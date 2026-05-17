Összeomlott a Juventus a Fiorentina ellen, örülhet a Milan és a Roma

2026.05.17. 14:19
A Juventus nem várt pofonba futott bele a Fiorentina ellen (Fotó: Getty Images)
Lazio Milan Juventus Roma Serie A olasz foci
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 37. fordulójában a Roma legyőzte a Laziót a városi derbin vasárnap kora délután, a Juventus meglepő vereséget szenvedett a Fiorentinától, a Milan elhozta a három pontot Genovából, s győzött a Napoli, valamint a Como is.

A Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben sorsdöntő összecsapásokat rendeztek Olaszországban vasárnap. A pozíciókért még versenyben lévő csapatok mérkőzései, így a Napoli Pisa elleni, a Milan Genoa elleni, a Roma Lazio elleni, a Juventus Fiorentina elleni és a Como Parma elleni összecsapása is egyszerre – némileg furcsa időpontban –, ebédidőben kezdődött.

A Napoli számára indult a legjobban a kora délután: a Pisa vendégeként nagyon hamar kétgólos vezetésre tett szert Antonio Conte együttese, miután a 20. percben Scott McTominay, majd hat perccel később Amir Rrahmani is bevette a hazaiak kapuját. A szünetig Pisában nem is változott az eredmény, így a már aranyérmes Internazionale mögött stabilan állt a második helyen a tavalyi bajnok.

Mindeközben a többi pályán sokáig egyetlen gólt sem született, a 34. percben azonban változott a helyzet: a Fiorentina meglepetésre megszerezte a vezetést a Juventus otthonában, és az előnyt meg is őrizte a lila-fehér együttes a szünetig. Így a második 45 percet a torinóiak úgy kezdhették meg, hogy csak az ötödik helyen álltak a tabellán.

A Milan sem állt győzelemre a Genoa otthonában az első félidő végeztével, ahogy a Como sem a Parma ellen, viszont a római derbin a Roma a hajrában megszerezte a vezetést a Lazio ellen – a gólt a középső védő, Gianluca Mancini jegyezte a 39. percben egy erőteljes fejessel, ennek köszönhetően ekkor a Roma megelőzte a Juventust a tabellán, és feljött a negyedik helyre.

A második félidőben Mancini a második gólját is megszerezte az Olimpiai Stadionban, így a 65. percben már kétgólos előnyben voltak nagy riválisukkal szemben a „farkasok”, négy perccel rá pedig egy páros kiállítás borzolta a kedélyeket: a Romából Wesley Francát, a Lazióból Nicolo Rovellát állították ki, vagyis mindkét gárda megfogyatkozott a hajrára.

Nem sokkal a római történések előtt Genovában is változott a helyzet, Christopher Nkunknu az 51. percben tizenegyesből megszerezte a vezetést a Milannak. Ebben a pillanatban pedig a piros-feketék máris a tabella harmadik helyén találták magukat. 

A Como is nagy nehézségek árán, de bevette a Parma kapuját: Alberto Moreno az 57. percben volt eredményes, és lőtte ezzel a tabella ötödik helyére, azaz a Juventus elé a csapatát. Eközben a torinóiak töretlenül próbálkoztak az egyenlítéssel, és úgy tűnt, sikerrel is járnak, Dusan Vlahovics gólját azonban lesállás miatt VAR-vizsgálat után visszavonta a játékvezető. 

A VAR-nak négy perccel később Parmában is szerepe volt, ugyanis a hazaiak találatát is videózás után érvénytelenítették a Como ellen. Megadták viszont Zachary Athekame gólját, aki a 80. percben kettőre növelte a Milan előnyét a Genoa vendégeként. 

A Fiorentina a 72. percben emberhátrányba került a Juventus ellen, mégis a lila-fehérek szereztek újabb gólt: a 82. percben Rolando Mandragora hozta szinte reménytelen helyzetbe a „zebrákat”.

Comóban a hazai együttes megőrizte egygólos előnyét a Parma ellen a lefújásig, ahogy Rómában sem változott az eredmény, a derbi a „farkasok” kétgólos győzelmével ért véget. A játéknap meglepetése, hogy a Fiorentina is elhozta a három pontot Torinóból, míg a Genoa a hajrában bár szépített a Milan ellen, egyenlíteni már nem tudott. A Napoli a hosszabbítás perceiben a harmadik gólját is megszerezte Pisában, vagyis simán hozta el a három pontot.

A vasárnap kora délutáni matekozás nagy vesztese az eredmények alakulása miatt a Juventus lett, amely a hatodik helyre csúszott vissza az utolsó forduló előtt, örülhet viszont a Milan, hiszen megint Bajnokok Ligáját érő pozícióban van. 

OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)
KÉSŐBB
15.00: Internazionale–Hellas Verona
18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese

1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli37227857–36+21 73 
3. Roma372241157–31+26 70 
4. Milan372010752–33+19 70 
5. Como371911761–28+33 68 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta361513850–34+16 58 
8. Bologna361571445–43+2 52 
9. Lazio3713121239–3951 
10. Udinese361481445–46–1 50 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3710121527–46–19 42 
14. Genoa3710111641–50–9 41 
15. Fiorentina379141440–49–9 41 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese367101930–53–23 31 
19. Verona363112224–58–34 20 
20. Pisa372122325–69–44 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

