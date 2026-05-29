Vb-felkészülés: nem bírtak Észak-Macedóniával a bosnyákok; Taremi is betalált az iráni válogatottban

A Törökországban edzőtáborozó iráni válogatott a szünetben még hátrányban volt Gambiával szemben, de a fordulás után magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és szűk húsz perc alatt három gólt szerezve 3–1-re nyert. Irán a világbajnokságon Belgiummal, Egyiptommal és Új-Zélanddal játszik a G-csoportban.

Nehezebben, 1–0-ra győzött az iraki együttes a FIFA-világranglistán csak 173. helyen szerénykedő Andorra ellen. A Gironában rendezett felkészülési mérkőzésen a 20. percben született gól győzelmet ért az arab csapatnak, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az I-csoportban szerepel majd Franciaországgal, Norvégiával és Szenegállal együtt.

A vb nyitó mérkőzésére készülő Dél-Afrika is megszenvedett Nicaraguával, és csak gól nélküli döntetlent ért el, egyebek mellett azért, mert Lyle Foster, a Burnley támadója tizenegyest hibázott az első félidő ráadásában.

Bosznia-Hercegovina szintén 0–0-t játszott Észak-Macedóniát Szarajevóban. Az első félidőt követően Sergej Barbarez, a hazaiak szövetségi kapitánya tíz játékosát is lecserélte, kollégája kilencet.

A bosnyák válogatott a június 11-én kezdődő világbajnokságon a társrendező Kanadával, illetve Katarral és Svájccal játszik a B-csoportban.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Irán–Gambia 3–1 (Juszefi 47., Rezaejan 59., Taremi 68., ill. O. Colley 42.)

Andorra–Irak 0–1 (A. Hasim 20.)

Dél-Afrika–Nicaragua 0–0

Bosznia-Hercegovina–Észak-Macedónia 0–0