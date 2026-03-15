Nemzeti Sportrádió

Serie A: Maldiniék legyőzték a Milant Rómában

P. K.
2026.03.15. 22:27
Daniel Maldini (labdával) Luka Modric szorításában a Lazio–Milan meccsen (Fotó: AFP)
Címkék
AC Milan Lazio Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) vasárnap esti meccsén a Lazio hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Milant.

 

A Serie A-ban második helyen álló AC Milan egymást követő két győzelem után léphetett pályára vasárnap este a Lazio vendégeként. A múlt héten éppen a tabellát vezető Inter ellen nyert 1–0-ra, és az élen álló városi rivális azóta szombaton az Atalanta ellen is pontokat veszített (1–1). Így a Milan azzal a céllal utazhatott Rómába, hogy öt pontra csökkentse a tabellán a hátrányát az Interrel szemben.

A Milannak azonban nem alakult jól az első félidő. Az egy héttel korábban az Inter ellen győztes gólt szerző Pervis Estupinán nagy helyzetben a kapu mellé fejelt, majd nem sokkal később hazai oldalon Kenneth Taylor találta el a lécet, a 26. percben pedig Gustav Isaksen ment el a jobb oldalon Adam Marusics felívelt labdájával, és miután lerázta magáról a védőjét, az ötös vonaláról, jobbról a kapu hosszú oldalába lőtt. 1–0

A szünet előtt a Milan-legenda, Paolo Maldini fia, a korábban ugyancsak a milánóiaktól induló Daniele Maldini növelhette volna a Lazio előnyét, de Mike Maignan védeni tudott.

A második félidőben a Milan enyhe mezőnyfölényben játszott, de ritkán jutott el helyzetekig, amikor pedig eljutott, akkor Edoardo Motta kapus hárított, mint Christian Pulisic lövésénél vagy Youssouf Fofana közeli fejesénél. Nagyon feszültek voltak a milánóiak, amit jól mutatott Rafael Leao reakciója is, amikor a 66. percben Nicklas Fülkrug váltotta, de a portugálnak láthatóan nem tetszett, hogy lecserélte őt Massimiliano Allgeri, felrúgott egy vizespalackot és amikor a vezetőedző meg akarta őt ölelni, ellökte magától és olasz sajtóbeszámolók szerint oda is szólt a szakembernek, hogy hagyja őt békén...

Fotó: AFP

Aztán a 73. percben egy tizenegyesgyanús helyzetnél izgulhattak a vendégek, hogy büntetőt kapnak-e, de videózás után Marco Guida játékvezető nem látott szabálytalanságot, nem úgy két perccel később, amikor a Milanban a csereként beálló Zachary Athekame fordulásból gólt lőtt, ám az átvételnél a kezére pattant a labda, így a Lazio jöhetett szabadrúgással.

Az eredmény később sem változott – a hosszabbítás perceiben Ardon Jasharinak volt még egy húszméteres lövése, aminél Motta védett. A végén még reklamálásért piros lapot kapott a hazaiak vezetőedzője, Maurizio Sarri; a Lazio 1–0-ra győzött, amivel a 9. helyre jött előre a tabellán. A Milan úgy marad a második helyen, hogy nem tudta nyolcról öt pontra csökkenteni a hátrányát az Interrel szemben.

OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)
Korábban
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombat
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)

1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan29179344–21+23 60 
3. Napoli29185645–30+15 59 
4. Como29159548–22+26 54 
5. Juventus29158651–28+23 53 
6. Roma291631039–23+16 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna291261138–34+4 42 
9. Lazio291010929–28+1 40 
10. Sassuolo291151335–39–4 38 
11. Udinese291061333–42–9 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa29891236–40–4 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari29791331–41–10 30 
16. Lecce29761621–39–18 27 
17. Fiorentina285101330–42–12 25 
18. Cremonese28591422–40–18 24 
19. Pisa292121523–49–26 18 
20. Verona29391722–51–29 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

AC Milan Lazio Serie A
Legfrissebb hírek

Serie A: a Roma vezetett, de a Como fordított, és megint nyert

Olasz labdarúgás
3 órája

Serie A: megvan a Pisa második győzelme, egyre nagyobb bajban a Verona

Olasz labdarúgás
6 órája

Odahaza botlott az Inter, nyögvenyelősen nyert a Napoli és a Juventus a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.03.14. 22:41

Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban

Olasz labdarúgás
2026.03.13. 22:50

A Lazio a 2. és a 92. percben szerzett gólokkal gyűrte le a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 22:40

Allegri elárulta, készültek az olyan helyzetre, amelyből a gólt szerezték

Olasz labdarúgás
2026.03.09. 11:07

Újra elbukta a milánói derbit az Inter

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 22:45

De Rossi csapata nem engedett át egyetlen pontot sem a Romának

Olasz labdarúgás
2026.03.08. 20:08
Ezek is érdekelhetik