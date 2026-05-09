A pápalátogatás után az Inter legyőzte a Laziót
A Lazio és az Inter néhány napon belül kétszer is összecsap egymással, a szombati bajnokijukat szerdán az Olasz Kupa döntője követi.
Az Inter a mérkőzés délelőttjén XIV. Leó pápánál járt, aki gratulált a csapat tagjainak a bajnoki cím megnyeréséhez. A milánóiak Rómában is jól kezdtek: a hatodik percben egy nagy bedobást Marcus Thuram továbbcsúsztatott, Lautaro Martínez pedig állítgatás nélkül a kapuba lőtt. A 39. percben növelte előnyét a vendégcsapat, Petar Sucic 18 méteres ballábas tekerése kötött ki a jobb felső sarokban.
Az 58. percben még nagyobb bajba került a Lazio, Alessio Romagnoli csúnyán odataposott Ange-Yoan Bonnynak, a játékvezető videózás után kiállította a rutinos középső védőt, aki így a jövő heti római derbiről biztosan hiányozni fog. A 76. percben Henrih Mhitarjan állította be a 0–3-as végeredményt, a balösszekötő helyéről egy cselt követően 8 méterről lőve a léc alá.
A Lazio sorozatban a kilencedik tétmeccsén maradt nyeretlen az Interrel szemben.
Az Udinese két második félidei góllal szerezte meg a három pontot Szardínián.
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
20.45: Lecce–Juventus
Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|36
|27
|4
|5
|85–31
|+54
|85
|2. Napoli
|35
|21
|7
|7
|52–33
|+19
|70
|3. Milan
|35
|19
|10
|6
|48–29
|+19
|67
|4. Juventus
|35
|18
|11
|6
|58–30
|+28
|65
|5. Roma
|35
|20
|4
|11
|52–29
|+23
|64
|6. Como
|35
|17
|11
|7
|59–28
|+31
|62
|7. Atalanta
|35
|14
|13
|8
|47–32
|+15
|55
|8. Lazio
|36
|13
|12
|11
|39–37
|+2
|51
|9. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|10. Bologna
|35
|14
|7
|14
|42–41
|+1
|49
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|35
|10
|12
|13
|25–42
|–17
|42
|14. Genoa
|35
|10
|10
|15
|40–48
|–8
|40
|15. Fiorentina
|35
|8
|13
|14
|38–49
|–11
|37
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|35
|8
|8
|19
|24–47
|–23
|32
|18. Cremonese
|35
|6
|10
|19
|27–53
|–26
|28
|19. Verona
|35
|3
|11
|21
|24–57
|–33
|20
|20. Pisa
|35
|2
|12
|21
|25–63
|–38
|18