinini a 78. percben megszerezte a másodikat. Bár összesítésben 2–2 volt az állás, a Monza jutott fel, mivel az alapszakaszban előrébb végzett ellenfelénél.
A Monza egy év kihagyás után került vissza a Serie A-ba, míg a Catanzaro legutóbb az 1982–1983-as idényben szerepelt a legjobbak között.
OLASZ SERIE B
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
Monza–Catanzaro 0–2
Feljutott: a Monza, 2–2-vel, jobb alapszakaszbeli eredményének köszönhetően
