Kétgólos hátrányból fordított a Veszprém a futsal NB I bronzcsatájának nyitányán

A címvédő Veszprém az idényben mind a hatszor legyőzte riválisát, sőt ötször még gólt sem kapott tőle. Péntek este is vezetést szerzett, de a DEAC még a szünet előtt fordított. Sőt, a második játékrész elején növelte is előnyét a debreceni csapat, de nem tudta megtartani.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc hétfőn 18 órától folytatódik a Debreceni Egyetemi Sportarénában.

FÉRFI FUTSAL NB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC 4–3 (1–2)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Veszprém javára

A TOVÁBBI MENETREND

Június 1., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok

Június 5., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok

Június 8., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok (ha szükséges)

Június 12., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok (ha szükséges)