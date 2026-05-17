Összeomlott a Juventus a Fiorentina ellen, örülhet a Milan és a Roma

A Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben sorsdöntő összecsapásokat rendeztek Olaszországban vasárnap. A pozíciókért még versenyben lévő csapatok mérkőzései, így a Napoli Pisa elleni, a Milan Genoa elleni, a Roma Lazio elleni, a Juventus Fiorentina elleni és a Como Parma elleni összecsapása is egyszerre – némileg furcsa időpontban –, ebédidőben kezdődött.

A Napoli számára indult a legjobban a kora délután: a Pisa vendégeként nagyon hamar kétgólos vezetésre tett szert Antonio Conte együttese, miután a 20. percben Scott McTominay, majd hat perccel később Amir Rrahmani is bevette a hazaiak kapuját. A szünetig Pisában nem is változott az eredmény, így a már aranyérmes Internazionale mögött stabilan állt a második helyen a tavalyi bajnok.

Mindeközben a többi pályán sokáig egyetlen gólt sem született, a 34. percben azonban változott a helyzet: a Fiorentina meglepetésre megszerezte a vezetést a Juventus otthonában, és az előnyt meg is őrizte a lila-fehér együttes a szünetig. Így a második 45 percet a torinóiak úgy kezdhették meg, hogy csak az ötödik helyen álltak a tabellán.

A Milan sem állt győzelemre a Genoa otthonában az első félidő végeztével, ahogy a Como sem a Parma ellen, viszont a római derbin a Roma a hajrában megszerezte a vezetést a Lazio ellen – a gólt a középső védő, Gianluca Mancini jegyezte a 39. percben egy erőteljes fejessel, ennek köszönhetően ekkor a Roma megelőzte a Juventust a tabellán, és feljött a negyedik helyre.

A második félidőben Mancini a második gólját is megszerezte az Olimpiai Stadionban, így a 65. percben már kétgólos előnyben voltak nagy riválisukkal szemben a „farkasok”, négy perccel rá pedig egy páros kiállítás borzolta a kedélyeket: a Romából Wesley Francát, a Lazióból Nicolo Rovellát állították ki, vagyis mindkét gárda megfogyatkozott a hajrára.

Nem sokkal a római történések előtt Genovában is változott a helyzet, Christopher Nkunknu az 51. percben tizenegyesből megszerezte a vezetést a Milannak. Ebben a pillanatban pedig a piros-feketék máris a tabella harmadik helyén találták magukat.

A Como is nagy nehézségek árán, de bevette a Parma kapuját: Alberto Moreno az 57. percben volt eredményes, és lőtte ezzel a tabella ötödik helyére, azaz a Juventus elé a csapatát. Eközben a torinóiak töretlenül próbálkoztak az egyenlítéssel, és úgy tűnt, sikerrel is járnak, Dusan Vlahovics gólját azonban lesállás miatt VAR-vizsgálat után visszavonta a játékvezető.

A VAR-nak négy perccel később Parmában is szerepe volt, ugyanis a hazaiak találatát is videózás után érvénytelenítették a Como ellen. Megadták viszont Zachary Athekame gólját, aki a 80. percben kettőre növelte a Milan előnyét a Genoa vendégeként.

A Fiorentina a 72. percben emberhátrányba került a Juventus ellen, mégis a lila-fehérek szereztek újabb gólt: a 82. percben Rolando Mandragora hozta szinte reménytelen helyzetbe a „zebrákat”.

Comóban a hazai együttes megőrizte egygólos előnyét a Parma ellen a lefújásig, ahogy Rómában sem változott az eredmény, a derbi a „farkasok” kétgólos győzelmével ért véget. A játéknap meglepetése, hogy a Fiorentina is elhozta a három pontot Torinóból, míg a Genoa a hajrában bár szépített a Milan ellen, egyenlíteni már nem tudott. A Napoli a hosszabbítás perceiben a harmadik gólját is megszerezte Pisában, vagyis simán hozta el a három pontot.

A vasárnap kora délutáni matekozás nagy vesztese az eredmények alakulása miatt a Juventus lett, amely a hatodik helyre csúszott vissza az utolsó forduló előtt, örülhet viszont a Milan, hiszen megint Bajnokok Ligáját érő pozícióban van.

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)

Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)

Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)

Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)

Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)

Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)

Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)

KÉSŐBB

15.00: Internazionale–Hellas Verona

18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Lecce

20.45: Udinese–Cremonese