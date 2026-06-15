Hamilton bejelentkezett a világbajnoki címre – nemzetközi sajtóvisszhang

Anglia:

The Sun:

„Hammertime! A hétszeres világbajnok mesteri teljesítményt nyújtott”

Daily Mail:

„A hétszeres világbajnok hosszú várakozás után tért vissza ismét a dobogó felső fokára, miután eligazolva a Mercedestől egy katasztrofális Ferrari-idényt produkált.”

The Telegraph:

„Hamilton briliáns és érzelmes győzelmet aratott a Ferrarival és azonnal bejelentkezett a világbajnoki címre, egyben csattanós választ adott az őt kritizálóknak.”

The Guardian:

„Lewis Hamilton nagyszerű diadala és a Scuderia ünneplése a Katalán Nagydíjon. A tapasztalt brit pilóta 40 versenyen át tartó sikertelenségnek vetett véget.”

Olaszország:

Corriere dello Sport:

„Hamilton végre visszatért és első győzelmét aratta a Ferrarival. Lewis király diadalmaskodott Barcelonában a mercedeses Russell előtt és hetedik montmelói sikerével beállította Schumacher rekordját.”

Tuttosport:

„Lecsapott a Vörös Kalapács! Barcelona vörösben! Egy tökéletes verseny a hétszeres világbajnoktól.”

Franciaország:

L'Equipe:

„Lewis Hamilton vasárnap Barcelonában megszerezte 106. futamgyőzelmét, ezzel megszilárdítva legendás státuszát a Forma-1-ben. Még ennél is fontosabb azonban, hogy ez az első győzelme a Ferrarival.”

Le Parisien:

„Majdnem két év győzelem nélkül - az örökkévalóság egy ilyen kaliberű pilótának. Lewis Hamilton vasárnap Barcelonában ünnepelte 106. Forma-1-es győzelmét, ami az első volt a Scuderia Ferrari színeiben.”

Spanyolország:

Marca:

„Hamilton győzelmével újraindította a világbajnoki címért folytatott küzdelmet. A hétszeres világbajnok megszerezte első sikerét Ferrari-pilótaként, és mesteri teljesítményével, valamint a boxstratégiával új lendületet adott a Forma-1-nek.”

AS:

„Hamilton átírja a történelmet. Barcelonában szerezte meg első győzelmét a Ferrarival, éppen ott, ahol Michael Schumacher 30 évvel ezelőtt elkezdte történelmi sikersorozatát a Scuderiával.”

Mundo Deportivo:

„Lewis Hamilton 106. futamgyőzelmét aratta, de a mostani nem csak egy volt a sok diadal közül: a Ferrarival elért siker örökre emlékezetes marad, végre maga mögött hagyta a Mercedes-családtól való elszakadást és felülemelkedett a nehézségeken.”

Svájc:

Blick:

„Lewis Hamilton a Ferrarival megtörte George Russell és Kimi Antonelli dominanciáját, és Barcelonában ünnepelte első futamgyőzelmét a 2024 júliusi, Spában rendezett verseny óta - akkor még a Mercedes színeiben nyert.”

Ausztria:

Kurier:

„A Forma–1 történetének legsikeresebb pilótája újabb fejezetet írt. Sir Lewis Hamilton beteljesítette saját és a Tifosi álmát, megnyerve első nagydíját a Ferrarival.”