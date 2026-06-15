Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda bejelentette Szabó Alex szerződtetését – hivatalos

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.15. 12:25
null
Szabó Alex (balra) menedzsere, Nánási Balázs társaságában írt alá a Csíkszeredához (Fotó: NB Football Agency)
Címkék
Szabó István Szabó Alex Csíkszereda Kecskemét
Ahogy azt a Nemzeti Sport múlt héten már előre jelezte: az FK Csíkszereda bejelentette az új vezetőedző, Szabó István első nyári szerzeményét, a Kecskemétről érkező 27 éves belső védőt, Szabó alexet.

 

„Megegyeztünk Szabó Alexxel, a 27 éves, 192 cm magas védőjátékossal, aki a Kecskeméttől érkezik hozzánk, hogy az új idényben a hátsó alakzatunkat erősítse” – erősítette meg a Nemzeti Sport múlt heti hírét a hivatalos oldalán a roám élvonalban, a Superligában a második idényére készülő FK Csíkszereda. A játékos a múlt héten érkezett meg orvosi vizsgálatra a klubhoz, és ma jelentették be a szerződéskötést, miután a két klub már korábban megállapodott a kivásárlási áráról (Kecskemétre még szerződés kötötte a következő idényre is). 

Minden más foci
2026.06.08. 15:52

Csíkszereda: a héten érkezik Szabó István első, magyarországi igazolása – NS-infó

Úgy tudjuk Szabó Alex ügyében megszületett az egyezség. Anderson Cearáért 500 ezer eurót ajánlott az FCSB.

„A középhátvédként bevethető játékos az elmúlt öt idényt új vezetőedzőnk korábbi csapatánál töltötte, ahová nevelőegyesületétől, a Kaposvártól igazolt át. A Kecskemétnél három idényen át az élvonalban is fontos tapasztalatot gyűjtött, és meghatározó játékossá vált: az elmúlt szezonban mindössze egyetlen mérkőzést hagyott ki, azt is sárga lapos eltiltás miatt. A többi találkozón általában a kezdő sípszótól a lefújásig a pályán volt. Közel háromezer játékperce alatt a védelem stabilizálása mellett két gólt szerzett és három gólpasszt adott” – folytatódik Szabó bemutatása a Csíkszereda oldalán. 

Szabó Alex lett tehát az új vezetőedző, Szabó István első szerzeménye a klubnál, egy plusz egy évre írt alá. A szakember jól ismeri a védőt, hsizen korábban évekig együtt dolgoztak Kecskeméten.

 

Szabó István Szabó Alex Csíkszereda Kecskemét
Legfrissebb hírek

Vasas: játékoscsere a KTE-vel, Kovács Patrik is érkezhet – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.10. 18:44

A Csíkszeredától igazolt az FCSB – hivatalos

Minden más foci
2026.06.10. 11:06

Gólerős csatárt szerződtetett az NB II-es Kecskemét – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.06.09. 14:47

Csíkszereda: a héten érkezik Szabó István első, magyarországi igazolása – NS-infó

Minden más foci
2026.06.08. 15:52

Szabó István: Dolgozik bennem a bizonyítási vágy a Csíkszeredánál

Minden más foci
2026.06.04. 15:52

Szabó István lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

Minden más foci
2026.06.03. 11:43

KTE: a tízgólos csatárról már megegyeztek és a Vasastól is igazolhatnak – NS-infó

Labdarúgó NB II
2026.05.29. 10:34

NB II: korábbi U-válogatott játékost igazolt a Kecskemét – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.05.28. 11:00
Ezek is érdekelhetik