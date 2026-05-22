Serie A: öngól a hajrában, döntetlennel zárta az idényt az Atalanta

A péntek esti mérkőzésnek különösebb tétje már nem volt, legfeljebb annyi, hogy a Fiorentina néhány hellyel előrébb végezzen a középmezőnyben. Az Atalanta európai kupaindulása (Konferencialiga-selejtező) már korábban biztossá vált.

Az összecsapás első góljára az első félidő végéig kellett várni, ekkor Roberto Piccoli egy kiugratást követően használta ki a vendégvédelem és a kapus bizonytalanságát – Marco Sportiello bevédte a labdát a rövid saroknál. A második játékrész szintén késői gólt hozott, a 82. percben Pietro Comuzzo vette be a saját a kapuját, amivel pontosztozkodás lett a vége.

Az Atalanta így 59 ponttal zárta az idényt, ami az elmúlt tíz év leggyengébb szereplése a klub számára – „holtversenyben”, hiszen a 2021–2022-es kiírást ugyanennyi egységgel zárták. Persze az európai kupaindulást alighanem jobban értékelik a szurkolók, mint azt, hogy hány pont gyűlt össze a végére.

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

Szombaton játsszák

18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

15.00: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Como

15.00: Lecce–Genoa

15.00: Napoli–Udinese

15.00: Parma–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Torino–Juventus (Tv: Match4)

15.00: Hellas Verona–Roma