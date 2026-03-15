Serie A: a Roma vezetett, de a Como fordított, és megint nyert
A mérkőzés előtt 51 ponttal 5., a legutóbbi három bajnoki meccsét megnyerő Como és az ugyancsak 51 pontos Roma mérkőzésén már a 7. percben 11-eshez jutottak a vendég fővárosiak, miután Diego Carlos megrúgta Stephan El Shaarawyt a tizenhatoson belül. A büntetőt a bajnokságban ebben az idényben a hetedik gólját szerző Donyell Malen értékesítette, aki a jobb felső sarokba lőtt. 0–1
A folytatásban a Como hiába próbált nagy nyomást helyezni a Roma kapujára az első félidőben – 63 százalékos labdabirtoklás mellett tíz lövésig jutottak a hazaiak, a két vendégpróbálkozással szemben –, a legnagyobb helyzeteit is kihagyta, Jacobo Ramón öt méterről is a kapu mellé lőtt.
A második félidőben azonban már góllá érett a hazai fölény: a görög válogatott Anasztasziosz Duvikasz lőtt balról a kapu rövid oldalába az 59. percben. Hat perccel később pedig emberelőnybe került a Como, miután Wesley Franca megkapta a második sárga lapját. 1–1
A hazaiak pedig a 79. percben ki is használták az emberelőnyüket, Diego Carlos egy kipattanó labdából, közelről már a Comót juttatta vezetéshez. 2–1
A folytatásban még növelhette is volna előnyét a Como, de végül maradt a 2–1, Cesc Fabregas vezetőedző csapata sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését nyerte meg.
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)
Korábban
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
20.45: Lazio–Milan
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombat
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|28
|17
|9
|2
|44–20
|+24
|60
|3. Napoli
|29
|18
|5
|6
|45–30
|+15
|59
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|10. Lazio
|28
|9
|10
|9
|28–28
|0
|37
|11. Udinese
|29
|10
|6
|13
|33–42
|–9
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Genoa
|29
|8
|9
|12
|36–40
|–4
|33
|14. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|15. Cagliari
|29
|7
|9
|13
|31–41
|–10
|30
|16. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|17. Fiorentina
|28
|5
|10
|13
|30–42
|–12
|25
|18. Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22–40
|–18
|24
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18