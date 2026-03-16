A Cremonese otthonában aratott gólzáporos győzelmet a Fiorentina

A hazaiak veszélyeztettek először, David de Geának már a második percben bravúrra volt szüksége, hogy megóvja kapuját, miután Federico Bonazzoli közelről akrobatikus mozdulattal próbálkozott gólszerzéssel. Válaszként két perccel később Fabiano Parisi lőtt fölé a tizenhatoson belülről egy beadást követően – lüktetően indult a két, egyaránt a kiesés elkerüléséért harcoló csapat mérkőzése. A folytatásban aztán már egyre inkább a vendégek akarata érvényesült, s a 25. percben éppen Parisi volt az, aki a Fiorentina első, kaput eltaláló lövésével megszerezte a vezetést csapatának. Alig telt el néhány perc, s máris megduplázták előnyüket a vendégek, Roberto Piccoli remek kiugratás után lőtt a kapuba.

Ha ezzel nem is dőlt el végleg a mérkőzés, fordulás után röviddel Dodo szép szóló és egy higgadt csel után megszerezte a vendégek harmadik gólját, s úgy tűnt, ezzel lezárja a mérkőzés érdemi részét, ám a Cremonese tíz percen belül visszaállította a kétgólos különbséget David Okereke révén. A szépítés után a hazaiak már-már úgy néztek ki, mint akik vérszemet kaptak, ám a 69. percben egy szemrevaló akció végén, Albert Gudmondsson meglőtte a Fiorentina negyedik gólját. A hajrában az eredmény már nem változott, ám Robin Goosens ijszetőnek tűnő sérülése még borzolta némileg a kedélyeket, a német válogatott védő a hazaiak egy helyzeténél a hátával esett neki a kapufának, s nagy fájdalmak mellett, és ugyan segítséggel, de legalább a saját lábán hagyta el a pályát.

A Fiorentina két nyeretlen bajnoki után győzött ismét, míg a vendéglátók december 7. óta nem élhettek át győzelmet, s idén csupán három döntetlent tudnak felmutatni, így egyre nehezebb a helyzetük a bennmaradást illetően. 1–4

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

Cremonese–Fiorentina 1–4 (Okereke 57., ill. Parisi 25., Piccoli 32., Dodo 49., Gudmundsson 69.)

VASÁRNAP

Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)

Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)

Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)

Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)

Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)

Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)

SZOMBAT

Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)

Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)

Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)

PÉNTEK

Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)