A Veszprém majdnem kétórás csatában nyerte meg a döntő első meccsét a Szeged ellen

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 38–36 (19–17)

Veszprém, 4873 néző. V: Hargitai, Markó

VESZPRÉM: Appelgren – LENNE 5, Martinovic 2, El-Dera 3, Pesmalbek 2, Hesham 3, DESCAT 14 (7). Csere: Corrales (kapus), Dodics, CINDRIC 7, Ligetvári, Adel 1, Remili 1, Ali Zein, Gáncs-Pető M. Edző: Xavier Pascual

SZEGED: Mikler R. – Sostaric 1, Röd 3, Mackovsek 1, Toto, Jelinic 5, Smárason 3. Csere: Tulin (kapus), Kalaras, BÁNHIDI 5, Fazekas M. 1, GARCIANDIA 9, Szilágyi Benjámin 3 (1), Frimmel 5 (5). Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 8. p.: 5–5. 13. p.: 10–6. 17. p.: 14–8. 21. p.: 15–12. 26. p.: 16–15. 33. p.: 20–20. 43. p.: 28–25. 48. p.: 33–29. 53. p.: 37–33. 59. p.: 37–36

Kiállítások: 16, ill. 14 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 7/6

ÖSSZEFOGLALÓ

Harminchét másodperc telt csak el a One Veszprém HC–OTP Bank Pick Szeged férfi kézilabda-bajnoki döntő első meccséből, amikor a játékvezetők máris kiosztották a meccs első kétperces kiállítását, miután Jérémy Toto belepasszírozta a padlóba Sztefan Dodicsot – a döntés teljesen jogos volt amellett, hogy indításnak sem volt gyenge, de ez a feszültség illik is a sportág legnagyobb hazai rangadójához.

A hazaiakon saját közönségük előtt talán nagyobb volt a teher és a nyomás is, de nem estek ki a szerepükből, már az első tíz perc után lépéselőnybe kerültek, és amikor négy góllal elhúztak, a vendégek edzője, Michael Apelgren időt kért. A hazaiak szélsőit ugyanis egyáltalán nem sikerült megállítani, a bal oldalon Hugo Descat, a jobbon pedig Yanis Lenne értékesítette mindhárom kísérletét. A tanácskozás azonban nem nagyon érte el a célját, mert a folytatásban egy Lenne-, majd egy Descat-találat követte egymást másfél percen belül...

Fotó: Török Attila

A veszprémi szurkolótábor szünet nélkül buzdította a kedvenceit, akik láthatólag már az első félidőben le akarták rendezni a találkozót, ami egy darabig úgy állt, hogy sikerülhet is, de az első játékrész hajrájában már inkább úgy tűnt, egész szoros meccs is kikerekedhet ebből. Be-becsúszott egy-két hiba, labdaeladás vagy rossz passz mindkét oldalon, Imanol Garciandia pedig nem sokkal több mint egy perc alatt háromszor is bevette Mikael Appelgren kapuját, így a Szeged az utolsó öt percre egy gólra feljött, amiből a szünetre kettő maradt meg, és a játék képe alapján teljesen nyílt maradt a mérkőzés (19–17).

Az első félidőben ugyanakkor sem a kapusok, sem a játékvezetők nem nőttek fel a rangadóhoz, miközben a hazai csapatból kiemelkedett a hibátlanul játszó, nyolcból nyolc gólt szerző Descat. Érdekes jelenet játszódott le a második félidő elején, egy vendégtámadás végén hetest ítéltek a bírók, de a sípszó után Garciandia fejen dobta Rodrigo Corralest, akit percekig ápolni kellett. A rövid intermezzo azzal zárult, hogy a Szeged kiegyenlített Sebastian Frimmel büntetőjével, és ha Borut Mackovsek el meri vállalni a lövést a következő támadásnál, a vezetést is átvehette volna, de a szlovén balátlövő kétszer is bizonytalankodott.

Fotó: Török Attila

És ahogy az ilyen meccseken lenni szokott, az ellenfél ezt kihasználta, és szép lassan visszavette a vezetést az egyébként sem túl nagy iramú találkozón. A vendégek szépen tartották magukat, de ez csak arra volt elég, hogy ne szakadjanak le, mert senki sem vette hátára a csapatot, és egyszerűen nem tudták kihasználni a Veszprém gyengébb periódusait. Emberelőnyben még a hét az öt elleni támadást is bevetette Xavier Pascual, aminek nem sok haszna volt, ugyanis az ellenféltől Marin Jelinic kétszer is betalált az üres kapuba.

A hajrában még olyat is láttunk, amit csak ritkán lehet kézilabdameccsen: egy kétszer két-kétperces kiállítás miatt majdnem egy percen át a csapatok öt-öt emberrel álltak fel. De ekkor már inkább a címvédő Veszprémnek állt a zászló, mely a szoros és kemény hajrá ellenére is meg tudta őrizni az előnyét, Jehja el-Dera piros lapos kiállítása már nem osztott, nem szorzott. A vendéglátók 38–36-ra nyertek, ez a 74 gól pedig rekord a két csapat párharcának történetében. A bajnoki döntő jövő hét kedden a Pick Arénában folytatódik.