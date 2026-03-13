Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban

VARGA BALÁZS
2026.03.13. 22:50
Szerencséje is volt a bordó mezes Torinónak (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 29. fordulójának pénteki mérkőzésén a Torino 4–1-re legyőzte hazai pályán a két öngólt vétő Parmát.

Kapushiba miatt szerzett vezetést a Torino a 3. percben, Giovanni Simeone éles szögből, hét méterről laposan lőtt, Szuzuki Zaion lábai között pedig átcsúszott a labda. Még az első félidő derekán egyenlített a Parma, Gabriel Strefezza beadásából Mateo Pellegrino fejelt, Alberto Paleari pedig csak a bal kapufára tudta ütni a labdát, ami onnan befelé pattant.

A második félidő első negyedórájában aztán két perc alatt két öngóllal újra előnybe került a hazai csapat, előbb a Ché Adams próbálkozásánál becsúszva menteni igyekvő Enrico Delpratóról került a labda a saját kapujába, majd Simeone lövése után a lécről lejövő labda pattant Mandela Keitáról befelé. A hajrában a negyedik góljukat is megszerezték a „bikák”, Duván Zapata 22 méterről lőtt a kapu jobb oldalába – megszakadt a Parma ötmeccses veretlenségi sorozata. 4–1

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Internazionale–Atalanta
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale28221564–22+4267
  2. Milan28179244–20+2460
  3. Napoli28175643–29+1456
  4. Como28149546–21+2551
  5. Roma28163938–21+1751
  6. Juventus28148650–28+2250
  7. Atalanta281210639–26+1346
  8. Bologna281161137–34+339
  9. Sassuolo281151235–38–338
10. Lazio28910928–28037
11. Udinese281061233–41–836
12. Parma298101121–36–1534
13. Torino29961432–50–1833
14. Genoa28791234–40–630
15. Cagliari28791230–38–830
16. Lecce28761520–37–1727
17. Fiorentina285101330–42–1225
18. Cremonese28591422–40–1824
19. Verona28391622–49–2718
20. Pisa281121520–48–2815

 

 

Legfrissebb hírek

A Lazio a 2. és a 92. percben szerzett gólokkal gyűrte le a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 22:40

Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 11:07

Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 22:45

De Rossi csapata nem engedett át egyetlen pontot sem a Romának

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 20:08

Magabiztos sikerrel ajándékozta meg a születésnapos Spallettit a Juventus

Olasz labdarúgás
2026.03.07. 22:40

Szardínián is nyert a Como, döntetlen Bergamóban

Olasz labdarúgás
2026.03.07. 19:57

Későn jött Casadei fejese, a Napoli hozta a kötelezőt a Torino ellen

Olasz labdarúgás
2026.03.06. 22:51

Serie A: legalább másfél hónapra kidőlt a Roma argentin sztárja

Olasz labdarúgás
2026.03.06. 17:09
Ezek is érdekelhetik