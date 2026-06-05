Luka Modric a világbajnokság után visszavonul – sajtóhír

A hír azt követően látott napvilágot, hogy Luka Modric csapata, a Milan csalódást keltően szerepelt ebben az idényben, lemaradt a Bajnokok Ligájáról. Olasz sajtóértesülések szerint a horvát középpályást nagyon megviselte a kudarc, és többnapos gondolkodás után meghozta a nehéz döntést: a világbajnokság után visszavonul a labdarúgástól.

Modric szerződése ezen a nyáron lejár a Milannál, ám az eredeti elképzelések szerint további egy évvel hosszabbított volna, ha csapata legalább a Bajnokok Ligáját érő helyezések egyikét eléri a Serie A-ban. Csakhogy ez nem sikerült, így teljesen megváltozott a játékos helyzete.

Nicolo Schira sportújságíró úgy értesült, hogy Modric döntésében szerepet játszott a klubon belüli bizonytalanság is. Massimiliano Allegri – azóta már menesztett – vezetőedző és Zlatan Ibrahimovic vezető tanácsadó között az egész idényben fagyos volt a viszony, és az azóta bekövetkező változások, a csapat bizonytalan jövőképe is hozzájárult ahhoz, hogy Modric inkább a visszavonulás mellett döntött.

A 40 éves horvát klasszis így most alighanem az utolsó nagy megméretésre készül – célja, hogy hazájával minél jobban szerepeljen a világbajnokságon, amely a jövő héten veszi kezdetét.