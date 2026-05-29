NS-infó: Magyarországra költözik a Tottenham tehetsége – a Loki esélyes a szerződtetésére

A SpursAcademie X-oldal bejelentette, hogy távozik a Tottenham Hotspur akadémiájáról a jobblábas balszélső, Leon Myrtaj, aki hétéves kora óta játszott a londoni klubban, de június végén lejár a szerződése, és Magyarországra költözik.
Lapunk Londonból származó információi szerint egy NB I-es klub szerződtetheti a játékost, s az egyik fő esélyes a megszerzésére a DVSC lehet. Myrtaj Angliában született magyar anyától és albán apától, miközben családja egy része a szlovákiai Újváron él. Korábban az albán korosztályos válogatottakban szerepelt, idén azonban már a magyar U19-es nemzeti csapatba is meghívót kapott, pályára azonban még nem lépett.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia), Szendrei Ákos (Paksi FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)