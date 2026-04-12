A Napoli pontokat veszített a Parma vendégeként

Parmában mindössze 33 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor máris megszerezte a vezetést a hazai együttes: Zion Suzuki kapus hosszú indítását Neste Elphege megcsúsztatta, az üres területbe bemozgó Gabriel Strefazza pedig a kapufa segítségével a bal alsó sarokba tekerte a labdát.

A folytatásban hatalmas mezőnyfölényben futballozott a Napoli, a Parma azonban jól tartotta magát. Egészen a 60. percig őrizte vezetését a sárga-kék gárda, ekkor Scott McTominay lövése utat talált a kapu jobb alsó sarkába.

A meccs végére a Napoli majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát, de újabb gól már nem esett, a címvédő sorozatban öt győzelem után veszített pontokat a bajnokságban, így az éllovas Internazionale egy esti győzelemmel tovább növelheti előnyét a tabellán. 1–1

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)

Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)

Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)

Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)

Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)

Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)