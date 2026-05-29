Gól nélküli döntetlent játszott a magyar válogatott a minifutball Eb-n, még nincs meg a továbbjutás

A mieink így nem tudták megelőzni a szintén négypontos kazahokat, s rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak a harmadik helyen. A magyar válogatott még így is továbbjuthat, hiszen a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe.

Egy válogatott már mindenképp van, amelyik ebben az összevetésben a mieink mögött végez (a C jelű kvartett harmadikja, a törökök vagy a belgák, akiknek két forduló után még nincs pontjuk), tehát csupán még egy csapatra van szükség, hogy négynél kevesebb pontot szerezzen harmadikként, vagy azonos pontszám mellett rosszabb legyen a gólkülönbsége – a többi öt csoport végeredménye csak szombaton alakul ki.

MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Kazahsztán 0–0

A csoport másik mérkőzésén: Lengyelország–Szlovénia 7–4

Az E-csoport végeredménye

1. Lengyelország 9 pont

2. Kazahsztán 4 pont (3–2)

3. Magyarország 4 pont (5–5)

4. Szlovénia 0 pont