„Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk” – a vb újoncai bírálják az UEFA elnökét

A mély csalódottságban fogant dokumentum az után született meg, hogy Aleksander Ceferin kijelentette: a most először 48 csapattal zajló tornán „érdektelen meccsek” lesznek. Az UEFA első embere múlt heti ljubljanai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a világbajnokság mezőnyének kibővítése nem feltétlenül tesz jót a futballnak.

Bár azt is kijelentette: a nagyobb torna „lehetővé teszi a kisebb csapatok számára, hogy átéljék a világbajnokság hangulatát, ami nagyon fontos”, véleménye Európán kívül nemtetszést váltott ki.

„Országaink számára nincs olyan, hogy jelentéktelen világbajnoki mérkőzés” – áll a vasárnap aláírt közös nyilatkozatban, amelyet a debütáló Zöld-foki-szigetek, Curacao és Üzbegisztán, továbbá Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság, a korábbi Zaire képviselői írtak alá. Az állásfoglalást Algéria, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Ghána, Szenegál, Elefántcsontpart és a Dél-Afrikai Köztársaság is támogatásáról biztosította.

„Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk az ilyen megjegyzéseket – áll a nyilatkozatban. – Hisszük, hogy minden kijutott nemzet tiszteletet érdemel. Minden csapat érdemei alapján vívta ki a helyét. Minden szurkolónak joga van álmodozni. Minden mérkőzésnek van értelme emberek milliói számára szerte a világon. Minden mérkőzés számít!”

(MTI)