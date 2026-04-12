A Napoli pontokat veszített a Parma vendégeként

T. Z.
2026.04.12. 17:34
A Napoli nem tudott nyerni a Parma vendégeként (Fotó: Getty Images)
Parma olasz foci Napoli Sere A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 32. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén a címvédő Napoli döntetlent játszott Parmában.

Parmában mindössze 33 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor máris megszerezte a vezetést a hazai együttes: Zion Suzuki kapus hosszú indítását Neste Elphege megcsúsztatta, az üres területbe bemozgó Gabriel Strefazza pedig a kapufa segítségével a bal alsó sarokba tekerte a labdát.

A folytatásban hatalmas mezőnyfölényben futballozott a Napoli, a Parma azonban jól tartotta magát. Egészen a 60. percig őrizte vezetését a sárga-kék gárda, ekkor Scott McTominay lövése utat talált a kapu jobb alsó sarkába.

A meccs végére a Napoli majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát, de újabb gól már nem esett, a címvédő sorozatban öt győzelem után veszített pontokat a bajnokságban, így az éllovas Internazionale egy esti győzelemmel tovább növelheti előnyét a tabellán. 1–1

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)
Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

1. Internazionale31233571–26+45 72 
2. Napoli32206648–31+17 66 
3. Milan32189547–27+20 63 
4. Juventus32179655–29+26 60 
5. Como311610553–22+31 58 
6. Roma321831145–28+17 57 
7. Atalanta321411744–28+16 53 
8. Bologna311361240–37+3 45 
9. Lazio311111932–29+3 44 
10. Udinese321271338–42–4 43 
11. Sassuolo321261439–43–4 42 
12. Torino321161537–54–17 39 
13. Genoa32991438–45–7 36 
14. Parma328121223–40–17 36 
15. Cagliari32891533–44–11 33 
16. Fiorentina317111336–44–8 32 
17. Cremonese32691726–47–21 27 
18. Lecce31761821–43–22 27 
19. Verona32392023–55–32 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 
Az állás

 

 

