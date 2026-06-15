Nemzeti Sportrádió

Öt év után távozik a Paks kapusa – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.15. 12:25
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Simon Barnabás Paksról Ajkára szerződött (Fotó: Szabó Miklós)
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Ajka Paks Simon Barnabás
A Paks és az Ajka labdarúgócsapata is bejelentette a hivatalos honlapján Simon Barnabás klubváltását.

A Paks hivatalos honlapjának híre szerint megegyeztek az Ajkával Simon Barnabás klubcseréjéről, így a kapus az NB II-ben folytatja pályafutását.

Simon öt év után hagyja ott a tolnai együttest, amelynek színeiben 2022 őszén az NB I-ben is bemutatkozhatott. Minden sorozatot figyelembe véve 33 tétmérkőzésen erősítette a Paksot. Kölcsönjátékosként a DVTK-ban is játszott öt NB I-es meccset.

 „Fájó szívvel búcsúzom, hisz’ Pakson nőttem fel – utánpótlás-játékosként jöttem, és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem, Paks örökre a szívemben marad, az biztos!”  – nyilatkozta Simon a Paks hivatalos honlapjának.

Az Ajka beszámolója szerint Simon két évre kötelezte el magát.

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Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: –
Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Simon Barnabás (Ajka)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

Ajka Paks Simon Barnabás
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