Darts: Major Nándor két leget nyert Kielben

2026.05.29. 22:49
Major Nándor két leget nyert (Fotó: Kovács Péter, archív)
Major Nándor darts European Tour
Az első fordulóban búcsúzott Major Nándor a kieli darts European Tour-versenyen, miután nyolc legben kikapott a német Niko Springertől.

Kovács Patrik és Jehirszki György után Major Nándor is bemutatkozott a darts European Touron, a sorozat kieli állomásán a magyar versenyző a német Niko Springerrel csapott össze.

Major 180-nal kezdett, és 18 nyilas leget nyert meg. Springer is hozta a kezdését, de a harmadik legben Major remekül kiszállózott, 125-ről egy 25-össel és két bullal zárt. Ám hátsó pályáról a következő legben esélye sem volt, Springer egyenlített. Az ötödikben Major rosszul kezdett, az egyik nyila kipattant a táblából, Springer pedig 112-es kiszállóval brékelni tudott. A német a következőben ismét biztosan hozta a saját kezdését.

A hetedik legben Major 18-ról kiszállhatott volna, de három nyilat is elrontott, Springer pedig dupla tizenhattal egy legre került a győzelemtől. A következő legben Springer magabiztosan szállt ki 72-ről, és bejutott a második fordulóba, ahol a múlt héten Riesában első European Tour-versenyét megnyerő Ross Smith lesz az ellenfele.

Az angol Ryan Joyce holland ellenfél ellen jutott tovább, Christian Kist ellen úgy nyerte meg az egyik leget, hogy 150-ről három bullal szállt ki.

 

 

 

