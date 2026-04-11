A Juventus bergamói győzelemmel közelít a dobogó felé
A 3. helyen álló Milan délutáni, Udinese elleni hazai veresége után az Atalanta–Juventus meccsen mindkét csapat azzal a céllal léphetett pályára, hogy egy győzelemmel közelebb kerül a dobogós csapatokhoz. Az első félidőben azonban nem sokszor forogtak veszélyben a kapuk, mindkét gárda egy-egy alkalommal találta el a kaput.
A második félidő azonban rögtön góllal indult: a 48. percben Jérémie Boga egy lecsorgó labdát emelt nyolc méterről a kapuba, úgy, hogy az Marco Carnesecchi kapus válláról pattant a léc alá. A télen igazolt elefántcsontparti válogatott támadó a kilencedik meccsén a negyedik gólját szerezte a Serie A-ban. 0–1
Ezután a Juve leginkább a játék tördelésére rendezkedett be, de a hazaiak is többet foglalkoztak a játékvezetővel, mint ahány helyzetet alakítottak ki. Így a torinóiak gyenge futballal is meg tudták nyerni a meccset Boga szerencsés góljával, és a tabellán három pontra megközelítették a Milant.
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
Szombat
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Korábban
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (G. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Vasárnap
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|1. Internazionale
31
23
3
5
71–26
+45
72
|2. Napoli
31
20
5
6
47–30
+17
65
|3. Milan
32
18
9
5
47–27
+20
63
|4. Juventus
32
17
9
6
55–29
+26
60
|5. Como
31
16
10
5
53–22
+31
58
|6. Roma
32
18
3
11
45–28
+17
57
|7. Atalanta
32
14
11
7
44–28
+16
53
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Udinese
32
12
7
13
38–42
–4
43
|11. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|12. Torino
32
11
6
15
37–54
–17
39
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
31
8
9
14
36–44
–8
33
|15. Cagliari
32
8
9
15
33–44
–11
33
|16. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|17. Cremonese
32
6
9
17
26–47
–21
27
|18. Lecce
31
7
6
18
21–43
–22
27
|19. Verona
32
3
9
20
23–55
–32
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18