Serie A: Maldiniék legyőzték a Milant Rómában

A Serie A-ban második helyen álló AC Milan egymást követő két győzelem után léphetett pályára vasárnap este a Lazio vendégeként. A múlt héten éppen a tabellát vezető Inter ellen nyert 1–0-ra, és az élen álló városi rivális azóta szombaton az Atalanta ellen is pontokat veszített (1–1). Így a Milan azzal a céllal utazhatott Rómába, hogy öt pontra csökkentse a tabellán a hátrányát az Interrel szemben.

A Milannak azonban nem alakult jól az első félidő. Az egy héttel korábban az Inter ellen győztes gólt szerző Pervis Estupinán nagy helyzetben a kapu mellé fejelt, majd nem sokkal később hazai oldalon Kenneth Taylor találta el a lécet, a 26. percben pedig Gustav Isaksen ment el a jobb oldalon Adam Marusics felívelt labdájával, és miután lerázta magáról a védőjét, az ötös vonaláról, jobbról a kapu hosszú oldalába lőtt. 1–0

A szünet előtt a Milan-legenda, Paolo Maldini fia, a korábban ugyancsak a milánóiaktól induló Daniele Maldini növelhette volna a Lazio előnyét, de Mike Maignan védeni tudott.

A második félidőben a Milan enyhe mezőnyfölényben játszott, de ritkán jutott el helyzetekig, amikor pedig eljutott, akkor Edoardo Motta kapus hárított, mint Christian Pulisic lövésénél vagy Youssouf Fofana közeli fejesénél. Nagyon feszültek voltak a milánóiak, amit jól mutatott Rafael Leao reakciója is, amikor a 66. percben Nicklas Fülkrug váltotta, de a portugálnak láthatóan nem tetszett, hogy lecserélte őt Massimiliano Allgeri, felrúgott egy vizespalackot és amikor a vezetőedző meg akarta őt ölelni, ellökte magától és olasz sajtóbeszámolók szerint oda is szólt a szakembernek, hogy hagyja őt békén...

Aztán a 73. percben egy tizenegyesgyanús helyzetnél izgulhattak a vendégek, hogy büntetőt kapnak-e, de videózás után Marco Guida játékvezető nem látott szabálytalanságot, nem úgy két perccel később, amikor a Milanban a csereként beálló Zachary Athekame fordulásból gólt lőtt, ám az átvételnél a kezére pattant a labda, így a Lazio jöhetett szabadrúgással.

Az eredmény később sem változott – a hosszabbítás perceiben Ardon Jasharinak volt még egy húszméteres lövése, aminél Motta védett. A végén még reklamálásért piros lapot kapott a hazaiak vezetőedzője, Maurizio Sarri; a Lazio 1–0-ra győzött, amivel a 9. helyre jött előre a tabellán. A Milan úgy marad a második helyen, hogy nem tudta nyolcról öt pontra csökkenteni a hátrányát az Interrel szemben.

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)

Korábban

Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)

Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)

Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)

Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)

Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfő

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombat

Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)

Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)

Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)

Péntek

Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)