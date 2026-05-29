Zárt kapus meccsen őrizte meg francia élvonalbeli tagságát a Nice

A gól nélküli első mérkőzés – az idény végi nizzai rendbontások miatt zárt kapus – visszavágójának első félidejében a Saint-Étienne lesgólig, a Nice kapufáig jutott, aztán a fordulás után, a 62. percben jött a gól is: egy nagy bedobás után röviden kifejelt labdát Jonathan Clauss bombázta a vendégek kapujába.

Felpörögtek az események, Zuriko Davitasvili egy kezezés miatt megítélt büntetőből egyenlített, de alig telt el két perc, és újra a nizzaiak vezettek: a második félidőre becserélt 19 éves szélső, Kail Boudache a rossz helyre kivágott labdát a 16-os vonaláról higgadtan a kapuba lőtte. A végjátékban Elye Wahi két gyors ellencsapásból két szólógólt rúgott – a négyszeres bajnok Nice, amely 2002 óta megszakítás nélkül az élvonalban játszik, keserves idénye végén 4–1-es győzelemmel megőrizte tagságát.

Érdekesség, hogy a Monacóval annak idején játékosként és edzőként is bajnok Claude Puel 2019 és 2021 között a Saint-Étienne vezetőedzője volt, majd hosszabb szünet után 2025 decemberében, 64 évesen újra edzősködni kezdett – a már akkor bajban lévő Nice 2016 után hívta vissza egy második időszakra. A küldetést teljesítette.

A fénykorát az 1960-as, 1970-es években élő, tízszeres bajnok Saint-Étienne az utóbbi öt évben kétszer is (2022, 2025) kiesett az élvonalból. A másodosztály harmadik helyén végezve most jogot szerzett a rájátszásra, a Rodezt tizenegyesekkel még legyőzte, de a péntek esti meccsel biztossá vált: marad a Ligue 2-ben.

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

Nice–Saint-Étienne (II.) 4–1 (Clauss 62., Boudache 81., Wahi 87., 90+2., ill. Davitasvili 79. – 11-esből)

