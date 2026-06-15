Hollóháza nyerte meg a zempléni fantombajnokságot

Az egyedi trófeát a Hátsó füvest külső társadalmi partnerként segítő Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön műhelyében készítették az alkalomra a fogvatartottak

Hollóháza nyerte meg a megszűnt zempléni csapatoknak kiírt alternatív futballsorozatot, a civil kezdeményezésként szervezett nagypályás Hátsó füves-kupát. A hétvégi hercegkúti döntőben részt vett a harmadik, 2026-os idény nyolc együttese, Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Végardó rövidített mérkőzéseken küzdött a – Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kézművesműhelyében, társadalmi jóvátételi munkában készült – különleges kerámiakupáért. A hivatalos magyarországi futballtérképen láthatatlan, ám közösségként életben tartható futballtársaságok találkozóján a hollóháziak a döntőben a végardóiakat múlták felül 3–0-ra, a harmadik helyet az előző két év győztese, Nagyrozvágy érdemelte ki.

Zempléni jövőkép a fiataloknak

A program szervezésében oroszlánrészt vállalt Ringer István, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, a helyszín előkészítéséről a hercegkúti önkormányzat és Rák József polgármester gondoskodott. A napra a Magyar Labdarúgó Szövetség ösztönzésképpen válogatottas ajándéktárgyakat, tombolanyereményeket ajánlott fel, a játékvezetőket a megyei MLSZ-igazgatóság delegálta.

A nap várva várt pillanata, a gyermekeknek szervezett tizenegyesrúgó-verseny

A gyermekeknek szervezett tizenegyesrúgó-versenyt Tóth Milán második osztályos tanuló nyerte meg, az eredményhirdetésnél ő adta át a hollóházi csapatkapitánynak a kupát.

A hollóházi csapatkapitánynak Tóth Milán, a legjobb tizenegyesrúgó adja át a kupát

A térségben azért is van különös tétje a Hátsó füves futballmentő túra révén 2022-ben, a Kazinczy Ferenc Múzeum falai közül indult közösségépítő tevékenységnek, mert a statisztikák szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legnagyobb a leépülés a nagypályás csapatok mezőnyében. A napokban nyílt meg Veszprémben, a Laczkó Dezső Múzeumban a Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amelynek részletes, földrajzi régiók szerint tagolt, időrendi változásokat is követő térképe jelzi: 2000 és 2025 között országosan 32 százalékkal csökkent a csapatok száma a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt férfi nagypályás bajnokságaiban, a lemorzsolódási arány ugyanebben az időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 59 százalékos volt.

A Hátsó füves-kupa harmadik kiírásának bajnoka a Hollóháza csapata

A veszprémi kiállítás külső eseményeként csütörtökön, 17.30-kor ingyenes mozivetítés várja az érdeklődőket a Foton Audiovizuális Centrumban (Veszprém, Vár utca 17.): műsoron az utóbbi évek egyik hazai sikerfilmje, a Brazilok, a mozifilm hátteréről szóló Hátsó füves-rövidfilmmel kísérve. A részvétel regisztrációhoz kötött.