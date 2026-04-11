Serie A: az Udinese idegenben ütötte ki az AC Milant

Az AC Milan abban a tudatban léphetett pályára szombaton Milánóban az Udinese ellen, hogy győzelemmel megelőzi a tabellán a 2. helyen álló, de ebben a fordulóban csak vasárnap pályára lépő Napolit és hat pontra megközelíti az ugyancsak holnap játszó, élen álló Intert. Ennek megfelelően a meccs első veszélyes támadása tíz perc után egy kontrából a hazai csapathoz, Rafael Leaóhoz kötődött, aki a léc fölé lőtt. Ezután viszont nem a hazaiak forgatókönyve érvényesült...

A 27. percben ugyanis a vendégek szerezték meg a vezetést: a szélről középre cselező Nicolo Zaniolo tálalt a jobb oldalon érkező Arthur Atta elé, akinek a lövése Davide Bartesaghin megpattanva jutott a kapuba. 0–1

A folytatásban Leaónak volt még egy veszélyes érkezése, de már nem tudta kapura irányítani a középre lőtt labdát, Christian Pulisic pedig egy másik helyzetnél a kapu mellé lőtt. Aztán a másik oldalon Mike Maignan a kapufa segítségével védett egy próbálkozást, ami után szöglet következett, majd egy bal oldali Zaniolo-beadás, amiből Jurgen Ekkelenkamp fejelt gólt. 0–2

A második félidő kimaradt Milan-helyzetekkel indult, majd egy Arthur Atta-góllal folytatódott, a francia középpályás a tizenhatos vonaláról lőtt a jobb alsóba, az Udinese ezzel kiütötte a piros-feketéket. 0–3

Így pedig nemhogy előrelépett volna a Milan a tabellán, hanem most már a 4. helyen álló Como eredményeit is egyre inkább figyelniük kell a milánóiaknak, miközben a bajnoki címről ezzel a vereséggel alighanem végképp lemondhatnak.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

Szombat

Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)

Korábban

Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Lecce

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)