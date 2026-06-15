Nemzeti Sportrádió

Gyulay Zsolt: Cél az F1 és a MotoGP közös mogyoródi jövője

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.15. 12:44
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Gyulay Zsolt Hungaroring Baumgartner Zsolt
A Millenárison ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring. A hétfői kiállításmegnyitón a pálya múltja és jövője egyaránt fókuszba került: Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a mogyoródi pálya történetének mérföldköveit, valamint a közelmúltban megvalósult fejlesztések jelentőségét idézte fel. Baumgartner Zsolt, az első magyar Forma–1-es versenyző pedig megvalósult álomnak nevezte, hogy a száguldó cirkusz részese lehetett.

 

Gyulay Zsolt Hungaroring Baumgartner Zsolt
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