Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban
Kapushiba miatt szerzett vezetést a Torino a 3. percben, Giovanni Simeone éles szögből, hét méterről laposan lőtt, Szuzuki Zaion lábai között pedig átcsúszott a labda. Még az első félidő derekán egyenlített a Parma, Gabriel Strefezza beadásából Mateo Pellegrino fejelt, Alberto Paleari pedig csak a bal kapufára tudta ütni a labdát, ami onnan befelé pattant.
A második félidő első negyedórájában aztán két perc alatt két öngóllal újra előnybe került a hazai csapat, előbb a Ché Adams próbálkozásánál becsúszva menteni igyekvő Enrico Delpratóról került a labda a saját kapujába, majd Simeone lövése után a lécről lejövő labda pattant Mandela Keitáról befelé. A hajrában a negyedik góljukat is megszerezték a „bikák”, Duván Zapata 22 méterről lőtt a kapu jobb oldalába – megszakadt a Parma ötmeccses veretlenségi sorozata. 4–1
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Internazionale–Atalanta
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|28
|22
|1
|5
|64–22
|+42
|67
|2. Milan
|28
|17
|9
|2
|44–20
|+24
|60
|3. Napoli
|28
|17
|5
|6
|43–29
|+14
|56
|4. Como
|28
|14
|9
|5
|46–21
|+25
|51
|5. Roma
|28
|16
|3
|9
|38–21
|+17
|51
|6. Juventus
|28
|14
|8
|6
|50–28
|+22
|50
|7. Atalanta
|28
|12
|10
|6
|39–26
|+13
|46
|8. Bologna
|28
|11
|6
|11
|37–34
|+3
|39
|9. Sassuolo
|28
|11
|5
|12
|35–38
|–3
|38
|10. Lazio
|28
|9
|10
|9
|28–28
|0
|37
|11. Udinese
|28
|10
|6
|12
|33–41
|–8
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|14. Genoa
|28
|7
|9
|12
|34–40
|–6
|30
|15. Cagliari
|28
|7
|9
|12
|30–38
|–8
|30
|16. Lecce
|28
|7
|6
|15
|20–37
|–17
|27
|17. Fiorentina
|28
|5
|10
|13
|30–42
|–12
|25
|18. Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22–40
|–18
|24
|19. Verona
|28
|3
|9
|16
|22–49
|–27
|18
|20. Pisa
|28
|1
|12
|15
|20–48
|–28
|15