A Cremonese otthonában aratott gólzáporos győzelmet a Fiorentina
A hazaiak veszélyeztettek először, David de Geának már a második percben bravúrra volt szüksége, hogy megóvja kapuját, miután Federico Bonazzoli közelről akrobatikus mozdulattal próbálkozott gólszerzéssel. Válaszként két perccel később Fabiano Parisi lőtt fölé a tizenhatoson belülről egy beadást követően – lüktetően indult a két, egyaránt a kiesés elkerüléséért harcoló csapat mérkőzése. A folytatásban aztán már egyre inkább a vendégek akarata érvényesült, s a 25. percben éppen Parisi volt az, aki a Fiorentina első, kaput eltaláló lövésével megszerezte a vezetést csapatának. Alig telt el néhány perc, s máris megduplázták előnyüket a vendégek, Roberto Piccoli remek kiugratás után lőtt a kapuba.
Ha ezzel nem is dőlt el végleg a mérkőzés, fordulás után röviddel Dodo szép szóló és egy higgadt csel után megszerezte a vendégek harmadik gólját, s úgy tűnt, ezzel lezárja a mérkőzés érdemi részét, ám a Cremonese tíz percen belül visszaállította a kétgólos különbséget David Okereke révén. A szépítés után a hazaiak már-már úgy néztek ki, mint akik vérszemet kaptak, ám a 69. percben egy szemrevaló akció végén, Albert Gudmondsson meglőtte a Fiorentina negyedik gólját. A hajrában az eredmény már nem változott, ám Robin Goosens ijszetőnek tűnő sérülése még borzolta némileg a kedélyeket, a német válogatott védő a hazaiak egy helyzeténél a hátával esett neki a kapufának, s nagy fájdalmak mellett, és ugyan segítséggel, de legalább a saját lábán hagyta el a pályát.
A Fiorentina két nyeretlen bajnoki után győzött ismét, míg a vendéglátók december 7. óta nem élhettek át győzelmet, s idén csupán három döntetlent tudnak felmutatni, így egyre nehezebb a helyzetük a bennmaradást illetően. 1–4
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Cremonese–Fiorentina 1–4 (Okereke 57., ill. Parisi 25., Piccoli 32., Dodo 49., Gudmundsson 69.)
VASÁRNAP
Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)
SZOMBAT
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
PÉNTEK
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|29
|17
|9
|3
|44–21
|+23
|60
|3. Napoli
|29
|18
|5
|6
|45–30
|+15
|59
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|11. Udinese
|29
|10
|6
|13
|33–42
|–9
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Genoa
|29
|8
|9
|12
|36–40
|–4
|33
|14. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|15. Cagliari
|29
|7
|9
|13
|31–41
|–10
|30
|16. Fiorentina
|29
|6
|10
|13
|34–43
|–9
|28
|17. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|18. Cremonese
|29
|5
|9
|15
|23–44
|–21
|24
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18