Allegri a Milan-kudarcról: Csalódott és dühös vagyok
Totális összeomlás – így lehetne jellemezni a vasárnap a San Siróban történteket. Az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában a nemrég még az aranyról álmodozó AC Milan 1–0-s vezetésről kapott ki 2–1-re a Cagliari vendéglátójaként, s az ötödik helyen végzett, „átadva” a Bajnokok Ligája-indulás jogát a tartományi rivális Comónak.
Nem csoda, hogy a hármas sípszó után elszabadultak az indulatok, a csapatot füttykoncert és válogatott szidalmak kísérték az öltözőbe. A milánóiak vezetőedzője, Massimiliano Allegri nem is próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
„Sajnos az eredményt már nem tudjuk megváltoztatni. Amikor ötször kapsz ki hazai pályán, megérdemled a sorsodat. Jól kezdtük a meccset, de aztán túlságosan megnyugodtunk, azt hittük, megvan a győzelem. A csapatvédekezésünk gyatra volt” – értékelt röviden az 58 éves szakember.
„Dühös vagyok és csalódott, mert nem sikerült nyernünk. A Genoa ellen visszataláltunk a helyes útra, senki nem gondolta, hogy kikapunk. A futballban az ilyesmi előfordul, vonakodva és keserű szájízzel, de el kell fogadnunk. Tüzetesen meg kell vizsgálnunk és ki kell értékelnünk a bajnoki évünket, de nem hibáztatom a játékosaimat, akik végig mindent beleadtak” – folytatta Allegri.
A mesternél kevésbé voltak megengedők a szurkolók, akik a mérkőzés lefújása után nem fogták vissza magukat.
„Tizenegy idióta, tele van veletek a t.künk” – skandálták az ultrák, akik a klubvezetést sem kímélték.
„Ez a klub nem érdemel meg minket. Cardinale, add el csapatot, és húzz el innen!” – szólították fel a piros-feketéket tulajdonló RedBird cégcsoport vezetőjét, Gerry Cardinalét távozásra a felbőszült drukkerek, akik a Gazzetta dello Sport beszámolója szerint megtalálták és kérdőre vonták a vezető szakmai tanácsadóként dolgozó Zlatan Ibrahimovicot, akinek biztonságiak kíséretében kellett távoznia a San Siróból.
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)
|1. Internazionale
|38
|27
|6
|5
|89–35
|+54
|87
|2. Napoli
|38
|23
|7
|8
|58–36
|+22
|76
|3. Roma
|38
|23
|4
|11
|59–31
|+28
|73
|4. Como
|38
|20
|11
|7
|65–29
|+36
|71
|5. Milan
|38
|20
|10
|8
|53–35
|+18
|70
|6. Juventus
|38
|19
|12
|7
|61–34
|+27
|69
|7. Atalanta
|38
|15
|14
|9
|51–36
|+15
|59
|8. Bologna
|38
|16
|8
|14
|49–46
|+3
|56
|9. Lazio
|38
|14
|12
|12
|41–40
|+1
|54
|10. Udinese
|38
|14
|8
|16
|45–48
|–3
|50
|11. Sassuolo
|38
|14
|7
|17
|46–50
|–4
|49
|12. Torino
|38
|12
|9
|17
|44–63
|–19
|45
|13. Parma
|38
|11
|12
|15
|28–46
|–18
|45
|14. Cagliari
|38
|11
|10
|17
|40–53
|–13
|43
|15. Fiorentina
|38
|9
|15
|14
|41–50
|–9
|42
|16. Genoa
|38
|10
|11
|17
|41–51
|–10
|41
|17. Lecce
|38
|10
|8
|20
|28–50
|–22
|38
|18. Cremonese
|38
|8
|10
|20
|32–57
|–25
|34
|19. Verona
|38
|3
|12
|23
|25–61
|–36
|21
|20. Pisa
|38
|2
|12
|24
|26–71
|–45
|18