Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek
„A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak – jelentette be az ETO FC. – Vezetőedzőnk tájékoztatta klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését.”
Az ETO megerősítette a Nemzeti Sport két nappal ezelőtti hírét, melyben jeleztük, hogy a szakembernek szerepel egy kivásárlási opció a szerződésében, és a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szívesen látná a szakembert a Fradi kispadján a lemondott Robbie Keane utódjaként. Akkor azonban még nem érkezett hivatalos megkeresés az ETO-hoz azzal kapcsolatban, hogy a szakember élni kívánna a szerződésében szereplő „lelépési” lehetőséggel. Ez a helyzet azóta változott, ezt jelentette be pénteken a klub. (A Ferencváros az ETO bejelentésével egy időben még nem tette közzé, hogy Borbély Balázs venné át a csapat irányítását, úgy tudjuk, erre még várni kell.) Információink szerint csütörtökön volt egy egyeztetés Borbély Balázs és az ETO tulajdonosai között, s ezen dőlt el, hogy a szakember távozik.
A dunaszerdahelyi születésű Borbély Balázs döntésében szerepet játszhatott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd az FTC II-nél dolgozott vezetőedzőként 2022-ig.
Az ETO Borbély Balázs utódját egyelőre nem jelentette be. Viszont a szakmai stáb mellett a játékoskeretben is lehetnek változások. Korábban német sajtóhírek alapján már jeleztük, hogy a másodosztályú Nürnberg érdeklődik Tóth Rajmund iránt, és úgy tudjuk, a jövő héten ülhet tárgyalóasztalhoz a két klub a 22 éves középpályás ügyében, míg Vitális Milán iránt a skót Celtic érdeklődik információink szerint, Olekszandr Piscsur átigazolási ügyében pedig már megállapodás született a spanyol Gironával.
Magyar nemzetiségű szakemberként legutóbb Máté Csaba irányította a Ferencvárost, de neki csak ideiglenes szerep jutott 2023-ban, 47 napig volt az FTC vezetőedzője (tíz mérkőzésen dirigálta az együttest). Máté Csabának 2013-ban is volt egy kétmeccses „beugrása", ő előtte Détári Lajos volt a legutóbbi, nem ideiglenesen megbízott magyar szakvezetője a Fradinak, 14 évvel ezelőtt, a 2011–2012-es idényben.
Csavar a történetben, hogy Borbély Balázs menedzsere, Paunoch Péter közben megkeresésünkre elmondta, az ETO közleménye ellenére még nem született megállapodás a szakember és a Ferencváros között. A játékosügynök nyilatkozata az alábbi cikkünkben olvasható:
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)