A Cremonese otthonában aratott gólzáporos győzelmet a Fiorentina

2026.03.16. 22:43
Roberto Piccoli (jobbra) góllal és gólpasszal járult hozzá a Fiorentina sikeréhez (Fotó: Getty Images)
Fiorentina Serie A olasz foci Cremonese
Az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 29. fordulójának utolsó, hétfő esti mérkőzésén a Fiorentina szórakoztató mérkőzésen 4–1-es győzelmet aratott a Cremonese otthonában.

A hazaiak veszélyeztettek először, David de Geának már a második percben bravúrra volt szüksége, hogy megóvja kapuját, miután Federico Bonazzoli közelről akrobatikus mozdulattal próbálkozott gólszerzéssel. Válaszként két perccel később Fabiano Parisi lőtt fölé a tizenhatoson belülről egy beadást követően – lüktetően indult a két, egyaránt a kiesés elkerüléséért harcoló csapat mérkőzése. A folytatásban aztán már egyre inkább a vendégek akarata érvényesült, s a 25. percben éppen Parisi volt az, aki a Fiorentina első, kaput eltaláló lövésével megszerezte a vezetést csapatának. Alig telt el néhány perc, s máris megduplázták előnyüket a vendégek, Roberto Piccoli remek kiugratás után lőtt a kapuba.

Ha ezzel nem is dőlt el végleg a mérkőzés, fordulás után röviddel Dodo szép szóló és egy higgadt csel után megszerezte a vendégek harmadik gólját, s úgy tűnt, ezzel lezárja a mérkőzés érdemi részét, ám a Cremonese tíz percen belül visszaállította a kétgólos különbséget David Okereke révén. A szépítés után a hazaiak már-már úgy néztek ki, mint akik vérszemet kaptak, ám a 69. percben egy szemrevaló akció végén, Albert Gudmondsson meglőtte a Fiorentina negyedik gólját. A hajrában az eredmény már nem változott, ám Robin Goosens ijszetőnek tűnő sérülése még borzolta némileg a kedélyeket, a német válogatott védő a hazaiak egy helyzeténél a hátával esett neki a kapufának, s nagy fájdalmak mellett, és ugyan segítséggel, de legalább a saját lábán hagyta el a pályát.

A Fiorentina két nyeretlen bajnoki után győzött ismét, míg a vendéglátók december 7. óta nem élhettek át győzelmet, s idén csupán három döntetlent tudnak felmutatni, így egyre nehezebb a helyzetük a bennmaradást illetően. 1–4

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Cremonese–Fiorentina 1–4 (Okereke 57., ill. Parisi 25., Piccoli 32., Dodo 49., Gudmundsson 69.)

VASÁRNAP
Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)
SZOMBAT
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
PÉNTEK
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan29179344–21+23 60 
3. Napoli29185645–30+15 59 
4. Como29159548–22+26 54 
5. Juventus29158651–28+23 53 
6. Roma291631039–23+16 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna291261138–34+4 42 
9. Lazio291010929–28+1 40 
10. Sassuolo291151335–39–4 38 
11. Udinese291061333–42–9 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa29891236–40–4 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari29791331–41–10 30 
16. Fiorentina296101334–43–9 28 
17. Lecce29761621–39–18 27 
18. Cremonese29591523–44–21 24 
19. Pisa292121523–49–26 18 
20. Verona29391722–51–29 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

