Öt év után távozik a Paks kapusa – hivatalos

A Paks hivatalos honlapjának híre szerint megegyeztek az Ajkával Simon Barnabás klubcseréjéről, így a kapus az NB II-ben folytatja pályafutását.

Simon öt év után hagyja ott a tolnai együttest, amelynek színeiben 2022 őszén az NB I-ben is bemutatkozhatott. Minden sorozatot figyelembe véve 33 tétmérkőzésen erősítette a Paksot. Kölcsönjátékosként a DVTK-ban is játszott öt NB I-es meccset.

„Fájó szívvel búcsúzom, hisz’ Pakson nőttem fel – utánpótlás-játékosként jöttem, és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem, Paks örökre a szívemben marad, az biztos!” – nyilatkozta Simon a Paks hivatalos honlapjának.

Az Ajka beszámolója szerint Simon két évre kötelezte el magát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Simon Barnabás (Ajka)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –