Esküvője miatt kapott extra szabadságot az amerikaiak vb-kerettag középpályása

Brenden Aaronson a csütörtöki edzés után hagyta el az edzőtábort, ahova szombaton kell visszatérnie. A Leeds United 25 éves támadó középpályása Milana D’Ambrát vezeti oltár elé, aki a Saint Joseph labdarúgócsapat edzőjének, Don D’Ambrának a lánya, de Brenden Aaronson maga is ismert amerikai futballcsalád tagja. Édesapja, Rusty Aaronson a medfordi futballakadémia sportigazgatója, testvérei közül Paxten az MLS-ben szereplő Colorado Rapids játékosa, míg Jaden egyetemi gárdában játszik.

Az 57-szeres válogatott Aaronson részt vett már a 2022-es vb-n is, az amerikaiak mind a négy találkozóján csereként lépett pályára.

A társrendező amerikai válogatott a világbajnokságig vasárnap Szenegállal, míg jövő hét szombaton Németországgal játszik felkészülési mérkőzést, a vb csoportkörében pedig Paraguay, Ausztrália és Törökország lesz az ellenfele.