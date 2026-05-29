Esküvője miatt kapott extra szabadságot az amerikaiak vb-kerettag középpályása

Brenden Aaronson a csütörtöki edzés után hagyta el az edzőtábort, ahova szombaton kell visszatérnie. A Leeds United 25 éves támadó középpályása Milana D’Ambrát vezeti oltár elé, aki a Saint Joseph labdarúgócsapat edzőjének, Don D’Ambrának a lánya, de Brenden Aaronson maga is ismert amerikai futballcsalád tagja. Édesapja, Rusty Aaronson a medfordi futballakadémia sportigazgatója, testvérei közül Paxten az MLS-ben szereplő Colorado Rapids játékosa, míg Jaden egyetemi gárdában játszik.
Az 57-szeres válogatott Aaronson részt vett már a 2022-es vb-n is, az amerikaiak mind a négy találkozóján csereként lépett pályára.
A társrendező amerikai válogatott a világbajnokságig vasárnap Szenegállal, míg jövő hét szombaton Németországgal játszik felkészülési mérkőzést, a vb csoportkörében pedig Paraguay, Ausztrália és Törökország lesz az ellenfele.
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália