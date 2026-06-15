Öt év után távozik a Paks kapusa – hivatalos
A Paks hivatalos honlapjának híre szerint megegyeztek az Ajkával Simon Barnabás klubcseréjéről, így a kapus az NB II-ben folytatja pályafutását.
Simon öt év után hagyja ott a tolnai együttest, amelynek színeiben 2022 őszén az NB I-ben is bemutatkozhatott. Minden sorozatot figyelembe véve 33 tétmérkőzésen erősítette a Paksot. Kölcsönjátékosként a DVTK-ban is játszott öt NB I-es meccset.
„Fájó szívvel búcsúzom, hisz’ Pakson nőttem fel – utánpótlás-játékosként jöttem, és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem, Paks örökre a szívemben marad, az biztos!” – nyilatkozta Simon a Paks hivatalos honlapjának.
Az Ajka beszámolója szerint Simon két évre kötelezte el magát.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: –
Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Simon Barnabás (Ajka)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –