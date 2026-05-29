A Barcelona bejelentette az angol vb-kerettag szerződtetését

A 25 éves, 17-szeres válogatott Anthony Gordon ott van az angolok világbajnoki keretében. A Sky Sports tudomása szerint a katalán klub 80 millió euró körüli összeget fizetett a játékjogáért.

„Amint megtudtam, hogy a Barcelona érdeklődik irántam, számomra nem volt több kérdés. A Barca a földkerekség legnagyobb klubja, mindig szerettem volna itt játszani, gyermekkori álmom teljesül be. Tudom, mekkora felelősséggel jár itt futballozni, tudom, korábban milyen klasszisok viselték ennek a klubnak a mezét, de készen állok a kihívásra” – kommentálta Gordon a klubcserét.

A liverpooli születésű labdarúgó 2020-ban az Everton színeiben mutatkozott be a Premier League-ben, 2021-ben rövid ideig kölcsönben a Preston North End játékosa volt, 2023 januárjától a Newcastle-t erősítette.