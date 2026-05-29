Esküvője miatt kapott extra szabadságot az amerikaiak vb-kerettag középpályása

2026.05.29. 22:40
Brenden Aaronson még a vb előtt feleségül vette kedvesét (Fotó: Getty Images)
Brenden Aaronson, a világbajnoki társrendező amerikai labdarúgó-válogatott vb-keretbe bekerülő középpályása pénteken igazoltan hiányzott a csapat edzéséről, mert esküvője miatt egynapos extra szabadságot kapott.

Brenden Aaronson a csütörtöki edzés után hagyta el az edzőtábort, ahova szombaton kell visszatérnie. A Leeds United 25 éves támadó középpályása Milana D’Ambrát vezeti oltár elé, aki a Saint Joseph labdarúgócsapat edzőjének, Don D’Ambrának a lánya, de Brenden Aaronson maga is ismert amerikai futballcsalád tagja. Édesapja, Rusty Aaronson a medfordi futballakadémia sportigazgatója, testvérei közül Paxten az MLS-ben szereplő Colorado Rapids játékosa, míg Jaden egyetemi gárdában játszik.

Az 57-szeres válogatott Aaronson részt vett már a 2022-es vb-n is, az amerikaiak mind a négy találkozóján csereként lépett pályára.

A társrendező amerikai válogatott a világbajnokságig vasárnap Szenegállal, míg jövő hét szombaton Németországgal játszik felkészülési mérkőzést, a vb csoportkörében pedig Paraguay, Ausztrália és Törökország lesz az ellenfele.

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália
D-CSOPORT
