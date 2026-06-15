A Csíkszereda bejelentette Szabó Alex szerződtetését – hivatalos
„Megegyeztünk Szabó Alexxel, a 27 éves, 192 cm magas védőjátékossal, aki a Kecskeméttől érkezik hozzánk, hogy az új idényben a hátsó alakzatunkat erősítse” – erősítette meg a Nemzeti Sport múlt heti hírét a hivatalos oldalán a roám élvonalban, a Superligában a második idényére készülő FK Csíkszereda. A játékos a múlt héten érkezett meg orvosi vizsgálatra a klubhoz, és ma jelentették be a szerződéskötést, miután a két klub már korábban megállapodott a kivásárlási áráról (Kecskemétre még szerződés kötötte a következő idényre is).
„A középhátvédként bevethető játékos az elmúlt öt idényt új vezetőedzőnk korábbi csapatánál töltötte, ahová nevelőegyesületétől, a Kaposvártól igazolt át. A Kecskemétnél három idényen át az élvonalban is fontos tapasztalatot gyűjtött, és meghatározó játékossá vált: az elmúlt szezonban mindössze egyetlen mérkőzést hagyott ki, azt is sárga lapos eltiltás miatt. A többi találkozón általában a kezdő sípszótól a lefújásig a pályán volt. Közel háromezer játékperce alatt a védelem stabilizálása mellett két gólt szerzett és három gólpasszt adott” – folytatódik Szabó bemutatása a Csíkszereda oldalán.
Szabó Alex lett tehát az új vezetőedző, Szabó István első szerzeménye a klubnál, egy plusz egy évre írt alá. A szakember jól ismeri a védőt, hsizen korábban évekig együtt dolgoztak Kecskeméten.