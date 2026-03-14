Krsztovics véleményes gólt lőtt, az Atalanta pontot rabolt az Inter otthonából

M. B.
2026.03.14. 17:06
Dumfries labdavesztésének szabályosságát vitatta az Inter (Fotó: Getty Images)
Nem bírt egymással az Inter és az Atalanta az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 29. fordulójában szombat délután.

A mérkőzés első komoly lehetőségét a vendégek dolgozták ki, de Scamacca lövését védte Sommer, aki a kipattanót is begyűjtötte a berobbanó Scalvini elől. Az első félidő derekán az első adódó lehetőségét gólra váltotta az Inter, Barella passzából Francesco Pio Esposito vette célba a hosszú sarkot, a labda a vetődő Carnesecchi kezéről pattant a hálóba.

A fordulás után szinte azonnal két gólt is szerezhetett volna Cristian Chivu csapata, de míg Mhitarjan lesről lőtt a kapu mellé, addig Thuram távoli bombája a kapu fölött hagyta el a játékteret. A folytatásban is közelebb járt a gólszerzéshez az Inter, de akadt helyzete a bergamóiaknak is, a 70. percben ugyanis Carlos Augustónak kellett mentenie a kapu torkából. A meccs hajrájában a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat: Sulemana megfosztotta Dumfriest a labdától, lövését védte Sommer, de a kipattanót Nikola Krsztovics már beverte. A hazaiak hevesen reklamáltak a játékvezetőnél (meglátásuk szerint az Atalanta ghánai légiósa szabálytalan volt az Inter védőjével szemben), de a VAR megadta a gólt, az Inter dühösen reklamáló mestere pedig megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

Néhány perccel később ismét a milánóiak orroltak meg Gianluca Manganiello játékvezetőre, aki nem látott tizenegyest Frattesi és Scalvini párharcánál. A hat perces ráadás gólt nem hozott, így maradt a döntetlen, s a Milan egy Lazio elleni győzelemmel öt pontra faraghatja hátrányát a városi rivális mögött. 1–1

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Internazionale–Atalanta 1–1 (F. P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Később
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan28179244–20+24 60 
3. Napoli28175643–29+14 56 
4. Como28149546–21+25 51 
5. Roma28163938–21+17 51 
6. Juventus28148650–28+22 50 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna281161137–34+3 39 
9. Sassuolo281151235–38–3 38 
10. Lazio28910928–2837 
11. Udinese281061233–41–8 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Torino29961432–50–18 33 
14. Genoa28791234–40–6 30 
15. Cagliari28791230–38–8 30 
16. Lecce28761520–37–17 27 
17. Fiorentina285101330–42–12 25 
18. Cremonese28591422–40–18 24 
19. Verona28391622–49–27 18 
20. Pisa281121520–48–28 15 

 

 

Legfrissebb hírek

Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban

Olasz labdarúgás
20 órája

Nem bírt egymással a Szpartak és az Atalanta

Minden más foci
Tegnap, 16:29

Apokalipszisről ír az olasz sajtó az Atalanta Bayerntől elszenvedett megsemmisítő veresége után

Bajnokok Ligája
2026.03.11. 09:33

A Bayern München nem hagyott kérdést a visszavágóra, lemosta a pályáról az Atalantát

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 22:54

A Lazio a 2. és a 92. percben szerzett gólokkal gyűrte le a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 22:40

Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 11:07

Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 22:45

De Rossi csapata nem engedett át egyetlen pontot sem a Romának

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 20:08
