NS-infó: Magyarországra költözik a Tottenham tehetsége – a Loki esélyes a szerződtetésére

2026.05.29. 22:20
Leon Myrtaj tavaly még játszott az albán U17-es válogatottban (Fotó: Getty Images)
NB I Leon Myrtaj labdarúgó NB I DVSC Tottenham Tottenham Hotspur Debrecen
Úgy tűnik, a 18 éves labdarúgó, Leon Myrtaj – aki édesanyja révén magyar – elhagyja a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurt, Magyarországra szerződik, s elképzelhető, hogy a DVSC-ben köt ki.
Angol labdarúgás
2025.04.04. 08:36

Leon Myrtaj a Tottenhamtől jöhet a magyar válogatotthoz

A 17 éves szélső édesanyja révén jogosult arra, hogy pályára lépjen a magyar nemzeti együttesben, de angol, albán és a szlovák színekben is játszhat akár.

A SpursAcademie X-oldal bejelentette, hogy távozik a Tottenham Hotspur akadémiájáról a jobblábas balszélső, Leon Myrtaj, aki hétéves kora óta játszott a londoni klubban, de június végén lejár a szerződése, és Magyarországra költözik.

Lapunk Londonból származó információi szerint egy NB I-es klub szerződtetheti a játékost, s az egyik fő esélyes a megszerzésére a DVSC lehet. Myrtaj Angliában született magyar anyától és albán apától, miközben családja egy része a szlovákiai Újváron él. Korábban az albán korosztályos válogatottakban szerepelt, idén azonban már a magyar U19-es nemzeti csapatba is meghívót kapott, pályára azonban még nem lépett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia), Szendrei Ákos (Paksi FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)

 

