Serie A: az Udinese idegenben ütötte ki az AC Milant

Az AC Milan abban a tudatban léphetett pályára szombaton Milánóban az Udinese ellen, hogy győzelemmel megelőzi a tabellán a 2. helyen álló, de ebben a fordulóban csak vasárnap pályára lépő Napolit és hat pontra megközelíti az ugyancsak holnap játszó, élen álló Intert. Ennek megfelelően a meccs első veszélyes támadása tíz perc után egy kontrából a hazai csapathoz, Rafael Leaóhoz kötődött, aki a léc fölé lőtt. Ezután viszont nem a hazaiak forgatókönyve érvényesült...
A 27. percben ugyanis a vendégek szerezték meg a vezetést: a szélről középre cselező Nicolo Zaniolo tálalt a jobb oldalon érkező Arthur Atta elé, akinek a lövése Davide Bartesaghin megpattanva jutott a kapuba. 0–1
A folytatásban Leaónak volt még egy veszélyes érkezése, de már nem tudta kapura irányítani a középre lőtt labdát, Christian Pulisic pedig egy másik helyzetnél a kapu mellé lőtt. Aztán a másik oldalon Mike Maignan a kapufa segítségével védett egy próbálkozást, ami után szöglet következett, majd egy bal oldali Zaniolo-beadás, amiből Jurgen Ekkelenkamp fejelt gólt. 0–2
A második félidő kimaradt Milan-helyzetekkel indult, majd egy Arthur Atta-góllal folytatódott, a francia középpályás a tizenhatos vonaláról lőtt a jobb alsóba, az Udinese ezzel kiütötte a piros-feketéket. 0–3
Így pedig nemhogy előrelépett volna a Milan a tabellán, hanem most már a 4. helyen álló Como eredményeit is egyre inkább figyelniük kell a milánóiaknak, miközben a bajnoki címről ezzel a vereséggel alighanem végképp lemondhatnak.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
Szombat
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Korábban
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|1. Internazionale
31
23
3
5
71–26
+45
72
|2. Napoli
31
20
5
6
47–30
+17
65
|3. Milan
32
18
9
5
47–27
+20
63
|4. Como
31
16
10
5
53–22
+31
58
|5. Juventus
31
16
9
6
54–29
+25
57
|6. Roma
32
18
3
11
45–28
+17
57
|7. Atalanta
31
14
11
6
44–27
+17
53
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Udinese
32
12
7
13
38–42
–4
43
|11. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|12. Torino
32
11
6
15
37–54
–17
39
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
31
8
9
14
36–44
–8
33
|15. Cagliari
32
8
9
15
33–44
–11
33
|16. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|17. Cremonese
32
6
9
17
26–47
–21
27
|18. Lecce
31
7
6
18
21–43
–22
27
|19. Verona
32
3
9
20
23–55
–32
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18