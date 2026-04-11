A Juventus bergamói győzelemmel közelít a dobogó felé

P. K.
2026.04.11. 22:40
null
Boga (13) találatával megverte a Juventus az Atalantát (Fotó: facebook.com/Juventus)
Juventus Serie A Atalanta
A Serie A 32. fordulójának szombat esti meccsén a Juventus Jérémie Boga szerencsés góljával 1–0-ra győzött az Atalanta vendégeként.

 

 

A 3. helyen álló Milan délutáni, Udinese elleni hazai veresége után az Atalanta–Juventus meccsen mindkét csapat azzal a céllal léphetett pályára, hogy egy győzelemmel közelebb kerül a dobogós csapatokhoz. Az első félidőben azonban nem sokszor forogtak veszélyben a kapuk, mindkét gárda egy-egy alkalommal találta el a kaput. 

A második félidő azonban rögtön góllal indult: a 48. percben Jérémie Boga egy lecsorgó labdát emelt nyolc méterről a kapuba, úgy, hogy az Marco Carnesecchi kapus válláról pattant a léc alá. A télen igazolt elefántcsontparti válogatott támadó a kilencedik meccsén a negyedik gólját szerezte a Serie A-ban. 0–1

Ezután a Juve leginkább a játék tördelésére rendezkedett be, de a hazaiak is többet foglalkoztak a játékvezetővel, mint ahány helyzetet alakítottak ki. Így a torinóiak gyenge futballal is meg tudták nyerni a meccset Boga szerencsés góljával, és a tabellán három pontra megközelítették a Milant.

Olasz labdarúgás
4 órája

Serie A: az Udinese idegenben ütötte ki az AC Milant

Az udineiek az előkészítésben jeleskedő Zaniolo és a két gólban is főszerepet játszó Atta vezérletével 3–0-ra győztek.

 

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ 
Szombat
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Korábban
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

  1. Internazionale

31

23

3

5

71–26

+45 

72 

  2. Napoli

31

20

5

6

47–30

+17 

65 

  3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

  4. Juventus

32

17

9

6

55–29

+26 

60 

  5. Como

31

16

10

5

53–22

+31 

58 

  6. Roma

32

18

3

11

45–28

+17 

57 

  7. Atalanta

32

14

11

7

44–28

+16 

53 

  8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

  9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Udinese

32

12

7

13

38–42

–4 

43 

11. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

12. Torino

32

11

6

15

37–54

–17 

39 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

31

8

9

14

36–44

–8 

33 

15. Cagliari

32

8

9

15

33–44

–11 

33 

16. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

17. Cremonese

32

6

9

17

26–47

–21 

27 

18. Lecce

31

7

6

18

21–43

–22 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

AZ ÁLLÁS

 

 

