Lautaro Martínez: Chivu tízből tízest érdemel

Nem fukarkodott Cristian Chivu dicséretével a Lazio ellen 2–0-ra megnyert Olasz Kupa-döntő után Lautaro Martínez. A csapatkapitány mesterének méltatása mellett a csapat lelkierejét is kiemelte, megjegyezve, hogy a lehangolóan sikerült előző idény után példásan sikerült talpra állniuk.

„Nagyon sokat jelent számunkra ez a győzelem, mert nem volt könnyű dolgunk az elmúlt évadban történtek után. De remek idényt zártunk, játékintenzitás, játékminőség és eredmények tekintetében is. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy újabb trófeát sikerült elhódítanunk. Az Interről mindenki beszél mindenfélét, de nézzük meg, mi mindent értünk el az elmúlt néhány évben. Folytattuk a megkezdett utat, s íme itt az újabb serleg. Cristian Chivu pedig tízből tízest érdemel, nála többet senki nem segített nekünk” – fogalmazott a 2022-es világbajnok.

Az Inter mestere visszafogottan, de boldogan értékelt: „Két címet nyertünk, mind a kettőt megérdemelten, mert remek idényünk volt. Örülünk a sikerünknek és mindennek, amit az utóbbi esztendőkben sikerült megvalósítanunk. Fantasztikus szurkolóink vannak, akik mindig mellettünk álltak. Most élvezzük a munkánk gyümölcseit – a bajnoki és kupaarany nem jön magától, semmilyen trófeát nem könnyű elhódítani.”

A vesztes stratéga, Maurizio Sarri elárulta, milyen tervvel igyekeztek megállítania a milánóiakat: „Azért védekeztünk mélyebben az első félidőben, mert szombaton észrevettük, hogy az Inter a másodikban kevésbé agresszívan játszik, nem tudják fenntartani a nyomást kilencven percen keresztül. Sajnos egy egyébként szervezetten végigfutballozott első játékrész után két gólt ajándékoztunk ellenfelünknek, ezzel a saját dolgunkat nehezítettük meg. Próbáltuk összekapni magunkat, Tijjani Noslinnak és Boulaye Diának is megvolt a maga helyzete, de nem tudtak betalálni. Tisztában voltunk vele, hogy az Inter technikailag jobb nálunk, de reméltük, hogy nem úgy zajlik majd a mérkőzés, ahogyan zajlott.”

Lazio–Internazionale 0–2 (Marusics 14. – öngól, L. Martínez 35.)