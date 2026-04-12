A Napoli pontokat veszített a Parma vendégeként
Parmában mindössze 33 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor máris megszerezte a vezetést a hazai együttes: Zion Suzuki kapus hosszú indítását Neste Elphege megcsúsztatta, az üres területbe bemozgó Gabriel Strefazza pedig a kapufa segítségével a bal alsó sarokba tekerte a labdát.
A folytatásban hatalmas mezőnyfölényben futballozott a Napoli, a Parma azonban jól tartotta magát. Egészen a 60. percig őrizte vezetését a sárga-kék gárda, ekkor Scott McTominay lövése utat talált a kapu jobb alsó sarkába.
A meccs végére a Napoli majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát, de újabb gól már nem esett, a címvédő sorozatban öt győzelem után veszített pontokat a bajnokságban, így az éllovas Internazionale egy esti győzelemmel tovább növelheti előnyét a tabellán. 1–1
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)
Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|1. Internazionale
|31
|23
|3
|5
|71–26
|+45
|72
|2. Napoli
|32
|20
|6
|6
|48–31
|+17
|66
|3. Milan
|32
|18
|9
|5
|47–27
|+20
|63
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|31
|16
|10
|5
|53–22
|+31
|58
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|32
|14
|11
|7
|44–28
|+16
|53
|8. Bologna
|31
|13
|6
|12
|40–37
|+3
|45
|9. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|10. Udinese
|32
|12
|7
|13
|38–42
|–4
|43
|11. Sassuolo
|32
|12
|6
|14
|39–43
|–4
|42
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|14. Parma
|32
|8
|12
|12
|23–40
|–17
|36
|15. Cagliari
|32
|8
|9
|15
|33–44
|–11
|33
|16. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|31
|7
|6
|18
|21–43
|–22
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18