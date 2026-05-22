Serie A: öngól a hajrában, döntetlennel zárta az idényt az Atalanta

2026.05.22. 22:56
Roberto Piccoli nehéz helyzetből talált be (Fotó: Getty Images)
Döntetlennel indult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2025–2026-os kiírásának utolsó fordulója: az Atalanta a 82. percben öngóllal mentett pontot a Fiorentina otthonában.

A péntek esti mérkőzésnek különösebb tétje már nem volt, legfeljebb annyi, hogy a Fiorentina néhány hellyel előrébb végezzen a középmezőnyben. Az Atalanta európai kupaindulása (Konferencialiga-selejtező) már korábban biztossá vált.

Az összecsapás első góljára az első félidő végéig kellett várni, ekkor Roberto Piccoli egy kiugratást követően használta ki a vendégvédelem és a kapus bizonytalanságát – Marco Sportiello bevédte a labdát a rövid saroknál. A második játékrész szintén késői gólt hozott, a 82. percben Pietro Comuzzo vette be a saját a kapuját, amivel pontosztozkodás lett a vége.

Az Atalanta így 59 ponttal zárta az idényt, ami az elmúlt tíz év leggyengébb szereplése a klub számára – „holtversenyben”, hiszen a 2021–2022-es kiírást ugyanennyi egységgel zárták. Persze az európai kupaindulást alighanem jobban értékelik a szurkolók, mint azt, hogy hány pont gyűlt össze a végére.

OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

Szombaton játsszák
18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.00: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Como
15.00: Lecce–Genoa
15.00: Napoli–Udinese
15.00: Parma–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Torino–Juventus (Tv: Match4)
15.00: Hellas Verona–Roma

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale37275586–32+54 86 
2. Napoli37227857–36+21 73 
3. Roma372241157–31+26 70 
4. Milan372010752–33+19 70 
5. Como371911761–28+33 68 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta381514951–36+15 59 
8. Bologna371671446–43+3 55 
9. Lazio3713121239–3951 
10. Udinese371481545–47–2 50 
11. Sassuolo371471646–49–3 49 
12. Torino371281742–61–19 44 
13. Fiorentina389151441–50–9 42 
14. Parma3710121527–46–19 42 
15. Genoa3710111641–50–9 41 
16. Cagliari3710101738–52–14 40 
17. Lecce37982027–50–23 35 
18. Cremonese378101931–53–22 34 
19. Verona373122225–59–34 21 
20. Pisa372122325–69–44 18 

 

 

