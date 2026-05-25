Allegri a Milan-kudarcról: Csalódott és dühös vagyok

Nem csoda, hogy a hármas sípszó után elszabadultak az indulatok, a csapatot füttykoncert és válogatott szidalmak kísérték az öltözőbe. A milánóiak vezetőedzője, Massimiliano Allegri nem is próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

„Sajnos az eredményt már nem tudjuk megváltoztatni. Amikor ötször kapsz ki hazai pályán, megérdemled a sorsodat. Jól kezdtük a meccset, de aztán túlságosan megnyugodtunk, azt hittük, megvan a győzelem. A csapatvédekezésünk gyatra volt” – értékelt röviden az 58 éves szakember.

„Dühös vagyok és csalódott, mert nem sikerült nyernünk. A Genoa ellen visszataláltunk a helyes útra, senki nem gondolta, hogy kikapunk. A futballban az ilyesmi előfordul, vonakodva és keserű szájízzel, de el kell fogadnunk. Tüzetesen meg kell vizsgálnunk és ki kell értékelnünk a bajnoki évünket, de nem hibáztatom a játékosaimat, akik végig mindent beleadtak” – folytatta Allegri.

A mesternél kevésbé voltak megengedők a szurkolók, akik a mérkőzés lefújása után nem fogták vissza magukat.

„Tizenegy idióta, tele van veletek a t.künk” – skandálták az ultrák, akik a klubvezetést sem kímélték.

„Ez a klub nem érdemel meg minket. Cardinale, add el csapatot, és húzz el innen!” – szólították fel a piros-feketéket tulajdonló RedBird cégcsoport vezetőjét, Gerry Cardinalét távozásra a felbőszült drukkerek, akik a Gazzetta dello Sport beszámolója szerint megtalálták és kérdőre vonták a vezető szakmai tanácsadóként dolgozó Zlatan Ibrahimovicot, akinek biztonságiak kíséretében kellett távoznia a San Siróból.

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)