Kétgólos hátrányból fordított a Veszprém a futsal NB I bronzcsatájának nyitányán

A címvédő Veszprém az idényben mind a hatszor legyőzte riválisát, sőt ötször még gólt sem kapott tőle. Péntek este is vezetést szerzett, de a DEAC még a szünet előtt fordított. Sőt, a második játékrész elején növelte is előnyét a debreceni csapat, de nem tudta megtartani.
Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc hétfőn 18 órától folytatódik a Debreceni Egyetemi Sportarénában.
FÉRFI FUTSAL NB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC 4–3 (1–2)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Veszprém javára
A TOVÁBBI MENETREND
Június 1., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok
Június 5., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
Június 8., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok (ha szükséges)
Június 12., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok (ha szükséges)