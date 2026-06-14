Vinícius Júnior: A saját dolgunkat nehezítettük meg

„Nagyon rosszul kezdtünk, a saját dolgunkat nehezítettük meg” – fogalmazott a brazilok egyenlítő gólját szerző Vinícius Júnior, hozzátéve, nehéz volt felállniuk a marokkói vezetés után.

„Javulnunk kell. Többet kell nálunk legyen a labda és jobban kell mozognunk a pályán” – jelentette ki.

Carlo Ancelotti nem csalódott csapatában (Fotó: Getty Images)

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti így értékelt a lefújást követő sajtótájékoztatón:

„Nehéz meccset játszottunk, különösen a találkozó eleje okozott kihívást. Idegesek voltunk, a második félidőre viszont már jobbak lettünk. Biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen [Haiti ellen] jobbak leszünk.”

„Nem az első meccs dönt a világbajnoki címről. A csapatom ma nem okozott csalódást, de nem is vagyok elégedett az eredménnyel.” – fogalmazott Ancelotti, majd megdicsérte a kemény ellenfélnek bizonyuló marokkóiakat.”

„El kell fogadjuk a kritikát, ugyanakkor azt érzem, jól átgondolt kezdőcsapatot küldtünk pályára. A magabiztosságunk nem ingott meg ettől a meccstől.”

Mohamed Uahbi büszke csapatára (Fotó: Getty Images)

„A győzelmünk nem volt egy taktikai mestermunka. Futballoztunk... És elégedett vagyok azzal, amit a játékosaim nyújtottak. Olyan nagy iramú meccset játszottunk, amekkorára nem is tudtunk készülni a felkészülési meccsek során. Büszke vagyok a játékosaimra. Nyomás alatt is mertek játszani. Természetesen mentünk előre a győzelemért, de el kell fogadjuk, mik a realitások” – értékelte a mérkőzést a marokkói szövetségi kapitány, Mohamed Uahbi.