A Csíkszereda bejelentette Szabó Alex szerződtetését – hivatalos

„A középhátvédként bevethető játékos az elmúlt öt idényt új vezetőedzőnk korábbi csapatánál töltötte, ahová nevelőegyesületétől, a Kaposvártól igazolt át. A Kecskemétnél három idényen át az élvonalban is fontos tapasztalatot gyűjtött, és meghatározó játékossá vált: az elmúlt szezonban mindössze egyetlen mérkőzést hagyott ki, azt is sárga lapos eltiltás miatt. A többi találkozón általában a kezdő sípszótól a lefújásig a pályán volt. Közel háromezer játékperce alatt a védelem stabilizálása mellett két gólt szerzett és három gólpasszt adott” – folytatódik Szabó bemutatása a Csíkszereda oldalán.

Szabó Alex lett tehát az új vezetőedző, Szabó István első szerzeménye a klubnál, egy plusz egy évre írt alá. A szakember jól ismeri a védőt, hsizen korábban évekig együtt dolgoztak Kecskeméten.