Kétgólos hátrányban is volt, de az Inter mégis megnyerte a hétgólos thrillert a Como ellen

A Como szereplését és a tabellán elfoglalt helyét figyelembe véve rangadónak is beillett a listavezető Internazionale elleni összecsapása, és ennek megfelelően a két csapat nem okozott csalódást – már az első félidőben kiváló futballt mutattak be, 45 perc alatt olyan sok esemény történt, hogy követni is nehéz volt a fejleményeket.

A gól nélküli első fél óra után a félidő hajrájára pörögtek fel igazán az események: a 36. percben Álex Valle egy visszapasszolt labdát gurított az Internazionale kapujába, majd a 45. percben a comóiak legjobbja, Nico Paz kétgólosra növelte csapata előnyét egy nagyon okosan helyezett lapos lövést követően. Ezzel azonban még nem volt vége: még ugyanebben a félidőben szépített az Internazionale Marcus Thuram révén, majd a második félidő elején is betalált a francia válogatott támadó – hatalmas hazai védelmi megingást kihasználva alakította 2–2-re az eredményt.

Innentől kezdve megtört a Como, új lendületet kapott viszont az Inter. Az 59. percben már a listavezetőnél volt az előny Denzel Dumfries góljával, a 72. percben pedig gyakorlatilag eldőlt a három pont sorsa, miután Thuramhoz hasonlóan a holland szélső is duplázni tudott. De még mindig nem volt vége... Merthogy a hajrára a Como még erősített, a 89. percben rövid videózás után tizenegyest kapott a Nico Pazzal szemben elkövetett szabálytalanság miatt, a megítélt büntetőt pedig Lucas Da Cunha gólra váltotta, egy gólra faragva a csapatok közötti különbség, és következhetett még öt perc hosszabbítás. Amelyben folyamatosan a Como támadott, és a 92. percben majdnem ki is egyenlített – az Intert a kapufa segítette ki, igaz, a lassításokból kiderült, hogy az akció előtt Álvaro Morata már lesen tartózkodott.

Az Inter 4–3-ra legyőzte a Comót, és kihasználta, hogy a címvédő Napoli délután nem tudta begyűjteni a három pontot.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)

Parma–Napoli 1–1 (Strefazza 1., ill. McTominay 60.)

Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)

Kiállítva: Ellertson (45+2.), ill. Berardi (45+2.)

Bologna–Lecce 2–0 (Freuler 26., Orsolini 90+2.)

Hétfőn játsszák

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)

Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)

Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50., ill. Bowie 38.)

Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

Pénteken játszották

Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)