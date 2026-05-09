A pápalátogatás után az Inter legyőzte a Laziót

A Lazio és az Inter néhány napon belül kétszer is összecsap egymással, a szombati bajnokijukat szerdán az Olasz Kupa döntője követi.

Az Inter a mérkőzés délelőttjén XIV. Leó pápánál járt, aki gratulált a csapat tagjainak a bajnoki cím megnyeréséhez. A milánóiak Rómában is jól kezdtek: a hatodik percben egy nagy bedobást Marcus Thuram továbbcsúsztatott, Lautaro Martínez pedig állítgatás nélkül a kapuba lőtt. A 39. percben növelte előnyét a vendégcsapat, Petar Sucic 18 méteres ballábas tekerése kötött ki a jobb felső sarokban.

Az 58. percben még nagyobb bajba került a Lazio, Alessio Romagnoli csúnyán odataposott Ange-Yoan Bonnynak, a játékvezető videózás után kiállította a rutinos középső védőt, aki így a jövő heti római derbiről biztosan hiányozni fog. A 76. percben Henrih Mhitarjan állította be a 0–3-as végeredményt, a balösszekötő helyéről egy cselt követően 8 méterről lőve a léc alá.

A Lazio sorozatban a kilencedik tétmeccsén maradt nyeretlen az Interrel szemben.

Az Udinese két második félidei góllal szerezte meg a három pontot Szardínián.

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)

Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)

Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)

20.45: Lecce–Juventus

Vasárnap játsszák

12.30: Hellas Verona–Como

15.00: Cremonese–Pisa

15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Napoli–Bologna (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)