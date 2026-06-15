Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: A rajt előtt hosszabbított az osztrák kapitány

2026.06.15. 14:13
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Ralf Ragnick folytathatja a munkát (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Ausztria Ralf Ragnick
Szerződést hosszabbított Ralf Rangnick szövetségi kapitány az osztrák labdarúgó-válogatott világbajnoki rajtja előtt.

Az új megállapodás a 2028-as Európa-bajnoki selejtezők végéig szól, és automatikusan meghosszabbodik, ha a gárda kijut a brit-ír közös rendezésű kontinensviadalra.

A német Ralf Rangnick 2022 óta vezeti az osztrákokat, irányításával kijutottak a 2024-es Eb-re és 1998 óta először a vb-re is.

Ausztria magyar idő szerint szerda reggel 6 órakor Jordánia ellen kezdi meg vb-szereplését Santa Clarában.

 

Június 17., szerda, 6.00, Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
Ausztria–Jordánia

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