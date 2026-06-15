Vb 2026: A rajt előtt hosszabbított az osztrák kapitány

Az új megállapodás a 2028-as Európa-bajnoki selejtezők végéig szól, és automatikusan meghosszabbodik, ha a gárda kijut a brit-ír közös rendezésű kontinensviadalra.

A német Ralf Rangnick 2022 óta vezeti az osztrákokat, irányításával kijutottak a 2024-es Eb-re és 1998 óta először a vb-re is.

Ausztria magyar idő szerint szerda reggel 6 órakor Jordánia ellen kezdi meg vb-szereplését Santa Clarában.

Június 17., szerda, 6.00, Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion

Ausztria–Jordánia