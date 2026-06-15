Gyulay Zsolt: Cél az F1 és a MotoGP közös mogyoródi jövője

A Millenárison ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring. A hétfői kiállításmegnyitón a pálya múltja és jövője egyaránt fókuszba került: Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a mogyoródi pálya történetének mérföldköveit, valamint a közelmúltban megvalósult fejlesztések jelentőségét idézte fel. Baumgartner Zsolt, az első magyar Forma–1-es versenyző pedig megvalósult álomnak nevezte, hogy a száguldó cirkusz részese lehetett.