Serie A: a Roma vezetett, de a Como fordított, és megint nyert

P. K.P. K.
2026.03.15. 20:04
null
A kékben játszó Como 0–1-ről fordított a Roma ellen (Fotó: AFP)
Roma Como Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 29. fordulójának vasárnap kora esti meccsén a Roma korán megszerezte a vezetést a Como vendégeként, de a hazaiak fordítottak, és sorozatban negyedszer tudtak győzni.

 

A mérkőzés előtt 51 ponttal 5., a legutóbbi három bajnoki meccsét megnyerő Como és az ugyancsak 51 pontos Roma mérkőzésén már a 7. percben 11-eshez jutottak a vendég fővárosiak, miután Diego Carlos megrúgta  Stephan El Shaarawyt a tizenhatoson belül. A büntetőt a bajnokságban ebben az idényben a hetedik gólját szerző Donyell Malen értékesítette, aki a jobb felső sarokba lőtt. 0–1   

A folytatásban a Como hiába próbált nagy nyomást helyezni a Roma kapujára az első félidőben –  63 százalékos labdabirtoklás mellett tíz lövésig jutottak a hazaiak, a két vendégpróbálkozással szemben –, a legnagyobb helyzeteit is kihagyta, Jacobo Ramón öt méterről is a kapu mellé lőtt. 

A második félidőben azonban már góllá érett a hazai fölény: a görög válogatott Anasztasziosz Duvikasz lőtt balról a kapu rövid oldalába az 59. percben. Hat perccel később pedig emberelőnybe került a Como, miután Wesley Franca megkapta a második sárga lapját. 1–1 

A hazaiak pedig a 79. percben ki is használták az emberelőnyüket, Diego Carlos egy kipattanó labdából, közelről már a Comót juttatta vezetéshez. 2–1 

A folytatásban még növelhette is volna előnyét a Como, de végül maradt a 2–1, Cesc Fabregas vezetőedző csapata sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését nyerte meg.

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)
Korábban
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
20.45: Lazio–Milan

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombat
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan28179244–20+24 60 
3. Napoli29185645–30+15 59 
4. Como29159548–22+26 54 
5. Juventus29158651–28+23 53 
6. Roma291631039–23+16 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna291261138–34+4 42 
9. Sassuolo291151335–39–4 38 
10. Lazio28910928–2837 
11. Udinese291061333–42–9 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa29891236–40–4 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari29791331–41–10 30 
16. Lecce29761621–39–18 27 
17. Fiorentina285101330–42–12 25 
18. Cremonese28591422–40–18 24 
19. Pisa292121523–49–26 18 
20. Verona29391722–51–29 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

