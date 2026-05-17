Összeomlott a Juventus a Fiorentina ellen, örülhet a Milan és a Roma
A Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben sorsdöntő összecsapásokat rendeztek Olaszországban vasárnap. A pozíciókért még versenyben lévő csapatok mérkőzései, így a Napoli Pisa elleni, a Milan Genoa elleni, a Roma Lazio elleni, a Juventus Fiorentina elleni és a Como Parma elleni összecsapása is egyszerre – némileg furcsa időpontban –, ebédidőben kezdődött.
A Napoli számára indult a legjobban a kora délután: a Pisa vendégeként nagyon hamar kétgólos vezetésre tett szert Antonio Conte együttese, miután a 20. percben Scott McTominay, majd hat perccel később Amir Rrahmani is bevette a hazaiak kapuját. A szünetig Pisában nem is változott az eredmény, így a már aranyérmes Internazionale mögött stabilan állt a második helyen a tavalyi bajnok.
Mindeközben a többi pályán sokáig egyetlen gólt sem született, a 34. percben azonban változott a helyzet: a Fiorentina meglepetésre megszerezte a vezetést a Juventus otthonában, és az előnyt meg is őrizte a lila-fehér együttes a szünetig. Így a második 45 percet a torinóiak úgy kezdhették meg, hogy csak az ötödik helyen álltak a tabellán.
A Milan sem állt győzelemre a Genoa otthonában az első félidő végeztével, ahogy a Como sem a Parma ellen, viszont a római derbin a Roma a hajrában megszerezte a vezetést a Lazio ellen – a gólt a középső védő, Gianluca Mancini jegyezte a 39. percben egy erőteljes fejessel, ennek köszönhetően ekkor a Roma megelőzte a Juventust a tabellán, és feljött a negyedik helyre.
A második félidőben Mancini a második gólját is megszerezte az Olimpiai Stadionban, így a 65. percben már kétgólos előnyben voltak nagy riválisukkal szemben a „farkasok”, négy perccel rá pedig egy páros kiállítás borzolta a kedélyeket: a Romából Wesley Francát, a Lazióból Nicolo Rovellát állították ki, vagyis mindkét gárda megfogyatkozott a hajrára.
Nem sokkal a római történések előtt Genovában is változott a helyzet, Christopher Nkunknu az 51. percben tizenegyesből megszerezte a vezetést a Milannak. Ebben a pillanatban pedig a piros-feketék máris a tabella harmadik helyén találták magukat.
A Como is nagy nehézségek árán, de bevette a Parma kapuját: Alberto Moreno az 57. percben volt eredményes, és lőtte ezzel a tabella ötödik helyére, azaz a Juventus elé a csapatát. Eközben a torinóiak töretlenül próbálkoztak az egyenlítéssel, és úgy tűnt, sikerrel is járnak, Dusan Vlahovics gólját azonban lesállás miatt VAR-vizsgálat után visszavonta a játékvezető.
A VAR-nak négy perccel később Parmában is szerepe volt, ugyanis a hazaiak találatát is videózás után érvénytelenítették a Como ellen. Megadták viszont Zachary Athekame gólját, aki a 80. percben kettőre növelte a Milan előnyét a Genoa vendégeként.
A Fiorentina a 72. percben emberhátrányba került a Juventus ellen, mégis a lila-fehérek szereztek újabb gólt: a 82. percben Rolando Mandragora hozta szinte reménytelen helyzetbe a „zebrákat”.
Comóban a hazai együttes megőrizte egygólos előnyét a Parma ellen a lefújásig, ahogy Rómában sem változott az eredmény, a derbi a „farkasok” kétgólos győzelmével ért véget. A játéknap meglepetése, hogy a Fiorentina is elhozta a három pontot Torinóból, míg a Genoa a hajrában bár szépített a Milan ellen, egyenlíteni már nem tudott. A Napoli a hosszabbítás perceiben a harmadik gólját is megszerezte Pisában, vagyis simán hozta el a három pontot.
A vasárnap kora délutáni matekozás nagy vesztese az eredmények alakulása miatt a Juventus lett, amely a hatodik helyre csúszott vissza az utolsó forduló előtt, örülhet viszont a Milan, hiszen megint Bajnokok Ligáját érő pozícióban van.
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)
KÉSŐBB
15.00: Internazionale–Hellas Verona
18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese
|1. Internazionale
|36
|27
|4
|5
|85–31
|+54
|85
|2. Napoli
|37
|22
|7
|8
|57–36
|+21
|73
|3. Roma
|37
|22
|4
|11
|57–31
|+26
|70
|4. Milan
|37
|20
|10
|7
|52–33
|+19
|70
|5. Como
|37
|19
|11
|7
|61–28
|+33
|68
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|36
|15
|13
|8
|50–34
|+16
|58
|8. Bologna
|36
|15
|7
|14
|45–43
|+2
|52
|9. Lazio
|37
|13
|12
|12
|39–39
|0
|51
|10. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|37
|10
|12
|15
|27–46
|–19
|42
|14. Genoa
|37
|10
|11
|16
|41–50
|–9
|41
|15. Fiorentina
|37
|9
|14
|14
|40–49
|–9
|41
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|36
|8
|8
|20
|24–48
|–24
|32
|18. Cremonese
|36
|7
|10
|19
|30–53
|–23
|31
|19. Verona
|36
|3
|11
|22
|24–58
|–34
|20
|20. Pisa
|37
|2
|12
|23
|25–69
|–44
|18