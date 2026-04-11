Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

Serie A: az Udinese idegenben ütötte ki az AC Milant

2026.04.11. 20:07
Ruben Loftus-Cheek (balra) és társai gyengén futballoztak, Oumar Soleték 3–0-ra győztek a Milan vendégeként (Fotó: AFP)
Címkék
AC Milan Udinese Serie A
Az olasz Serie A 32. fordulójában az Udinese meglepetésre 3–0-ra nyert a tabellán 3. helyen álló AC Milan vendégeként.

 

 

Az AC Milan abban a tudatban léphetett pályára szombaton Milánóban az Udinese ellen, hogy győzelemmel megelőzi a tabellán a 2. helyen álló, de ebben a fordulóban csak vasárnap pályára lépő Napolit és hat pontra megközelíti az ugyancsak holnap játszó, élen álló Intert. Ennek megfelelően a meccs első veszélyes támadása tíz perc után egy kontrából a hazai csapathoz, Rafael Leaóhoz kötődött, aki a léc fölé lőtt. Ezután viszont nem a hazaiak forgatókönyve érvényesült...

A 27. percben ugyanis a vendégek szerezték meg a vezetést: a szélről középre cselező Nicolo Zaniolo tálalt a jobb oldalon érkező Arthur Atta elé, akinek a lövése Davide Bartesaghin megpattanva jutott a kapuba. 0–1

A folytatásban Leaónak volt még egy veszélyes érkezése, de már nem tudta kapura irányítani a középre lőtt labdát, Christian Pulisic pedig egy másik helyzetnél a kapu mellé lőtt. Aztán a másik oldalon Mike Maignan a kapufa segítségével védett egy próbálkozást, ami után szöglet következett, majd egy bal oldali Zaniolo-beadás, amiből Jurgen Ekkelenkamp fejelt gólt. 0–2

A második félidő kimaradt Milan-helyzetekkel indult, majd egy Arthur Atta-góllal folytatódott, a francia középpályás a tizenhatos vonaláról lőtt a jobb alsóba, az Udinese ezzel kiütötte a piros-feketéket. 0–3

Így pedig nemhogy előrelépett volna a Milan a tabellán, hanem most már a 4. helyen álló Como eredményeit is egyre inkább figyelniük kell a milánóiaknak, miközben a bajnoki címről ezzel a vereséggel alighanem végképp lemondhatnak.

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ 
Szombat
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Korábban
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

  1. Internazionale

31

23

3

5

71–26

+45 

72 

  2. Napoli

31

20

5

6

47–30

+17 

65 

  3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

  4. Como

31

16

10

5

53–22

+31 

58 

  5. Juventus

31

16

9

6

54–29

+25 

57 

  6. Roma

32

18

3

11

45–28

+17 

57 

  7. Atalanta

31

14

11

6

44–27

+17 

53 

  8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

  9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Udinese

32

12

7

13

38–42

–4 

43 

11. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

12. Torino

32

11

6

15

37–54

–17 

39 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

31

8

9

14

36–44

–8 

33 

15. Cagliari

32

8

9

15

33–44

–11 

33 

16. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

17. Cremonese

32

6

9

17

26–47

–21 

27 

18. Lecce

31

7

6

18

21–43

–22 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

AZ ÁLLÁS

 

 

AC Milan Udinese Serie A
