Krsztovics véleményes gólt lőtt, az Atalanta pontot rabolt az Inter otthonából

A mérkőzés első komoly lehetőségét a vendégek dolgozták ki, de Scamacca lövését védte Sommer, aki a kipattanót is begyűjtötte a berobbanó Scalvini elől. Az első félidő derekán az első adódó lehetőségét gólra váltotta az Inter, Barella passzából Francesco Pio Esposito vette célba a hosszú sarkot, a labda a vetődő Carnesecchi kezéről pattant a hálóba.

A fordulás után szinte azonnal két gólt is szerezhetett volna Cristian Chivu csapata, de míg Mhitarjan lesről lőtt a kapu mellé, addig Thuram távoli bombája a kapu fölött hagyta el a játékteret. A folytatásban is közelebb járt a gólszerzéshez az Inter, de akadt helyzete a bergamóiaknak is, a 70. percben ugyanis Carlos Augustónak kellett mentenie a kapu torkából. A meccs hajrájában a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat: Sulemana megfosztotta Dumfriest a labdától, lövését védte Sommer, de a kipattanót Nikola Krsztovics már beverte. A hazaiak hevesen reklamáltak a játékvezetőnél (meglátásuk szerint az Atalanta ghánai légiósa szabálytalan volt az Inter védőjével szemben), de a VAR megadta a gólt, az Inter dühösen reklamáló mestere pedig megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

Néhány perccel később ismét a milánóiak orroltak meg Gianluca Manganiello játékvezetőre, aki nem látott tizenegyest Frattesi és Scalvini párharcánál. A hat perces ráadás gólt nem hozott, így maradt a döntetlen, s a Milan egy Lazio elleni győzelemmel öt pontra faraghatja hátrányát a városi rivális mögött. 1–1

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

Internazionale–Atalanta 1–1 (F. P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)

Később

18.00: Napoli–Lecce

20.45: Udinese–Juventus

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Cagliari

15.00: Sassuolo–Bologna

18.00: Como–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Milan

Hétfő

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Péntek

Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)