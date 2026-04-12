Kétgólos hátrányban is volt, de az Inter mégis megnyerte a hétgólos thrillert a Como ellen
A Como szereplését és a tabellán elfoglalt helyét figyelembe véve rangadónak is beillett a listavezető Internazionale elleni összecsapása, és ennek megfelelően a két csapat nem okozott csalódást – már az első félidőben kiváló futballt mutattak be, 45 perc alatt olyan sok esemény történt, hogy követni is nehéz volt a fejleményeket.
A gól nélküli első fél óra után a félidő hajrájára pörögtek fel igazán az események: a 36. percben Álex Valle egy visszapasszolt labdát gurított az Internazionale kapujába, majd a 45. percben a comóiak legjobbja, Nico Paz kétgólosra növelte csapata előnyét egy nagyon okosan helyezett lapos lövést követően. Ezzel azonban még nem volt vége: még ugyanebben a félidőben szépített az Internazionale Marcus Thuram révén, majd a második félidő elején is betalált a francia válogatott támadó – hatalmas hazai védelmi megingást kihasználva alakította 2–2-re az eredményt.
Innentől kezdve megtört a Como, új lendületet kapott viszont az Inter. Az 59. percben már a listavezetőnél volt az előny Denzel Dumfries góljával, a 72. percben pedig gyakorlatilag eldőlt a három pont sorsa, miután Thuramhoz hasonlóan a holland szélső is duplázni tudott. De még mindig nem volt vége... Merthogy a hajrára a Como még erősített, a 89. percben rövid videózás után tizenegyest kapott a Nico Pazzal szemben elkövetett szabálytalanság miatt, a megítélt büntetőt pedig Lucas Da Cunha gólra váltotta, egy gólra faragva a csapatok közötti különbség, és következhetett még öt perc hosszabbítás. Amelyben folyamatosan a Como támadott, és a 92. percben majdnem ki is egyenlített – az Intert a kapufa segítette ki, igaz, a lassításokból kiderült, hogy az akció előtt Álvaro Morata már lesen tartózkodott.
Az Inter 4–3-ra legyőzte a Comót, és kihasználta, hogy a címvédő Napoli délután nem tudta begyűjteni a három pontot.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)
Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)
Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)
Hétfőn játsszák
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|1. Internazionale
|32
|24
|3
|5
|75–29
|+46
|75
|2. Napoli
|32
|20
|6
|6
|48–31
|+17
|66
|3. Milan
|32
|18
|9
|5
|47–27
|+20
|63
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|32
|16
|10
|6
|56–26
|+30
|58
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|32
|14
|11
|7
|44–28
|+16
|53
|8. Bologna
|32
|14
|6
|12
|42–37
|+5
|48
|9. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|10. Udinese
|32
|12
|7
|13
|38–42
|–4
|43
|11. Sassuolo
|32
|12
|6
|14
|39–43
|–4
|42
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|14. Parma
|32
|8
|12
|12
|23–40
|–17
|36
|15. Cagliari
|32
|8
|9
|15
|33–44
|–11
|33
|16. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|32
|7
|6
|19
|21–45
|–24
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18