Serie A: Maldiniék legyőzték a Milant Rómában
A Serie A-ban második helyen álló AC Milan egymást követő két győzelem után léphetett pályára vasárnap este a Lazio vendégeként. A múlt héten éppen a tabellát vezető Inter ellen nyert 1–0-ra, és az élen álló városi rivális azóta szombaton az Atalanta ellen is pontokat veszített (1–1). Így a Milan azzal a céllal utazhatott Rómába, hogy öt pontra csökkentse a tabellán a hátrányát az Interrel szemben.
A Milannak azonban nem alakult jól az első félidő. Az egy héttel korábban az Inter ellen győztes gólt szerző Pervis Estupinán nagy helyzetben a kapu mellé fejelt, majd nem sokkal később hazai oldalon Kenneth Taylor találta el a lécet, a 26. percben pedig Gustav Isaksen ment el a jobb oldalon Adam Marusics felívelt labdájával, és miután lerázta magáról a védőjét, az ötös vonaláról, jobbról a kapu hosszú oldalába lőtt. 1–0
A szünet előtt a Milan-legenda, Paolo Maldini fia, a korábban ugyancsak a milánóiaktól induló Daniele Maldini növelhette volna a Lazio előnyét, de Mike Maignan védeni tudott.
A második félidőben a Milan enyhe mezőnyfölényben játszott, de ritkán jutott el helyzetekig, amikor pedig eljutott, akkor Edoardo Motta kapus hárított, mint Christian Pulisic lövésénél vagy Youssouf Fofana közeli fejesénél. Nagyon feszültek voltak a milánóiak, amit jól mutatott Rafael Leao reakciója is, amikor a 66. percben Nicklas Fülkrug váltotta, de a portugálnak láthatóan nem tetszett, hogy lecserélte őt Massimiliano Allgeri, felrúgott egy vizespalackot és amikor a vezetőedző meg akarta őt ölelni, ellökte magától és olasz sajtóbeszámolók szerint oda is szólt a szakembernek, hogy hagyja őt békén...
Aztán a 73. percben egy tizenegyesgyanús helyzetnél izgulhattak a vendégek, hogy büntetőt kapnak-e, de videózás után Marco Guida játékvezető nem látott szabálytalanságot, nem úgy két perccel később, amikor a Milanban a csereként beálló Zachary Athekame fordulásból gólt lőtt, ám az átvételnél a kezére pattant a labda, így a Lazio jöhetett szabadrúgással.
Az eredmény később sem változott – a hosszabbítás perceiben Ardon Jasharinak volt még egy húszméteres lövése, aminél Motta védett. A végén még reklamálásért piros lapot kapott a hazaiak vezetőedzője, Maurizio Sarri; a Lazio 1–0-ra győzött, amivel a 9. helyre jött előre a tabellán. A Milan úgy marad a második helyen, hogy nem tudta nyolcról öt pontra csökkenteni a hátrányát az Interrel szemben.
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lazio–Milan 1–0 (Isaksen 26.)
Korábban
Hellas Verona–Genoa 0–2 (Vitinha 62., Östigard 86.)
Pisa–Cagliari 3–1 (Moreo 9. – 11-esből, A. Caracciolo 52., 54., ill. Pavoletti 67.)
Kiállítva: Durosinmi (37.), ill. Obert (81.)
Sassuolo–Bologna 0–1 (Dallinga 6.)
Como–Roma 2–1 (Duvikasz 59., Diego Carlos 79., ill. Malen 7. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfő
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombat
Internazionale–Atalanta 1–1 (P. Esposito 26., ill. Krsztovics 82.)
Napoli–Lecce 2–1 (Höjlund 46., Politano 67., ill. Siebert 3.)
Udinese–Juventus 0–1 (Boga 38.)
Péntek
Torino–Parma 4–1 (Gio. Simeone 3., Delprato 54. – öngól, M. Keita 56. – öngól, Zapata 90+1., ill. Pellegrino 20.)
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|29
|17
|9
|3
|44–21
|+23
|60
|3. Napoli
|29
|18
|5
|6
|45–30
|+15
|59
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|11. Udinese
|29
|10
|6
|13
|33–42
|–9
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Genoa
|29
|8
|9
|12
|36–40
|–4
|33
|14. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|15. Cagliari
|29
|7
|9
|13
|31–41
|–10
|30
|16. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|17. Fiorentina
|28
|5
|10
|13
|30–42
|–12
|25
|18. Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22–40
|–18
|24
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18