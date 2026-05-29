Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

A dunaszerdahelyi születésű Borbély Balázs döntésében szerepet játszhatott, hogy baráti kapcsolatot ápol Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával, aki 2019-ben egyszer már az FTC-hez csábította őt, akkor az utánpótlásban, majd az FTC II-nél dolgozott vezetőedzőként 2022-ig.

Az ETO Borbély Balázs utódját egyelőre nem jelentette be. Viszont a szakmai stáb mellett a játékoskeretben is lehetnek változások. Korábban német sajtóhírek alapján már jeleztük, hogy a másodosztályú Nürnberg érdeklődik Tóth Rajmund iránt, és úgy tudjuk, a jövő héten ülhet tárgyalóasztalhoz a két klub a 22 éves középpályás ügyében, míg Vitális Milán iránt a skót Celtic érdeklődik információink szerint, Olekszandr Piscsur átigazolási ügyében pedig már megállapodás született a spanyol Gironával.

Magyar nemzetiségű szakemberként legutóbb Máté Csaba irányította a Ferencvárost, de neki csak ideiglenes szerep jutott 2023-ban, 47 napig volt az FTC vezetőedzője (tíz mérkőzésen dirigálta az együttest). Máté Csabának 2013-ban is volt egy kétmeccses „beugrása", ő előtte Détári Lajos volt a legutóbbi, nem ideiglenesen megbízott magyar szakvezetője a Fradinak, 14 évvel ezelőtt, a 2011–2012-es idényben.

Csavar a történetben, hogy Borbély Balázs menedzsere, Paunoch Péter közben megkeresésünkre elmondta, az ETO közleménye ellenére még nem született megállapodás a szakember és a Ferencváros között. A játékosügynök nyilatkozata az alábbi cikkünkben olvasható: