Allegri a Milan-kudarcról: Csalódott és dühös vagyok

2026.05.25. 10:19
Massimiliano Allegri a gólszerző Alexis Saelemaekerst igyekszik vigasztalni (Fotó: Getty Images)
AC Milan Zlatan Ibrahimovic Serie A Massimiliano Allegri Cagliari
A Cagliari elleni sokkoló hazai vereség következtében ötödik helyen végzett a Serie A-ban, így lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról a februárban még a bajnoki címről álmodozó AC Milan. A mérkőzés után Massimiliano Allegri vezetőedző nem rejtette véka alá csalódottságát, de nem a játékosaiban keresi a hibát – a drukkerek már kevésbé voltak elnézők.

Totális összeomlás – így lehetne jellemezni a vasárnap a San Siróban történteket. Az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában a nemrég még az aranyról álmodozó AC Milan 1–0-s vezetésről kapott ki 2–1-re a Cagliari vendéglátójaként, s az ötödik helyen végzett, „átadva” a Bajnokok Ligája-indulás jogát a tartományi rivális Comónak. 

Nem csoda, hogy a hármas sípszó után elszabadultak az indulatok, a csapatot füttykoncert és válogatott szidalmak kísérték az öltözőbe. A milánóiak vezetőedzője, Massimiliano Allegri nem is próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

„Sajnos az eredményt már nem tudjuk megváltoztatni. Amikor ötször kapsz ki hazai pályán, megérdemled a sorsodat. Jól kezdtük a meccset, de aztán túlságosan megnyugodtunk, azt hittük, megvan a győzelem. A csapatvédekezésünk gyatra volt” – értékelt röviden az 58 éves szakember.

„Dühös vagyok és csalódott, mert nem sikerült nyernünk. A Genoa ellen visszataláltunk a helyes útra, senki nem gondolta, hogy kikapunk. A futballban az ilyesmi előfordul, vonakodva és keserű szájízzel, de el kell fogadnunk. Tüzetesen meg kell vizsgálnunk és ki kell értékelnünk a bajnoki évünket, de nem hibáztatom a játékosaimat, akik végig mindent beleadtak” – folytatta Allegri.

A mesternél kevésbé voltak megengedők a szurkolók, akik a mérkőzés lefújása után nem fogták vissza magukat.

„Tizenegy idióta, tele van veletek a t.künk” – skandálták az ultrák, akik a klubvezetést sem kímélték.

„Ez a klub nem érdemel meg minket. Cardinale, add el csapatot, és húzz el innen!” – szólították fel a piros-feketéket tulajdonló RedBird cégcsoport vezetőjét, Gerry Cardinalét távozásra a felbőszült drukkerek, akik a Gazzetta dello Sport beszámolója szerint megtalálták és kérdőre vonták a vezető szakmai tanácsadóként dolgozó Zlatan Ibrahimovicot, akinek biztonságiak kíséretében kellett távoznia a San Siróból.

OLASZ SERIE A 
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)

1. Internazionale38276589–35+54 87 
2. Napoli38237858–36+22 76 
3. Roma382341159–31+28 73 
4. Como382011765–29+36 71 
5. Milan382010853–35+18 70 
6. Juventus381912761–34+27 69 
7. Atalanta381514951–36+15 59 
8. Bologna381681449–46+3 56 
9. Lazio3814121241–40+1 54 
10. Udinese381481645–48–3 50 
11. Sassuolo381471746–50–4 49 
12. Torino381291744–63–19 45 
13. Parma3811121528–46–18 45 
14. Cagliari3811101740–53–13 43 
15. Fiorentina389151441–50–9 42 
16. Genoa3810111741–51–10 41 
17. Lecce381082028–50–22 38 
18. Cremonese388102032–57–25 34 
19. Verona383122325–61–36 21 
20. Pisa382122426–71–45 18 
a bajnokság végeredménye

 

 

