A Juventus bergamói győzelemmel közelít a dobogó felé

A 3. helyen álló Milan délutáni, Udinese elleni hazai veresége után az Atalanta–Juventus meccsen mindkét csapat azzal a céllal léphetett pályára, hogy egy győzelemmel közelebb kerül a dobogós csapatokhoz. Az első félidőben azonban nem sokszor forogtak veszélyben a kapuk, mindkét gárda egy-egy alkalommal találta el a kaput.

A második félidő azonban rögtön góllal indult: a 48. percben Jérémie Boga egy lecsorgó labdát emelt nyolc méterről a kapuba, úgy, hogy az Marco Carnesecchi kapus válláról pattant a léc alá. A télen igazolt elefántcsontparti válogatott támadó a kilencedik meccsén a negyedik gólját szerezte a Serie A-ban. 0–1

Ezután a Juve leginkább a játék tördelésére rendezkedett be, de a hazaiak is többet foglalkoztak a játékvezetővel, mint ahány helyzetet alakítottak ki. Így a torinóiak gyenge futballal is meg tudták nyerni a meccset Boga szerencsés góljával, és a tabellán három pontra megközelítették a Milant.