Vasárnapi sportműsor: a németek és a hollandok is elkezdik vb-szereplésüket

JÚNIUS 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TERÜLETI OSZTÁLYOZÓ

AZ NB III-BA JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

15.00: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Nagyatádi FC (Somogy I.)

17.00: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Hajdúnánás FK (Hajdú-Bihar I.)

17.00: Király SE (Vas I.)–Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)

17.00: Zalaegerszegi TE FC II (Zala I.)–Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)

17.00: FémAlk-Dunavarsány (Pest I.)–Sárbogárd SE (Fejér I.)

17.00: Sándorfalva SK (Csongrád-Csanád I.)–Szarvasi FC 1905 (Békés I.)

17.00: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Kecskeméti TE II (Bács-Kiskun I.)

17.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)

SPANYOL MÁSODOSZTÁLY

Playoff, döntő, 1. mérkőzés

21.00: Málaga–Almería (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.30: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion), 2. nap

22.00: Continental Tour, Gold-sorozat, Los Angeles (Tv: Duna World)

AUTÓSPORT

0.00–16.00: hosszútávú vb, Le Mans-i 24 órás (Tv: Eurosport1)

11.55: TCR, Valencia, 3. futam (Tv: Sport2)

16.40: TCR, Valencia, 4. futam

21.00: NASCAR Cup Series, Sonoma (Tv: Arena4)

DARTS

PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

9.15: F3, futam (Tv: M4 Sport)

11.25: F2, futam (Tv: M4 Sport)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

19.00: Canadian Open, Toronto, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho

10.00 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

Hegyikerékpár

11.30: világkupa, nők, olimpiai krossz, Leogang (Tv: Eurosport2)

13.35: világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Leogang (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN, HELYOSZTÓK

Bronzmérkőzés

15.00: Magdeburg (német)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)

Döntő

18.00: Füchse Berlin (német)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK

Bronzmérkőzés

9.00: Barca (spanyol)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

Döntő

11.30: Füchse Berlin (német)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA

NŐK, B-CSOPORT

3. FORDULÓ

10.25: Magyarország–Szlovénia

4. FORDULÓ

14.05: Magyarország–Szerbia

MOTORSPORT

Superbike-vb-állomás, Misano

10.45: SBK, superpole (Tv: Arena4)

11.30: WCR, 2. verseny (Tv: Arena4)

12.30: SPB, 2. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

15.00: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens

18.30: Svájc–Magyarország

Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét

16.30: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika. Szerkesztő-műsorvezető: Erdei Márk

6.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ausztrália–Törökország világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk. Szakértő: Bene Ferenc

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Vízilabda, vonalban a már Németországban edzősködő Benczur Márton

9.00: Úszás, az Európa-bajnok Németh Nándor érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt. Kajak-kenu, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla

12.00: Sporthely Bera Emesével

13.15: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Vendég: a születésnapos Kemény Dénes

15.30: Ez történt ma a foci-vb-n

16.00: Beszámoló és interjúk a kajak-kenu Európa-bajnokságról

16.30: Kétéves a Nemzeti Sportrádió – kollégák élményei az elmúlt két évből

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország női Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt.

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Németország–Curacao világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc.

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Hollandia–Japán világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László