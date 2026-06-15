Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: botrány lett a VAR-bíró kézmozdulatából – a FARE is megszólalt

P. K.P. K.
2026.06.15. 12:09
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Shaun Evans (balra) a VAR-szobában, a Németország–Curacao vb-meccs előtti bemutatáskor
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Nemzetközi botrány robbant ki az ausztrál VAR-bíró, Shaun Evans kézmozdulatából, aki a Németország–Curacao (7–1) vb-meccs előtti televíziós bemutatás során a VAR-szobából egy lefelé fordított „oké” jelet mutatott.

 

A The Athletic részletesen foglalkozik a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi Németország–Curacao meccséhez fűződő botránnyal, amellyel kapcsolatban már a rasszista- és diszkrimináció-ellenes szervezet, a FARE is megszólalt.  

Amikor a mérkőzés előtt beköszönt a televíziós közvetítésbe a VAR-stáb, az egyik VAR-bíró, az ausztrál Shaun Evans tett egy kézmozdulatot, ami nagy felháborodást váltott ki. Ez a gesztus a hüvelykujj és a mutatóujj összeérintése, miközben a többi ujj kinyújtva van, ami történelmileg a „rendben van, oké” megfelelője. Csakhogy az utóbbi időben ezt a jelet lefelé mutatva kialakult egy új értelmezés, ami már a fehér felsőbbrendűségként értelmezhető „white power” szókapcsolatra utal – ugyanezt a jelet használta 2019-ben a bírósági tárgyalásán az ausztrál tömeggyilkos, Brenton Tarrant.

A The Athletic megkeresésére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nem kívánt reagálni a történtekre, de a szövetség szóvivője jelezte, tudomásuk van az ügyről.

„Szakértőink tanácsa szerint a használt gesztus egyértelműen hasonlít a lefelé fordított oké jelzésre, ami a globális szélsőjobboldali körökben a fehér hatalom szimbóluma. A globális televíziós közönséget nem szabadna olyan szélsőjobboldali egyéneknek kitenni, akik neonáci szimbólumokat használnak, miközben egy mérkőzésre készülnek. Ennek a játékvezetőnek egyértelműen nincs további helye ezen a világbajnokságon” – fogalmaz ugyanakkor az eset kapcsán a FARE közleménye. 

 

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