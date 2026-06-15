Mészáros Krisztofer nyerte az egyéni összetettet a maribori tornaversenyen

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar sportoló a lengyel Franciszek Korbielt és Wojciech Dumanskit előzte meg. Talajon 12.033, lólengésben 12.666, gyűrűn 12.866, ugrásban 12.833, korláton 14.100, nyújtón pedig 13.833 pontot szerzett.

Az 57. alkalommal megrendezett verseny Mészáros számára úgynevezett felhozó viadal volt az augusztus 19-én kezdődő zágrábi Európa-bajnokság előtt.

(MTI)

