Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból fordított a Veszprém a futsal NB I bronzcsatájának nyitányán

2026.05.29. 20:37
null
Egy háromról állt fel a Veszprém (Fotó: Vehir.hu Futsal Veszprém/Facebook, archív)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A DEAC a második félidő elején két góllal vezetett, de a Veszprém 4–3-ra nyert hazai pályán a férfi futsal NB I 3. helyéért zajló párharc első, pénteki mérkőzésén.

A címvédő Veszprém az idényben mind a hatszor legyőzte riválisát, sőt ötször még gólt sem kapott tőle. Péntek este is vezetést szerzett, de a DEAC még a szünet előtt fordított. Sőt, a második játékrész elején növelte is előnyét a debreceni csapat, de nem tudta megtartani.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc hétfőn 18 órától folytatódik a Debreceni Egyetemi Sportarénában.

FÉRFI FUTSAL NB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC 4–3 (1–2)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Veszprém javára

A TOVÁBBI MENETREND
Június 1., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok
Június 5., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
Június 8., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok (ha szükséges)
Június 12., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok (ha szükséges)

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

Futsal NB I: előnyben az Újpest a bajnoki döntőben

Labdarúgó NB I
22 órája

Már csütörtökön kezdetét veszi a futsal NB I döntője – elkészült a menetrend

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 18:16

Futsal NB I: döntős az Újpest és a Nyíregyháza, kiesett a Pécs és a Haladás

Labdarúgó NB I
2026.05.25. 21:48

Futsal NB I: a Nyíregyháza kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban derül fény a két döntős kilétére

Labdarúgó NB I
2026.05.18. 22:32

Az MFA hétgólos mérkőzésen győzte le a Haladást a futsal NB I alsóházában

Labdarúgó NB I
2026.05.16. 20:59

Futsal NB I: még mindig hibátlan a Kecskemét; biztossá vált a Berettyóújfalu második helye az alsóházban

Labdarúgó NB I
2026.05.11. 21:06

Nyolc gólt szerzett, fontos lépést tett a döntő felé a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.05.08. 21:46

Az Újpest idegenben nyert a Veszprém ellen a férfi futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.05.07. 21:01
Ezek is érdekelhetik