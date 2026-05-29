A Barcelona bejelentette az angol vb-kerettag szerződtetését

2026.05.29. 21:32
Anthony Gordon itt még a Newcastle szerelésében (Fotó: Getty Images)
Newcastle Anthony Gordon Barcelona nemzetközi átigazolás
A Barcelona péntek este bejelentette, hogy szerződtette a Newcastle United angol labdarúgóját, Anthony Gordont. A támadó 2031 nyaráig írt alá a katalán klubnak.

A 25 éves, 17-szeres válogatott Anthony Gordon ott van az angolok világbajnoki keretében. A Sky Sports tudomása szerint a katalán klub 80 millió euró körüli összeget fizetett a játékjogáért.

„Amint megtudtam, hogy a Barcelona érdeklődik irántam, számomra nem volt több kérdés. A Barca a földkerekség legnagyobb klubja, mindig szerettem volna itt játszani, gyermekkori álmom teljesül be. Tudom, mekkora felelősséggel jár itt futballozni, tudom, korábban milyen klasszisok viselték ennek a klubnak a mezét, de készen állok a kihívásra” – kommentálta Gordon a klubcserét.

A liverpooli születésű labdarúgó 2020-ban az Everton színeiben mutatkozott be a Premier League-ben, 2021-ben rövid ideig kölcsönben a Preston North End játékosa volt, 2023 januárjától a Newcastle-t erősítette.

 

