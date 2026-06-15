Nemzeti Sportrádió

„Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk” – a vb újoncai bírálják az UEFA elnökét

K. Zs.K. Zs.
2026.06.15. 13:23
Aleksander Ceferin a vb nyitó mérkőzésén (Fotó: Getty Images)
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A 23. labdarúgó-világbajnokságon újoncként részt vevők és velük szolidáris más országok képviselői közös nyilatkozatban bírálták a kisebb csapatokra tett lekicsinylő megjegyzése miatt Aleksander Ceferint, az európai szövetség, az UEFA szlovén elnökét.

A mély csalódottságban fogant dokumentum az után született meg, hogy Aleksander Ceferin kijelentette: a most először 48 csapattal zajló tornán „érdektelen meccsek” lesznek. Az UEFA első embere múlt heti ljubljanai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a világbajnokság mezőnyének kibővítése nem feltétlenül tesz jót a futballnak.

Bár azt is kijelentette: a nagyobb torna „lehetővé teszi a kisebb csapatok számára, hogy átéljék a világbajnokság hangulatát, ami nagyon fontos”, véleménye Európán kívül nemtetszést váltott ki.

„Országaink számára nincs olyan, hogy jelentéktelen világbajnoki mérkőzés” – áll a vasárnap aláírt közös nyilatkozatban, amelyet a debütáló Zöld-foki-szigetek, Curacao és Üzbegisztán, továbbá Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság, a korábbi Zaire képviselői írtak alá. Az állásfoglalást Algéria, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Ghána, Szenegál, Elefántcsontpart és a Dél-Afrikai Köztársaság is támogatásáról biztosította.

„Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk az ilyen megjegyzéseket – áll a nyilatkozatban. – Hisszük, hogy minden kijutott nemzet tiszteletet érdemel. Minden csapat érdemei alapján vívta ki a helyét. Minden szurkolónak joga van álmodozni. Minden mérkőzésnek van értelme emberek milliói számára szerte a világon. Minden mérkőzés számít!”

(MTI)

 

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