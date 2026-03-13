Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban

Kapushiba miatt szerzett vezetést a Torino a 3. percben, Giovanni Simeone éles szögből, hét méterről laposan lőtt, Szuzuki Zaion lábai között pedig átcsúszott a labda. Még az első félidő derekán egyenlített a Parma, Gabriel Strefezza beadásából Mateo Pellegrino fejelt, Alberto Paleari pedig csak a bal kapufára tudta ütni a labdát, ami onnan befelé pattant.

A második félidő első negyedórájában aztán két perc alatt két öngóllal újra előnybe került a hazai csapat, előbb a Ché Adams próbálkozásánál becsúszva menteni igyekvő Enrico Delpratóról került a labda a saját kapujába, majd Simeone lövése után a lécről lejövő labda pattant Mandela Keitáról befelé. A hajrában a negyedik góljukat is megszerezték a „bikák”, Duván Zapata 22 méterről lőtt a kapu jobb oldalába – megszakadt a Parma ötmeccses veretlenségi sorozata. 4–1

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Internazionale–Atalanta

18.00: Napoli–Lecce

20.45: Udinese–Juventus

Vasárnap

12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Cagliari

15.00: Sassuolo–Bologna

18.00: Como–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Milan

Hétfő

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)