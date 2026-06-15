Nyéki Balázs: Nagyon fontossá tettük magunknak a bronzérmet

HARMADIKKÉNT FEJEZTE BE a Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírását a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, miután szombat este a bronzmérkőzésen 16–13-ra legyőzte az Olympiakoszt, amelyben Angyal Dániel egy, Zalánki Gergő két gólt szerzett. Az FTC a 2019-es első BL-trófea megszerzésekor is a görögöket győzte le, ezúttal újabb BL-éremmeccsen múlta felül őket. Ugyan voltak időszakok, amikor a zöld-fehérek könnyű gólokat kaptak, a második félidőben megfogták a meccset, a negyedik negyedben pedig lezárták – az utolsó négy és fél percben háromszor találtak be, míg az ellenfél csak egyszer, a görögök fontos pillanatokban maradtak gólképtelenek.

A háromszoros BL-győztes FTC legutóbb 2022-ben volt harmadik a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A 2019-es első siker óta csak egyszer, 2023-ban nem ért oda az első három hely valamelyikére: akkor a nyolcas döntő negyeddöntőjében kikapott a Pro Reccótól, a helyosztókon előbb legyűrte a Bresciát, majd éppen az Olympiakosz verte meg.

A későbbi győztes Barceloneta ellen elbukott elődöntő után Nyéki Balázs vezetőedző úgy fogalmazott, egyáltalán nem mindegy, hogy a harmadik vagy a negyedik helyen végeznek a BL-ben. A bronzmeccs után elmondta: maximálisan elégedett a játékosaival, és bár nem kezdtek jól, olykor vagy fel kellett ráznia, vagy meg kellett simogatnia őket, de megtalálták azt az érzelmi töltetet, amellyel sikerült a fordítás.

„Ez a legnehezebb egy bajnoknak, amikor látja, ahogy mások készülődnek a BL-döntőre, és ő nem lehet ott, de jól reagáltunk – mondta Nyéki Balázs. – Az biztos, hogy ha valaki nem éri el a kitűzött célt, nem mondhatja, hogy nem változtatna meg valamit. Bár őszintén mondom, mindent elkövettünk a stábbal, ugyanazt a munkát tettük bele, amit eddig is, és a játékosok is nagyon jól dolgoztak. El kell fogadni, hogy a sportban nem mindig lehet a topon egy csapat, és mindent megnyer, még ha az emberek ezt is várják el azok után, hogy mi mindent értünk el az elmúlt években. Valamin biztosan változtatni kell, ezt most, közvetlenül a bronzmeccs után még nehéz megfogalmazni. A Barceloneta nagyon dinamikus vízilabdát játszik, az új generációval ezt meg lehet csinálni, a mi keretünk fele már valamivel idősebb, itt mást kell alkalmazni. Ezt kell ötvözni, ha ráérzünk, mikor melyik módszert, taktikát kell használni, jó esélyünk lesz visszatérni a trónra.”

Időnként feszültnek lehetett látni a trénert: megkérdeztük tőle, ez a harmadik hely fontosságának szólt, vagy volt valami, amivel nagyon nem volt elégedett.

„Elégedetlenség minden meccsen előfordul, valahogy fel kellett rázni a játékosokat. Nagyon rosszul kezdtünk, nulla kettőnél azonnal sort cseréltem, mert nem akartam máris elpazarolni egy időkérést. Az, hogy bármely kedvező szituációnak tudtunk örülni, azért volt, mert nagyon fontossá tettük magunknak a bronzérem megszerzését, és azt is látni kellett, hogy néhány játékosnak nagyon nem ment, hiába követett el mindent. Kellett valami, amivel kirángatjuk őket a föld alól, mert már szinte ott voltunk, de örülök, hogy sikerült” – tette hozzá a szakvezető.

A jövőt tekintve Nyéki Balázs elmondta, még tervezés alatt van a nyári program, a válogatottak kapnak két hét pihenőt, mielőtt elkezdenek készülni a július végi sydney-i világkupadöntőre. „Szükség van a hosszabb pihenőre, de utána a kemény munkára is, hogy visszatérjünk arra a fizikai szintre, amelyen előtte voltunk.”

A Ferencváros csapatkapitánya, Vogel Soma (aki a bronzcsatában egy alkalommal Zalánki Gergő ötméteresét védte) visszafogottan beszélt a mérkőzést követően: „Ami talán látszik rajtam, az a magammal szemben felállított elvárásból adódó csalódottság, nem vagyok elégedett, amit ezen a héten nyújtottam. Benne volt a csapatban, és ez a játékon is látszódott, hogy nem a bronzért jöttünk, és nehéz volt a Barceloneta ellen elveszített elődöntő után újra edzeni, felpörögni erre a meccsre. Magunkkal talán jobban is küzdöttünk, mint az ellenféllel. Természetesen nem lebecsülve az Olympiakoszt, de a legnagyobb megtett lépés ezúttal az volt, hogy félretegyük a történteket, és akármilyen játékkal, de nyerjünk. Magunkért, a Ferencvárosért, a szurkolóinkért és azokért az eredményekért, amelyeket elértünk az elmúlt években, mert olyan szintre jutottunk el, amelynél nem akartuk alább adni. Tanulságos volt ez a négyes döntő a jövő idényre nézve is.”

Vogel Soma ezután kérdésre kitért az Európa-bajnoksággal, világkupa-selejtezővel tarkított elmúlt évadra. „Azért nem újdonság, hogy idény közben van világverseny is a válogatottal, ezúttal kettő is volt. Talán inkább a sok sérülés, betegség, ami jobban közrejátszott az idényünk alakulásában. Végig jellemző volt ránk, hogy kicsit keresgéljük a játékunkat, voltak így is nagyon jó, de igazán rossz periódusaink is akár bajnoki, akár nemzetközi mérkőzéseinken. Biztos, hogy valamin változtatni kell a következő idényre, de újra mi leszünk az üldözők a BL-ben, ami pluszmotivációt jelent.”