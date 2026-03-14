Krsztovics véleményes gólt lőtt, az Atalanta pontot rabolt az Inter otthonából
A mérkőzés első komoly lehetőségét a vendégek dolgozták ki, de Scamacca lövését védte Sommer, aki a kipattanót is begyűjtötte a berobbanó Scalvini elől. Az első félidő derekán az első adódó lehetőségét gólra váltotta az Inter, Barella passzából Francesco Pio Esposito vette célba a hosszú sarkot, a labda a vetődő Carnesecchi kezéről pattant a hálóba.
A fordulás után szinte azonnal két gólt is szerezhetett volna Cristian Chivu csapata, de míg Mhitarjan lesről lőtt a kapu mellé, addig Thuram távoli bombája a kapu fölött hagyta el a játékteret. A folytatásban is közelebb járt a gólszerzéshez az Inter, de akadt helyzete a bergamóiaknak is, a 70. percben ugyanis Carlos Augustónak kellett mentenie a kapu torkából. A meccs hajrájában a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat: Sulemana megfosztotta Dumfriest a labdától, lövését védte Sommer, de a kipattanót Nikola Krsztovics már beverte. A hazaiak hevesen reklamáltak a játékvezetőnél (meglátásuk szerint az Atalanta ghánai légiósa szabálytalan volt az Inter védőjével szemben), de a VAR megadta a gólt, az Inter dühösen reklamáló mestere pedig megkapta a második sárga lapját, így kiállították.
Néhány perccel később ismét a milánóiak orroltak meg Gianluca Manganiello játékvezetőre, aki nem látott tizenegyest Frattesi és Scalvini párharcánál. A hat perces ráadás gólt nem hozott, így maradt a döntetlen, s a Milan egy Lazio elleni győzelemmel öt pontra faraghatja hátrányát a városi rivális mögött. 1–1
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
Internazionale–Atalanta 1–1 (F. P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Később
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|28
|17
|9
|2
|44–20
|+24
|60
|3. Napoli
|28
|17
|5
|6
|43–29
|+14
|56
|4. Como
|28
|14
|9
|5
|46–21
|+25
|51
|5. Roma
|28
|16
|3
|9
|38–21
|+17
|51
|6. Juventus
|28
|14
|8
|6
|50–28
|+22
|50
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|28
|11
|6
|11
|37–34
|+3
|39
|9. Sassuolo
|28
|11
|5
|12
|35–38
|–3
|38
|10. Lazio
|28
|9
|10
|9
|28–28
|0
|37
|11. Udinese
|28
|10
|6
|12
|33–41
|–8
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|14. Genoa
|28
|7
|9
|12
|34–40
|–6
|30
|15. Cagliari
|28
|7
|9
|12
|30–38
|–8
|30
|16. Lecce
|28
|7
|6
|15
|20–37
|–17
|27
|17. Fiorentina
|28
|5
|10
|13
|30–42
|–12
|25
|18. Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22–40
|–18
|24
|19. Verona
|28
|3
|9
|16
|22–49
|–27
|18
|20. Pisa
|28
|1
|12
|15
|20–48
|–28
|15