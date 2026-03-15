Serie A: a Roma vezetett, de a Como fordított, és megint nyert

A mérkőzés előtt 51 ponttal 5., a legutóbbi három bajnoki meccsét megnyerő Como és az ugyancsak 51 pontos Roma mérkőzésén már a 7. percben 11-eshez jutottak a vendég fővárosiak, miután Diego Carlos megrúgta Stephan El Shaarawyt a tizenhatoson belül. A büntetőt a bajnokságban ebben az idényben a hetedik gólját szerző Donyell Malen értékesítette, aki a jobb felső sarokba lőtt. 0–1

A folytatásban a Como hiába próbált nagy nyomást helyezni a Roma kapujára az első félidőben – 63 százalékos labdabirtoklás mellett tíz lövésig jutottak a hazaiak, a két vendégpróbálkozással szemben –, a legnagyobb helyzeteit is kihagyta, Jacobo Ramón öt méterről is a kapu mellé lőtt.

A második félidőben azonban már góllá érett a hazai fölény: a görög válogatott Anasztasziosz Duvikasz lőtt balról a kapu rövid oldalába az 59. percben. Hat perccel később pedig emberelőnybe került a Como, miután Wesley Franca megkapta a második sárga lapját. 1–1

A hazaiak pedig a 79. percben ki is használták az emberelőnyüket, Diego Carlos egy kipattanó labdából, közelről már a Comót juttatta vezetéshez. 2–1

A folytatásban még növelhette is volna előnyét a Como, de végül maradt a 2–1, Cesc Fabregas vezetőedző csapata sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését nyerte meg.

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)

Korábban

Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)

Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)

Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)

Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)

20.45: Lazio–Milan

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfő

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombat

Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)

Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)

Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)

Péntek

Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)