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Vb, C-csoport: Haiti–Skócia 0–1

Vinícius Júnior: A saját dolgunkat nehezítettük meg

V. J.V. J.
2026.06.14. 02:44
Vinícius Júnior lőtte a brazilok első gólját a vb-n (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília vb 2026 Mohamed Uahbi vb-hírfolyam Marokkó Vinícius Júnior Vinícius Carlo Ancelotti
Mint beszámoltuk róla, Brazília egy Marokkó elleni 1–1-es döntetlennel kezdte meg szereplést a labdarúgó-világbajnokságon. A mérkőzést követően így értékeltek a főszereplők a FIFA.com kamerái előtt.

„Nagyon rosszul kezdtünk, a saját dolgunkat nehezítettük meg” – fogalmazott a brazilok egyenlítő gólját szerző Vinícius Júnior, hozzátéve, nehéz volt felállniuk a marokkói vezetés után.

„Javulnunk kell. Többet kell nálunk legyen a labda és jobban kell mozognunk a pályán” – jelentette ki.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026
Carlo Ancelotti nem csalódott csapatában (Fotó: Getty Images)

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti így értékelt a lefújást követő sajtótájékoztatón:

„Nehéz meccset játszottunk, különösen a találkozó eleje okozott kihívást. Idegesek voltunk, a második félidőre viszont már jobbak lettünk. Biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen [Haiti ellen] jobbak leszünk.”

„Nem az első meccs dönt a világbajnoki címről. A csapatom ma nem okozott csalódást, de nem is vagyok elégedett az eredménnyel.” – fogalmazott Ancelotti, majd megdicsérte a kemény ellenfélnek bizonyuló marokkóiakat.”

„El kell fogadjuk a kritikát, ugyanakkor azt érzem, jól átgondolt kezdőcsapatot küldtünk pályára. A magabiztosságunk nem ingott meg ettől a meccstől.”

FIFA World Cup 2026 - group CBrazil v Morocco
Mohamed Uahbi büszke csapatára (Fotó: Getty Images)

„A győzelmünk nem volt egy taktikai mestermunka. Futballoztunk... És elégedett vagyok azzal, amit a játékosaim nyújtottak. Olyan nagy iramú meccset játszottunk, amekkorára nem is tudtunk készülni a felkészülési meccsek során. Büszke vagyok a játékosaimra. Nyomás alatt is mertek játszani. Természetesen mentünk előre a győzelemért, de el kell fogadjuk, mik a realitások” – értékelte a mérkőzést a marokkói szövetségi kapitány, Mohamed Uahbi.

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