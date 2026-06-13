Vasárnapi sportműsor: a németek és a hollandok is elkezdik vb-szereplésüket
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TERÜLETI OSZTÁLYOZÓ
AZ NB III-BA JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
15.00: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Nagyatádi FC (Somogy I.)
17.00: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Hajdúnánás FK (Hajdú-Bihar I.)
17.00: Király SE (Vas I.)–Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)
17.00: Zalaegerszegi TE FC II (Zala I.)–Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)
17.00: FémAlk-Dunavarsány (Pest I.)–Sárbogárd SE (Fejér I.)
17.00: Sándorfalva SK (Csongrád-Csanád I.)–Szarvasi FC 1905 (Békés I.)
17.00: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Kecskeméti TE II (Bács-Kiskun I.)
17.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)
SPANYOL MÁSODOSZTÁLY
Playoff, döntő, 1. mérkőzés
21.00: Málaga–Almería (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
11.30: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion), 2. nap
22.00: Continental Tour, Gold-sorozat, Los Angeles (Tv: Duna World)
AUTÓSPORT
0.00–16.00: hosszútávú vb, Le Mans-i 24 órás (Tv: Eurosport1)
11.55: TCR, Valencia, 3. futam (Tv: Sport2)
16.40: TCR, Valencia, 4. futam
21.00: NASCAR Cup Series, Sonoma (Tv: Arena4)
DARTS
PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)
19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)
FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
9.15: F3, futam (Tv: M4 Sport)
11.25: F2, futam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
19.00: Canadian Open, Toronto, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
10.00 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
Hegyikerékpár
11.30: világkupa, nők, olimpiai krossz, Leogang (Tv: Eurosport2)
13.35: világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Leogang (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN, HELYOSZTÓK
Bronzmérkőzés
15.00: Magdeburg (német)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)
Döntő
18.00: Füchse Berlin (német)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK
Bronzmérkőzés
9.00: Barca (spanyol)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)
Döntő
11.30: Füchse Berlin (német)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovénia
4. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Szerbia
MOTORSPORT
Superbike-vb-állomás, Misano
10.45: SBK, superpole (Tv: Arena4)
11.30: WCR, 2. verseny (Tv: Arena4)
12.30: SPB, 2. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)
15.00: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens
18.30: Svájc–Magyarország
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
16.30: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika. Szerkesztő-műsorvezető: Erdei Márk
6.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ausztrália–Törökország világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk. Szakértő: Bene Ferenc
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Vízilabda, vonalban a már Németországban edzősködő Benczur Márton
9.00: Úszás, az Európa-bajnok Németh Nándor érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt. Kajak-kenu, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla
12.00: Sporthely Bera Emesével
13.15: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Vendég: a születésnapos Kemény Dénes
15.30: Ez történt ma a foci-vb-n
16.00: Beszámoló és interjúk a kajak-kenu Európa-bajnokságról
16.30: Kétéves a Nemzeti Sportrádió – kollégák élményei az elmúlt két évből
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország női Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt.
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Németország–Curacao világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc.
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Hollandia–Japán világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László