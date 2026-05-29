A szombati Nemzeti Sportban 16 oldal a budapesti BL-döntőről!; Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

Eljött az idő, szombaton 18 órakor a PSG és az Arsenal a budapesti Puskás Arénában összecsap az első számú európai kupasorozat trófeájáért. A találkozó előtt a londoniak menedzsere, Mikel Arteta úgy fogalmazott, csapata készen áll a kihívásra, míg a párizsiakat irányító Luis Enrique szerint a címvédésnél nem kell nagyobb motiváció. Bodnár Zalán és Cselőtei Márk írása

Sztanyiszlav Csercseszov: Jobb csapat a PSG, de az idén aligha lesz kiütéses győzelem a döntőben. Borbola Bence interjúja

Cafu ollózott, Marco Materazzi nem ment neki Torghelle Sándornak. Potyogtak a gólok, villogtak a sztárok a BL-döntőt felvezető Legendák tornáján a Papp László Budapest Sportarénában. Bodnár Zalán és Borsos László beszámolója

Hvicsa Kvarachelia: Munkamániás varázsló

Viktor Gyökeres: Vissza a gyökerekhez

Lőw Zsolt: Edzőként járult hozzá a PSG épüléséhez

William Gallas: Volt klubjának drukkol a lelátón

Puskás Aréna: Világhírű klubok, válogatottak játszottak itt

Elemzés: Cube-adatok a két csapat játékáról

Múltidéző: A 70 döntőből csak 3 volt Kelet-Európában

Borbély Balázs a bajnok helyett az ezüstérmest választotta. Az elmúlt napokban a levegőben lógott Borbély Balázs klubváltása, mégis sokkhatást keltett az ETO FC pénteki egyoldalú bejelentése arról, hogy a tréner a Ferencvároshoz csatlakozik a nyáron. Mohai Dominik írása

Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal. A Hoffenheimhez igazolása óta bizonytalanság jellemezte Szalai Attila pályafutását, azonban a Pogon Szczecinnél fél év alatt meghatározó játékossá vált. Az 53-szoros válogatott belső védő szerint olyan döntést kell hoznia, amely szakmailag hosszú távon megfelelő, mert szeretne kikerülni a kölcsönjátékok körforgásából. A válogatott futballistával Borsos László beszélgetett

