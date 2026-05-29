Vb 2026: a mexikói elnök egy 21 éves nőnek ajándékozta a nyitó mérkőzésre szóló tiszteletjegyét

A szerencsés futballrajongó Yolett Cervantes Cuaquehua, az ország keleti részéről, Veracruz államból származik, és több mint ezer társához hasonlóan nevezett be a versenyre, amely során videót készítettek róluk, ahogyan a labdával mutatják be ügyességüket. A 21 éves nő mezítláb, tradicionális öltözékben trükközött, és azon a sajtóeseményen is bemutatta produkcióját, amelyen átvette a június 11-én a mexikóvárosi Azték Stadionba érvényes 1-es sorszámmal ellátott jegyet, az első sor első székére.

A videós versengésben összesen négy jegyet sorsoltak ki. Kettőt a Mexikó–Dél-Afrika nyitó mérkőzésre, egyet-egyet pedig Monterreyben, illetve Guadalajarában rendezendő összecsapásra.