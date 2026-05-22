Serie A: öngól a hajrában, döntetlennel zárta az idényt az Atalanta
A péntek esti mérkőzésnek különösebb tétje már nem volt, legfeljebb annyi, hogy a Fiorentina néhány hellyel előrébb végezzen a középmezőnyben. Az Atalanta európai kupaindulása (Konferencialiga-selejtező) már korábban biztossá vált.
Az összecsapás első góljára az első félidő végéig kellett várni, ekkor Roberto Piccoli egy kiugratást követően használta ki a vendégvédelem és a kapus bizonytalanságát – Marco Sportiello bevédte a labdát a rövid saroknál. A második játékrész szintén késői gólt hozott, a 82. percben Pietro Comuzzo vette be a saját a kapuját, amivel pontosztozkodás lett a vége.
Az Atalanta így 59 ponttal zárta az idényt, ami az elmúlt tíz év leggyengébb szereplése a klub számára – „holtversenyben”, hiszen a 2021–2022-es kiírást ugyanennyi egységgel zárták. Persze az európai kupaindulást alighanem jobban értékelik a szurkolók, mint azt, hogy hány pont gyűlt össze a végére.
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)
Szombaton játsszák
18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.00: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Como
15.00: Lecce–Genoa
15.00: Napoli–Udinese
15.00: Parma–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Torino–Juventus (Tv: Match4)
15.00: Hellas Verona–Roma
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|37
|27
|5
|5
|86–32
|+54
|86
|2. Napoli
|37
|22
|7
|8
|57–36
|+21
|73
|3. Roma
|37
|22
|4
|11
|57–31
|+26
|70
|4. Milan
|37
|20
|10
|7
|52–33
|+19
|70
|5. Como
|37
|19
|11
|7
|61–28
|+33
|68
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|38
|15
|14
|9
|51–36
|+15
|59
|8. Bologna
|37
|16
|7
|14
|46–43
|+3
|55
|9. Lazio
|37
|13
|12
|12
|39–39
|0
|51
|10. Udinese
|37
|14
|8
|15
|45–47
|–2
|50
|11. Sassuolo
|37
|14
|7
|16
|46–49
|–3
|49
|12. Torino
|37
|12
|8
|17
|42–61
|–19
|44
|13. Fiorentina
|38
|9
|15
|14
|41–50
|–9
|42
|14. Parma
|37
|10
|12
|15
|27–46
|–19
|42
|15. Genoa
|37
|10
|11
|16
|41–50
|–9
|41
|16. Cagliari
|37
|10
|10
|17
|38–52
|–14
|40
|17. Lecce
|37
|9
|8
|20
|27–50
|–23
|35
|18. Cremonese
|37
|8
|10
|19
|31–53
|–22
|34
|19. Verona
|37
|3
|12
|22
|25–59
|–34
|21
|20. Pisa
|37
|2
|12
|23
|25–69
|–44
|18