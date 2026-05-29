Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

PÓR KÁROLY
2026.05.29. 11:18
Borbély Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I-et megnyerő ETO FC a hivatalos oldalán közölte, hogy Borbély Balázs vezetőedző a Ferencvárosnál folytatja edzői pályafutását.

 

„A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak – jelentette be az ETO FC. – Vezetőedzőnk tájékoztatta klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését.”

Az ETO megerősítette a Nemzeti Sport két nappal ezelőtti hírét, melyben jeleztük, hogy a szakembernek szerepel egy kivásárlási opció a szerződésében, és a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szívesen látná a szakembert a Fradi kispadján a lemondott Robbie Keane utódjaként. Akkor azonban még nem érkezett hivatalos megkeresés az ETO-hoz azzal kapcsolatban, hogy a szakember élni kívánna a szerződésében szereplő „lelépési” lehetőséggel. Ez a helyzet azóta változott, ezt jelentette be pénteken a klub. (A Ferencváros az ETO bejelentésével egy időben még nem tette közzé, hogy Borbély Balázs venné át a csapat irányítását, úgy tudjuk, erre még várni kell.) Információink szerint csütörtökön volt egy egyeztetés Borbély Balázs és az ETO tulajdonosai között, s ezen dőlt el, hogy a szakember távozik.

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 13:56

ETO: Borbély Balázsnak van kivásárlási ára, de nem jött írásos ajánlat – NS-infó

Úgy tudjuk, a jelenleg spanyolországi szabadságát töltő Borbély Balázs jó kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, de a klubok között ezidáig nem történt hivatalos kapcsolatfelvétel.

A dunaszerdahelyi születésű Borbély Balázs döntésében szerepet játszhatott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd az FTC II-nél dolgozott vezetőedzőként 2022-ig. 

Az ETO Borbély Balázs utódját egyelőre nem jelentette be. Viszont a szakmai stáb mellett a játékoskeretben is lehetnek változások. Korábban német sajtóhírek alapján már jeleztük, hogy a másodosztályú Nürnberg érdeklődik Tóth Rajmund iránt, és úgy tudjuk, a jövő héten ülhet tárgyalóasztalhoz a két klub a 22 éves középpályás ügyében, míg Vitális Milán iránt a skót Celtic érdeklődik információink szerint, Olekszandr Piscsur átigazolási ügyében pedig már megállapodás született a spanyol Gironával. 

Magyar nemzetiségű szakemberként legutóbb Máté Csaba irányította a Ferencvárost, de neki csak ideiglenes szerep jutott 2023-ban, 47 napig volt az FTC vezetőedzője (tíz mérkőzésen dirigálta az együttest). Máté Csabának 2013-ban is volt egy kétmeccses „beugrása", ő előtte Détári Lajos volt a legutóbbi, nem ideiglenesen megbízott magyar szakvezetője a Fradinak, 14 évvel ezelőtt, a 2011–2012-es idényben.

Csavar a történetben, hogy Borbély Balázs menedzsere, Paunoch Péter közben megkeresésünkre elmondta, az ETO közleménye ellenére még nem született megállapodás a szakember és a Ferencváros között. A játékosügynök nyilatkozata az alábbi cikkünkben olvasható:

Labdarúgó NB I
2 órája

„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

Az edző menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, még nem egyeztek meg a Ferencvárossal.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)

