Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

A pápalátogatás után az Inter legyőzte a Laziót

2026.05.09. 19:49
A Lazio-védők lekéstek, Lautaro Martínez így megszerezte a vezetést az Internek (Fotó: Getty Images)
Lazio Serie A Internazionale
Az elsőségét már korábban bebiztosító Internazionale 3–0-s győzelmet aratott a Lazio vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 36. fordulójában.

A Lazio és az Inter néhány napon belül kétszer is összecsap egymással, a szombati bajnokijukat szerdán az Olasz Kupa döntője követi.

Az Inter a mérkőzés délelőttjén XIV. Leó pápánál járt, aki gratulált a csapat tagjainak a bajnoki cím megnyeréséhez. A milánóiak Rómában is jól kezdtek: a hatodik percben egy nagy bedobást Marcus Thuram továbbcsúsztatott, Lautaro Martínez pedig állítgatás nélkül a kapuba lőtt. A 39. percben növelte előnyét a vendégcsapat, Petar Sucic 18 méteres ballábas tekerése kötött ki a jobb felső sarokban.

Az 58. percben még nagyobb bajba került a Lazio, Alessio Romagnoli csúnyán odataposott Ange-Yoan Bonnynak, a játékvezető videózás után kiállította a rutinos középső védőt, aki így a jövő heti római derbiről biztosan hiányozni fog. A 76. percben Henrih Mhitarjan állította be a 0–3-as végeredményt, a balösszekötő helyéről egy cselt követően 8 méterről lőve a léc alá.

A Lazio sorozatban a kilencedik tétmeccsén maradt nyeretlen az Interrel szemben.

Az Udinese két második félidei góllal szerezte meg a három pontot Szardínián.

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
20.45: Lecce–Juventus

Vasárnap játsszák
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli35217752–33+19 70 
3. Milan351910648–29+19 67 
4. Juventus351811658–30+28 65 
5. Roma352041152–29+23 64 
6. Como351711759–28+31 62 
7. Atalanta351413847–32+15 55 
8. Lazio3613121139–37+2 51 
9. Udinese361481445–46–1 50 
10. Bologna351471442–41+1 49 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3510121325–42–17 42 
14. Genoa3510101540–48–8 40 
15. Fiorentina358131438–49–11 37 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce35881924–47–23 32 
18. Cremonese356101927–53–26 28 
19. Verona353112124–57–33 20 
20. Pisa352122125–63–38 18 

 

 

