Gól nélküli döntetlent játszott a magyar válogatott a minifutball Eb-n, még nincs meg a továbbjutás
A mieink így nem tudták megelőzni a szintén négypontos kazahokat, s rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak a harmadik helyen. A magyar válogatott még így is továbbjuthat, hiszen a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe.
Egy válogatott már mindenképp van, amelyik ebben az összevetésben a mieink mögött végez (a C jelű kvartett harmadikja, a törökök vagy a belgák, akiknek két forduló után még nincs pontjuk), tehát csupán még egy csapatra van szükség, hogy négynél kevesebb pontot szerezzen harmadikként, vagy azonos pontszám mellett rosszabb legyen a gólkülönbsége – a többi öt csoport végeredménye csak szombaton alakul ki.
MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
E-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Magyarország–Kazahsztán 0–0
A csoport másik mérkőzésén: Lengyelország–Szlovénia 7–4
Az E-csoport végeredménye
1. Lengyelország 9 pont
2. Kazahsztán 4 pont (3–2)
3. Magyarország 4 pont (5–5)
4. Szlovénia 0 pont