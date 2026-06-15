Hamilton bejelentkezett a világbajnoki címre – nemzetközi sajtóvisszhang

Anglia:
The Sun:
„Hammertime! A hétszeres világbajnok mesteri teljesítményt nyújtott”
Daily Mail:
„A hétszeres világbajnok hosszú várakozás után tért vissza ismét a dobogó felső fokára, miután eligazolva a Mercedestől egy katasztrofális Ferrari-idényt produkált.”
The Telegraph:
„Hamilton briliáns és érzelmes győzelmet aratott a Ferrarival és azonnal bejelentkezett a világbajnoki címre, egyben csattanós választ adott az őt kritizálóknak.”
The Guardian:
„Lewis Hamilton nagyszerű diadala és a Scuderia ünneplése a Katalán Nagydíjon. A tapasztalt brit pilóta 40 versenyen át tartó sikertelenségnek vetett véget.”
Olaszország:
Corriere dello Sport:
„Hamilton végre visszatért és első győzelmét aratta a Ferrarival. Lewis király diadalmaskodott Barcelonában a mercedeses Russell előtt és hetedik montmelói sikerével beállította Schumacher rekordját.”
Tuttosport:
„Lecsapott a Vörös Kalapács! Barcelona vörösben! Egy tökéletes verseny a hétszeres világbajnoktól.”
Franciaország:
L'Equipe:
„Lewis Hamilton vasárnap Barcelonában megszerezte 106. futamgyőzelmét, ezzel megszilárdítva legendás státuszát a Forma-1-ben. Még ennél is fontosabb azonban, hogy ez az első győzelme a Ferrarival.”
Le Parisien:
„Majdnem két év győzelem nélkül - az örökkévalóság egy ilyen kaliberű pilótának. Lewis Hamilton vasárnap Barcelonában ünnepelte 106. Forma-1-es győzelmét, ami az első volt a Scuderia Ferrari színeiben.”
Spanyolország:
Marca:
„Hamilton győzelmével újraindította a világbajnoki címért folytatott küzdelmet. A hétszeres világbajnok megszerezte első sikerét Ferrari-pilótaként, és mesteri teljesítményével, valamint a boxstratégiával új lendületet adott a Forma-1-nek.”
AS:
„Hamilton átírja a történelmet. Barcelonában szerezte meg első győzelmét a Ferrarival, éppen ott, ahol Michael Schumacher 30 évvel ezelőtt elkezdte történelmi sikersorozatát a Scuderiával.”
Mundo Deportivo:
„Lewis Hamilton 106. futamgyőzelmét aratta, de a mostani nem csak egy volt a sok diadal közül: a Ferrarival elért siker örökre emlékezetes marad, végre maga mögött hagyta a Mercedes-családtól való elszakadást és felülemelkedett a nehézségeken.”
Svájc:
Blick:
„Lewis Hamilton a Ferrarival megtörte George Russell és Kimi Antonelli dominanciáját, és Barcelonában ünnepelte első futamgyőzelmét a 2024 júliusi, Spában rendezett verseny óta - akkor még a Mercedes színeiben nyert.”
Ausztria:
Kurier:
„A Forma–1 történetének legsikeresebb pilótája újabb fejezetet írt. Sir Lewis Hamilton beteljesítette saját és a Tifosi álmát, megnyerve első nagydíját a Ferrarival.”