Nemzeti Sportrádió

Egyetemi világbajnokot ünnepel a magyar muaythai

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2026.06.15. 12:49
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Horváth Dominik karja a magasban, aranyéremmel térhet haza Brazíliából
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Horváth Dominik egyetemi sport muaythai birkózás
Két magyar muaythaios is dobogóra állhatott a brazíliai egyetemi világbajnokságon: a hazai szövetség tájékoztatása szerint Horváth Dominik arany-, Seffer Tamás bronzérmet szerzett.

A magyar muaythaios válogatott három versenyzővel vett részt a brazíliavárosi FISU egyetemi küzdősport-világbajnokságon: a 71 kilogrammos súlycsoportban Horváth Dominik minden mérkőzését megnyerve lett világbajnok, Seffer Tamás (63.5 kg) bronzéremmel térhet haza, míg Melis Bálint (57 kg) az ötödik helyen végzett.

„Rengeteg munkát tettünk bele a felkészülésbe. Az edzőimmel minden ellenfélre külön taktikát dolgoztunk ki, és szerencsére szinte minden úgy alakult a mérkőzéseken, ahogyan elterveztük. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült világbajnoki címmel megkoronázni ezt az időszakot” – értékelt Horváth Dominik, aki a negyeddöntőben thaiföldi, az elődöntőben mexikói, a fináléban török ellenfelet győzött le.

„Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Minden súlycsoportban komoly mezőny gyűlt össze, érkeztek versenyzők Thaiföldről, Ukrajnából, Mexikóból és számos más országból. Ugyanakkor a magyar sportolók is kiválóan felkészültek, és ezt a ringben bizonyították. Egy aranyérem, egy bronzérem és egy ötödik hely egy ilyen szintű világversenyen rendkívül értékes eredmény” – értékelt Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke.

Seffer Tamás és Dudok Károly

A sportvezető szerint a siker túlmutat az érmeken: „Külön büszkeség, hogy ezek a fiatalok nemcsak sportolóként teljesítenek magas szinten, hanem egyetemi tanulmányaikat is végzik. Az elmúlt tíz-tizenöt évben sokat változott a sportág megítélése, és ma már olyan versenyzőink vannak, akik egyszerre építik sportkarrierjüket és készülnek a civil életre. Az pedig, hogy egy magyar versenyző egy ilyen rangos, négyévente megrendezett multisporteseményen világbajnoki címet nyer, óriási eredmény a sportág számára.”

Az egyetemi küzdősport-világbajnokságon a magyar birkózók is megmérették magukat, s a hétfős csapatból ketten állhattak dobogóra: a pécsi Soliman Yasmine (62 kg, Pécsi Tudományegyetem) és a diósgyőri Szinay Csaba (kötöttfogás, 82 kg, Károli Gáspár Református Egyetem) egyaránt bronzérmes lett.

Szinay Csaba és Soliman Yasmine

 

Horváth Dominik egyetemi sport muaythai birkózás
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