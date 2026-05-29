Vb 2026: a mexikói elnök egy 21 éves nőnek ajándékozta a nyitó mérkőzésre szóló tiszteletjegyét

2026.05.29. 23:07
Claudia Sheinbaum a világbajnoki trófeával (Fotó: Getty Images)
vb 2026 Claudia Sheinbaum Mexikó
Claudia Sheinbaum, Mexikó köztársasági elnöke egy 21 éves nőnek ajándékozta a labdarúgó-világbajnokság nyitó mérkőzésére szóló tiszteletjegyét, miközben ő Mexikóváros főterén, nyilvános helyen követi majd figyelemmel az ünnepélyes megnyitót, valamint utána honfitársai összecsapását a dél-afrikai válogatott ellen.

A szerencsés futballrajongó Yolett Cervantes Cuaquehua, az ország keleti részéről, Veracruz államból származik, és több mint ezer társához hasonlóan nevezett be a versenyre, amely során videót készítettek róluk, ahogyan a labdával mutatják be ügyességüket. A 21 éves nő mezítláb, tradicionális öltözékben trükközött, és azon a sajtóeseményen is bemutatta produkcióját, amelyen átvette a június 11-én a mexikóvárosi Azték Stadionba érvényes 1-es sorszámmal ellátott jegyet, az első sor első székére.

A videós versengésben összesen négy jegyet sorsoltak ki. Kettőt a Mexikó–Dél-Afrika nyitó mérkőzésre, egyet-egyet pedig Monterreyben, illetve Guadalajarában rendezendő összecsapásra.

2025.11.10. 21:26

Vb 2026: a mexikói államfő elajándékozza egyes sorszámú belépőjét

Az államfő még nem tudja, hogyan sorsolják ki a szerencsés nyertest.

Claudia Sheinbaum elnök már korábban bejelentette, hogy személyesen nem vesz részt a világbajnokság nyitó mérkőzésén. A 63 éves politikus, országának 66. elnöke a kezdő sípszót megelőző gálaműsort, valamint magát a találkozót nyilvános helyen rendezett eseményen, Mexikóváros történelmi helyszínén, a Zócalo téren tekinti meg, amely a világ egyik legnagyobb városi tere.

 

